Транспортная накладная: обязательна или нет

Разбираем, нужна ли перевозчику транспортная накладная для подтверждения оказанных услуг или достаточно путевого листа, счета и акта выполненных работ.

При оказании транспортных услуг обязательными документами являются договор на оказание транспортных услуг, и, если это предусмотрено договором, счет на оплату услуг и акт выполненных работ (услуг).

Товарно-транспортная накладная является обязательной при перевозке грузов.

Она оформляется перевозчиком перед началом перевозки и передается грузовладельцу вместе с грузом или водителю транспортного средства.

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Груз без транспортной накладной перевозчик не может принять для перевозки. Это прямо установлено Гражданским кодексом и законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Следовательно, так как транспортная накладная является обязательным документом договора перевозки груза, она необходима для подтверждения расходов в целях налогообложения прибыли, если доставка осуществляется на основании указанного договора.

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