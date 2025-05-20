Нужно ли пробивать чек, если оплата проходит после оказания услуги

ККТ применяется как при продаже товаров, так и при оказании услуг физлицам. Нужно ли пробивать чек, если клиент оплачивает услуги позже их оказания?

Ситуация: организация оказывает ветеринарные услуги. Клиенты оплачивают их уже после реализации. Надо ли пробивать чек?

Согласно ст. 1.1 и п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ организации обязаны применять кассовую технику, в том числе при предоставлении займа для оплаты товаров, работ, услуг.

ФНС в письме от 03.09.2020 № АБ-4-20/14236@ разъяснила, что под займом понимается предоставление покупателю отсрочки при оплате. То есть ситуация, когда оплата происходит позднее реализации товара (работы, услуги).

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Изменение срока оплаты понимается как заем. Получается, что покупатель передает деньги продавцу не в момент оказания услуг, а в более поздние сроки. В данном случае организация оказала услугу, поэтому если клиент не оплатил ее в тот же момент, то операция будет считаться кредитом.

При оказании услуг без оплаты нужно сформировать кассовый чек с признаком «Передача в кредит». Если клиент оплатит, то нужно пробить чек с признаком способа расчета «Оплата кредита». Если нет, то задолженность стоит списать после истечения срока исковой давности.

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