Три штрафа, которые владельцы квартир могут не платить

Собственники квартир часто получают предписания о штрафах. Их выписывают управляющие компании, инспекторы и всякие разные лица. Но не все штрафы имеют под собой правовую основу. Разберем три таких случая, когда от вас требуют денег, но вы имеете право ничего не оплачивать.

Штраф за нарушение правил пользования общедомовым имуществом

УК часто придумывают собственные правила поведения и вводят штрафы за их нарушение. Например: мусор возле контейнера — 1 000 рублей, стирка в подъезде — 5 000, парковка авто на газоне — 3 000. Звучит строго, как будто бы платить обязательно.

Но в законе — другое. В КоАПе четко определено, кто может наложить штраф и в каких случаях. УК не входит в список уполномоченных структур. То есть их бумажки со штрафами юридической силы не имеют.

Но если вы причинили ущерб общедомовому имуществу, УК вправе потребовать возмещения этого ущерба. Но только через суд. То есть формально они могут подать иск, но не могут сами назначить сумму к оплате.

Штраф за входную дверь, которая открывается наружу

В законодательстве такой штраф не предусмотрен.

Правила противопожарного режима действительно говорят о направлении открывания дверей. Однако относится это к общественным зданиям и помещениям. Для квартир таких нормативов просто нет.

Верховный суд в своем решении № 5-КГ24-79-К2 прямо разъяснил: факт открывания двери наружу сам по себе не является нарушением.

Тем не менее, соседи могут подать в суд, если считают, что их права нарушены. И только если будет доказано, что конструкция двери противоречит технической документации дома, вас могут обязать ее заменить. Но речь идет именно о замене двери, не о штрафе.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в квартире

В интернете пишут истории про проверки в квартирах от МЧС. Якобы сотрудник нашел нарушение, например, завал вещей в коридоре, и выписал штраф.

Но по факту это незаконно. Согласно ст. 76 закона № 248-ФЗ, осмотр жилых помещений при проведении плановых контрольных мероприятий запрещен. То есть никто не имеет права проверять, как вы там храните вещи внутри своего жилья.

Аналогичная норма прописана и в положении о пожарном надзоре. В пункте 33 указано, что проверки в жилых домах и квартирах проводятся только в случае чрезвычайного происшествия — пожара, взрыва, аварии.

Так что проверять имеют право только лестничную клетку, подъезд, общие коридоры. Вот там за захламление уже можно получить штраф. Если же кто-то звонит и якобы хочет проверить квартиру — не открывайте. Это вообще могут быть мошенники.