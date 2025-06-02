Гостиницы на УСН хотят совмещать ставки НДС 5% и 0%. Но Минфин против

НДС-льгота для гостиниц

Услуги турбизнеса, в том числе гостиниц, облагаются НДС по ставке 0% на основании подпункт 19 пункта 1 статьи 164 НК.

Напомним, что ставка 0% дает право на вычет по НДС. В ситуации, когда какой-то бизнес освобожден от НДС (например, общепит), нет исходящего НДС к уплате, но нет и права на вычет.

При ставке 0% исходящего НДС к уплате нет, а право на вычет по НДС есть.

Поэтому гостиницы не только не платят НДС, но и возмещают его из бюджета.