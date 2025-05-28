⚡Такого вы еще не читали! Тренды перехода бухгалтерии в онлайн 2025: чат с экспертами Такском

На вопросы «Клерка» ответили:
Самородов Иван, старший менеджер продукта Департамента развития продуктов и услуг компании «Такском»
Дарья Феденева, старший менеджер продукта Департамента развития продуктов и услуг компании «Такском»
Иван, расскажите, пожалуйста, что способствует росту спроса на сервисы ЭДО? Какие виды бизнеса сейчас обязаны использовать электронный документооборот?
Рост спроса на сервисы электронного документооборота (ЭДО) в первую очередь обусловлен требованиями законодательства. Ключевую роль играют государственные инициативы в области маркировки и прослеживаемости товаров. Дополнительно на переход к ЭДО влияет общая тенденция цифровизации бизнеса, а также необходимость соответствовать условиям, устанавливаемым ключевыми контрагентами — поставщиками и покупателями. На сегодняшний день использование ЭДО является обязательным для компаний, работающих с маркированной и прослеживаемой продукцией.
Иван, а есть ли какая-то статистика, какой бизнес активнее использует ЭДО?
Преимущественно ЭДО используют компании из сферы розничной торговли пищевыми продуктами, разработчики программного обеспечения, строительный бизнес и другие представители розницы. К активным пользователям электронного документооборота также относятся оптовики, ресторанный бизнес, продавцы товаров легкой промышленности и табачных изделий.
Дарья, как по вашему мнению, может ли «Налогоплательщик ЮЛ» на сайте ФНС полноценно заменить сервис электронной сдачи отчетности?
Сервис «Налогоплательщик ЮЛ» на сайте ФНС России не может в полной мере заменить профессиональные сервисы сдачи электронной отчетности, особенно для организаций, подающих декларации по НДС. В соответствии с регламентом ФНС России, такие декларации могут подаваться только через аккредитованного оператора.
Для остальных категорий налогоплательщиков использование «Налогоплательщика ЮЛ» связано с рядом ограничений. Это не полноценный сервис сдачи отчетности, а инструмент ручного ввода данных для формирования контейнера, которые затем нужно загружать на портал ФНС России. Он не поддерживает автоматизированный учет, не позволяет вести КУДиР (книги учета доходов и расходов) и требует установки на каждый компьютер, где будет использоваться.
Кроме того, программа формирует файлы только для ФНС России. Отчеты, направляемые в СФР, Росстат и другие ведомства, нужно подавать отдельно через их программные решения. Это увеличивает количество используемого ПО, усложняет и удлиняет процессы.
Конфигурацию «Налогоплательщика ЮЛ» придется обновлять вручную, отслеживая изменения. При работе в устаревшей версии высок риск формирования отчетов, не соответствующих текущим требованиям — это может привести к отказам в принятии документов. Также отсутствует предварительная проверка файлов, что повышает вероятность технических и логических ошибок. Отслеживание статусов сдачи отчетов осуществляется только через личный кабинет на портале, без уведомлений, что также усложняет контроль.
Несмотря на отсутствие затрат, работа через «Налогоплательщика ЮЛ» требует значительных временных ресурсов и технической подготовки. Сервисы операторов позволяют избежать этих рисков, обеспечивают автоматизацию процессов и экономят время, которое можно использовать для развития бизнеса.
Дарья, поделитесь практикой, из-за каких ошибок контролирующие органы чаще всего не принимают отчетность?
Наиболее распространенные причины отказов:
1. Отправка отчетности в СФР без подачи заявления о подключении к электронному документообороту (ЗПЭД).
2. Использование сертификата физического лица без активной машиночитаемой доверенности (МЧД) — например, если она не оформлена или срок действия истек.
3. Неверное формирование отчетности (не заполнены данные, которые ожидал госорган, либо данные не соответствуют информации ГКО).
Дарья, еще вопрос — какие этапы контроля проходят электронные отчеты в «Такском»?
Контролирующие органы публикуют технические требования к формированию отчетов, включая правила заполнения полей (цифры, буквы, количество знаков в поле, зависимости значений и формулы исчислений) и обязательность данных. Эти параметры встраиваются в систему проверки оператора.
В «Такском» каждый документ проходит автоматическую валидацию по всем требованиям регуляторов. Кроме того, есть дополнительные внутренние проверки, которые выявляют логические несоответствия между отчетами при сопоставлении данных с ранее поданными документами. Это позволяет минимизировать вероятность отказа со стороны госорганов и повысить качество сдачи отчетности.
А насколько глубокая проверка выполняется по контрольным соотношениям в отчетности?
ФНС России публикует контрольные соотношения, которые «Такском» в полном объеме интегрирует в алгоритмы проверки. Введенные пользователем данные сверяются с расчетными значениями по формулам. В случае несоответствия система указывает на ошибку и демонстрирует, с какими полями возникло расхождение.
Дарья, сможете поделиться информацией, какие вопросы чаще всего задают пользователи сервиса техподдержке? С какими трудностями сталкиваются при заполнении отчетов?
Наиболее частые обращения, которые получает «Такском», касаются оформления машиночитаемой доверенности (МЧД), разъяснений причин отказа при приеме отчетов, правил работы с электронными документами (в частности — с больничными листами и требованиями), а также консультаций по корректному заполнению форм в ПО. Кроме того, пользователи часто интересуются сроками получения протоколов — особенно в пиковые периоды сдачи, когда скорость обработки со стороны ГКО может незначительно снижаться, несмотря на соблюдение регламента.
Коллеги, есть ли такая тенденция, что налоговый мониторинг оставит отчетность в прошлом? Налоговая будет видеть все данные по компаниям в режиме онлайн.
Переход на налоговый мониторинг требует выполнения ряда условий: минимальный уровень налогов — 100 млн рублей, доход — от 1 млрд. Кроме того, необходима развитая IT-инфраструктура, готовность к интеграции и значительные ресурсы на адаптацию бизнес-процессов.
Мониторинг не станет массовой альтернативой отчетности в ближайшее время. При этом уже сейчас сервисы операторов, назовем их «промежуточные витрины», позволят бизнесу снизить издержки на внедрение и помогут провести подготовку к формату мониторинга.
Какую роль играет цифровизация в бухгалтерских процессах? Векторы развития электронной отчетности.
Цифровизация позволяет автоматизировать процессы, сократить использование бумаги и минимизировать ошибки. Вектор развития отчетности направлен на переход к электронному документообороту даже в малом бизнесе, поскольку это экономически выгодно. Современные решения обеспечивают сквозную прослеживаемость документов, упрощают контроль и позволяют сократить трудозатраты на формирование и отправку отчетов. В идеальных условиях отчетность сводится к нескольким действиям в системе, что делает работу бухгалтерии более эффективной.
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