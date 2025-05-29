Как оформить чеки при продаже цифрового контента через соцсеть: разбор сложной схемы

Допустим, вы — художник, преподаватель или просто автор, который создал уникальный контент: видеоурок, цифровую иллюстрацию или мини-подкаст. Вы выкладываете этот материал в социальной сети, и кто-то из пользователей покупает к нему доступ за 1000 рублей. Деньги проходят через платёжного агрегатора, из них 10% удерживает сама платформа как комиссию, остальное поступает вам — на карту, но только после того, как вы нажмёте кнопку «Вывести».

Всё кажется простым, пока не возникает вопрос: кто должен выдать чек покупателю? Нужно ли вам, как автору, оформлять чеки? Что с налогами и законом о ККТ? И как платформа — владелец соцсети — должна оформить свою комиссию?

⚠️ Проблема в том, что таких случаев становится всё больше, а стандартных бухгалтерских решений по ним мало. Особенно — когда все участники сделки физлица, и никто не зарегистрирован как самозанятый или ИП.

В этой статье мы разберём, кто в подобной схеме обязан пробивать чек, какие документы нужны и как не нарушить закон № 54-ФЗ.