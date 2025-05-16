Отпуск сотрудника выпадает на праздничный день: почему 1С:ЗУП не начисляет отпускные

Ситуация: сотрудник решил взять двухдневный отпуск с 12 по 13 июня. В организации эти дни считаются рабочими. В графике работы это отражено, но 1С:ЗУП почему-то не считает 12 июня рабочим днем и не начисляет отпускные. Что можно с этим сделать?

Вне зависимости от режима работы организации 12 июня остается нерабочим праздничным днем. Согласно ст. 120 ТК такие дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска и не оплачиваются. Поэтому 1С:ЗУП и не включает этот день в отпуск и не начисляет выплату за него.

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Если сотрудник решил взять отпуск на 2 дня, то можно оформить его с 12 по 14 июня (12 июня включаться не будет). В случае, если в заявлении указан период отпуска с 12 по 13 июня, то отдых будет только один день.

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