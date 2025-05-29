Как оформить чеки при продаже цифрового контента через соцсеть: разбор сложной схемы

Допустим, вы — художник, преподаватель или просто автор, который создал уникальный контент: видеоурок, цифровую иллюстрацию или мини-подкаст. Вы выкладываете этот материал в социальной сети, и кто-то из пользователей покупает к нему доступ за 1000 рублей. Деньги проходят через платёжного агрегатора, из них 10% удерживает сама платформа как комиссию, остальное поступает вам — на карту, но только после того, как вы нажмёте кнопку «Вывести».
Всё кажется простым, пока не возникает вопрос: кто должен выдать чек покупателю? Нужно ли вам, как автору, оформлять чеки? Что с налогами и законом о ККТ? И как платформа — владелец соцсети — должна оформить свою комиссию?
⚠️ Проблема в том, что таких случаев становится всё больше, а стандартных бухгалтерских решений по ним мало. Особенно — когда все участники сделки физлица, и никто не зарегистрирован как самозанятый или ИП.
В этой статье мы разберём, кто в подобной схеме обязан пробивать чек, какие документы нужны и как не нарушить закон № 54-ФЗ.
Участники сделки
Правообладатель соцсети — владелец платформы, предоставляющий функционал для размещения и продажи контента.
Автор — физическое лицо, размещающее контент.
Пользователь — физлицо, покупающее контент.
Платёжный агрегатор — технический посредник, через которого проходят все расчёты.
Схема выглядит так: пользователь платит через агрегатора 1000 руб. Правообладатель удерживает своё вознаграждение (например, 10%) и перечисляет остаток Автору.
Кто должен выдавать чек Пользователю?
Согласно Федеральному закону № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», обязанность по выдаче чека при приёме оплаты ложится на того, кто получает деньги за товар или услугу.
Поскольку Автор — обычное физлицо без статуса ИП, он не вправе применять ККТ. Значит, чек должен пробивать Правообладатель соцсети, от имени которого фактически происходит продажа. Именно он получает деньги и предоставляет доступ к контенту.
Это подтверждают разъяснения ФНС — если физлица реализуют товары или услуги через онлайн-платформу, ККТ применяет оператор платформы.
Нужно ли Правообладателю пробивать чек Автору?
Нет. Перевод вознаграждения Автору — это выплата роялти за предоставление неисключительной лицензии на использование контента. Такие выплаты не относятся к расчётам за товары или услуги, и ККТ не применяется (см. ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).
Должен ли Автор выдавать чек Пользователю?
Нет. Автор — физлицо без ИП и без статуса самозанятого. Он не может использовать ККТ и не обязан пробивать чеки. Расчёт с пользователем происходит через платформу, которая и фискализирует платёж.
Агрегатор: должен ли он пробивать чеки?
Если агрегатор действует только как технический посредник и не получает деньги в свою пользу — он не обязан пробивать чеки. Обязанность возникает, если он — платёжный агент по закону № 103-ФЗ.
Как правильно пробить чек
Чек на 1000 руб. пробивает Правообладатель соцсети — как за услугу предоставления доступа к контенту.
Чеков от агрегатора и от Автора не требуется.
Чек от Правообладателя Автору не пробивается, так как это не розничная сделка, а выплата лицензионного вознаграждения.
Вывод
Чек пользователю обязан выдать Правообладатель соцсети, как владелец платформы.
Автор освобождён от обязанностей по ККТ.
Платёжный агрегатор может не применять ККТ, если не принимает деньги в свою пользу.
Выплаты Автору — это роялти, не подлежащие фискализации.
Источники:
Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003
Федеральный закон № 103-ФЗ от 03.06.2009
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