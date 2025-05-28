⚡Такого вы еще не читали! Тренды перехода бухгалтерии в онлайн 2025: чат с экспертами Такском

На вопросы «Клерка» ответили:

Рост спроса на сервисы электронного документооборота (ЭДО) в первую очередь обусловлен требованиями законодательства. Ключевую роль играют государственные инициативы в области маркировки и прослеживаемости товаров. Дополнительно на переход к ЭДО влияет общая тенденция цифровизации бизнеса, а также необходимость соответствовать условиям, устанавливаемым ключевыми контрагентами — поставщиками и покупателями. На сегодняшний день использование ЭДО является обязательным для компаний, работающих с маркированной и прослеживаемой продукцией.

Преимущественно ЭДО используют компании из сферы розничной торговли пищевыми продуктами, разработчики программного обеспечения, строительный бизнес и другие представители розницы. К активным пользователям электронного документооборота также относятся оптовики, ресторанный бизнес, продавцы товаров легкой промышленности и табачных изделий.

Дарья, как по вашему мнению, может ли «Налогоплательщик ЮЛ» на сайте ФНС полноценно заменить сервис электронной сдачи отчетности?

Сервис «Налогоплательщик ЮЛ» на сайте ФНС России не может в полной мере заменить профессиональные сервисы сдачи электронной отчетности, особенно для организаций, подающих декларации по НДС. В соответствии с регламентом ФНС России, такие декларации могут подаваться только через аккредитованного оператора.

Для остальных категорий налогоплательщиков использование «Налогоплательщика ЮЛ» связано с рядом ограничений. Это не полноценный сервис сдачи отчетности, а инструмент ручного ввода данных для формирования контейнера, которые затем нужно загружать на портал ФНС России. Он не поддерживает автоматизированный учет, не позволяет вести КУДиР (книги учета доходов и расходов) и требует установки на каждый компьютер, где будет использоваться.

Кроме того, программа формирует файлы только для ФНС России. Отчеты, направляемые в СФР, Росстат и другие ведомства, нужно подавать отдельно через их программные решения. Это увеличивает количество используемого ПО, усложняет и удлиняет процессы.

Конфигурацию «Налогоплательщика ЮЛ» придется обновлять вручную, отслеживая изменения. При работе в устаревшей версии высок риск формирования отчетов, не соответствующих текущим требованиям — это может привести к отказам в принятии документов. Также отсутствует предварительная проверка файлов, что повышает вероятность технических и логических ошибок. Отслеживание статусов сдачи отчетов осуществляется только через личный кабинет на портале, без уведомлений, что также усложняет контроль.

Несмотря на отсутствие затрат, работа через «Налогоплательщика ЮЛ» требует значительных временных ресурсов и технической подготовки. Сервисы операторов позволяют избежать этих рисков, обеспечивают автоматизацию процессов и экономят время, которое можно использовать для развития бизнеса.