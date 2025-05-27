Инфлюенсер — это профессия: блогеров обеспечили кодами и сборами

В России блогинг становится более зрелым, прозрачным и регулируемым. С 1 апреля 2025 года вводится налог 3% с доходов от онлайн-рекламы, а с 1 мая действуют новые коды ОКВЭД для блогеров — таким образом, государство признает цифровой рынок официально.

Если вы монетизируете аудиторию, работаете с рекламодателями и продвигаете бренды, пришло время легализовать эту деятельность. Разбираемся, какие коды нужно добавить в свой ЕГРИП и как платить новый налог.

Зачем блогеру свой ОКВЭД

Введение отдельных кодов ОКВЭД для блогеров — не просто формальность. Это важный шаг к легализации индустрии, которая давно работает, зарабатывает и серьезно влияет на общество. Сейчас инфлюенс-маркетинг — это полноценный сегмент медиарынка.

Но отсутствие единых правил тормозит рост, мешает выстраивать долгосрочные партнерства с брендами и ограничивает доступ к финансовым инструментам.

ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) — это формальный язык, на котором бизнес общается с государством. При регистрации ИП или ООО предприниматель указывает коды, описывающие его работу. Эти коды позволяют налоговой, банкам, страховым и другим госструктурам понимать, чем он занимается, а самому предпринимателю — применять подходящий налоговый режим и участвовать в господдержке.

До недавнего времени блогерам приходилось выбирать близкие, но не совсем точные коды: например, «деятельность рекламных агентств» или «разработка программного обеспечения». Это создавало риски: несоответствие реального бизнеса заявленному могло вызвать вопросы налоговой.

Минцифры решило исправить этот пробел. С 1 мая 2025 года приказом Росстандарта в ОКВЭД введены четыре новых кода:

70.21.1 — «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»;

70.21.9 — «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»;

73.11.1 — «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»;

73.11.9 — «Деятельность рекламных агентств прочая».

По факту — это признание новой реальности: блогеры больше не «частные лица с популярной страницей», а участники медиарынка, порой сопоставимые по охвату с федеральными СМИ. Их работа теперь официально считается экономической деятельностью, с соответствующими правами и обязанностями.

Это открывает доступ к налоговым режимам, господдержке, льготам, упрощает отношения с контрагентами. И, что важно, легализует сам рынок инфлюенс-маркетинга, убирая правовые лакуны, которые сдерживали развитие.

Как обновить свой ОКВЭД

Если вы ведете блог или развиваете медиа в соцсетях от лица ИП или ООО — обновите свои регистрационные данные в налоговой. Официально это нужно сделать в течение трех рабочих дней после начала деятельности по новым кодам.

На практике штрафы за просрочку редки, но лучше не затягивать: некорректные данные в ЕГРИП или ЕГРЮЛ — основание для отказа в банковском обслуживании, блокировки расчетного счета и внеплановой проверки.

Обновление кодов для блогера-ИП

Подготовьте заявление по форме Р24001: она утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 года № ЕД-7-14/617@.

Заполните:

титульный лист;

лист Д, стр. 1 — укажите удаляемые коды (если есть);

лист Д, стр. 2 — добавьте новые «блогерские» коды;

лист Е.

Обновление кодов для блогера с ООО

Вначале надо подготовить документы: если в компании несколько учредителей — провести собрание и составить протокол. Если учредитель один — просто подготовить решение. В документах укажите, какие именно новые коды вы добавляете и требуется ли при этом менять устав.

Потом заполните форму Р13014: она утверждена приказом ФНС России от 31.08.2020 года № ЕД-7-14/617@.

титульный лист: во втором пункте поставьте «2», если обновляете ЕГРЮЛ и устав;

лист К, стр. 1 — укажите удаляемые коды (если есть);

лист К, стр. 2 — укажите новые коды;

лист Е.

Обновите устав: составьте приложение с принятыми изменениями — или новую редакцию, если это требуется.

Подать заявление можно двумя способами. Первый — лично в налоговую: ИП — по адресу прописки, юрлицо — по юридическому адресу. Другой способ — через онлайн-сервис «Госрегистрация бизнеса», там будет нужна ЭЦП. В срок до 5 рабочих дней вы получите электронное уведомление с обновленными кодами.

Что будет, если коды не обновлять и работать по старым? Велика вероятность, что ФНС может квалифицировать блогинг как деятельность без регистрации — а это штраф до 10 000 рублей по ст. 14.25 КоАП.

Кроме того, есть риск блокировки счета. Банки сверяют коды с назначением платежей, и их несоответствие — частая причина заморозки операций. Да и сами рекламодатели могут отказаться работать с вами без подтвержденного «блогерского» ОКВЭД.

Налог с интернет-рекламы: закон есть, правил нет

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу поправки в ст. 18 закона от 26.12.2024 № 479-ФЗ, согласно которым распространители интернет-рекламы, в том числе блогеры, обязаны отчислять в бюджет 3% от квартального дохода.

На самом деле, закон в силу хотя и вступил — но пока толком не работает. Проект подзаконного акта, который объясняет порядок уплаты налога и критерии «рекламности» информации, находится на стадии обсуждения — публичные слушания по нему еще идут.

Расскажем вкратце суть. Обязанность уплаты нового «онлайнового» сбора ложится на тех, кто находится ближе всего к рекламодателю в цепочке. Это могут быть:

рекламораспространители;

операторы рекламных систем;

посредники;

агенты.

Если такой участник заключает договор напрямую с рекламодателем или его представителем, он становится плательщиком. Сбор в 3% будет рассчитываться с двух типов доходов: с дохода от услуг по распространению рекламы и от агентских вознаграждений.

И вот тут начинается путаница. Предполагается, что если агент берет на себя обязательство уплаты сбора в полном объеме, остальные в цепочке могут не дублировать платеж. И наоборот — если агент платит только за себя, другой участник должен перечислить свои 3% отдельно.

Без ясных формулировок велика вероятность, что один рекламный бюджет может быть обложен сбором несколько раз — на каждом этапе прохождения. Это увеличит расходы для конечного заказчика и рискует отразиться на ценах, а значит — и на инфляции. Собственно, поэтому правила и обсуждают: пока слишком много неясного.

При этом формально за неуплату нового налога может возникнуть ответственность по ч.1 ст. 14.3 КоАП: во всяком случае, все признаки состава правонарушения, указанные в статье, тут есть. А за это предусмотрен штраф: для физлиц от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностных лиц — от 4 до 20 тысяч рублей, юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

В общем, ситуация для российских блогеров не очень приятная: ответственность уже установлена, а четких инструкций по исполнению закона нет. Но в любом случае надо знать, что новый налог с онлайн-рекламы платить придется — и обязательно нужно отследить момент, когда подзаконный акт в итоге примут.

Медиаотрасль трансформируется — и это только начало

Государство больше не наблюдатель. Оно вошло в игру как регулятор и получатель дохода. Причины этому очевидны: предприниматели-блогеры — это серьезный сегмент экономики, охваты топовых блогеров уже давно сравнимы с аудиториями федеральных СМИ.

Миллионы подписчиков, влияние на поведение потребителей, участие в общественной повестке — все это требует прозрачности, отчетности и четкого регулирования.

С одной стороны — это вызов. С другой — шаг к зрелому рынку. Появляются правила, правовая база, условия для диалога между блогерами, бизнесом и государством.

Медиаэкономика меняется. И выиграют те блогеры, которые успеют адаптироваться — не только к формальным требованиям, но и к новой философии: легальность, прозрачность, системность.