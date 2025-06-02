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НДС на УСН

Гостиницы на УСН хотят совмещать ставки НДС 5% и 0%. Но Минфин против

Если гостиничный бизнес на УСН в 2025 году выбрал ставку НДС 5%, то применять отраслевую НДС-льготу (ставку 0%) он не сможет. Менять это правило власти не собираются.

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Что случилось

Вышло письмо Минфина от 23.04.2025 № 03-07-12/41018. Этот документ – ответ на предложение Российского союза туриндустрии по внесению поправок в НК.

Суть предлагаемых поправок – разрешить гостиницам на УСН параллельно применять как льготные ставки НДС для упрощенцев 5% и 7% по п. 8 ст. 164 НК, так и профильную льготную ставку НДС 0% по пп. 19 п. 1 ст. 164 НК.

Ответ Минфина – нет.

НДС-льгота для гостиниц

Услуги турбизнеса, в том числе гостиниц, облагаются НДС по ставке 0% на основании подпункт 19 пункта 1 статьи 164 НК.

Напомним, что ставка 0% дает право на вычет по НДС. В ситуации, когда какой-то бизнес освобожден от НДС (например, общепит), нет исходящего НДС к уплате, но нет и права на вычет.

При ставке 0% исходящего НДС к уплате нет, а право на вычет по НДС есть.

Поэтому гостиницы не только не платят НДС, но и возмещают его из бюджета.

Эта льгота действует по 30 июня 2027 года. Но планируют продлить ее до 2030 года. Такую поправку в НК Минфин подготовил ко второму чтению законопроекта № 835237-8. Поручение внести такую поправку ранее давал Президент.

Льготу для гостиниц ввели с 1 июля 2022 года. В то время НДС у упрощенцев не было в принципе, поэтому льгота была актуальна только для гостиничного бизнеса на ОСНО.

НДС при УСН

Но с 2025 года ситуация поменялась. Теперь у упрощенцев с доходом свыше 60 млн рублей тоже есть НДС, но по сравнению с ОСНО есть ряд нюансов.

В частности, упрощенцы могут применять пониженные ставки НДС 5% и 7% без права на вычет. Эти ставки – добровольные. Можно выбрать 5% (7%) без вычета или 20% с вычетом. Но выбрав однажды ставку 5%, отказаться от нее нельзя. Если обязанность платить НДС сохраняется, то применять ставки 5% или 7% надо 12 кварталов подряд (3 года).

Если какие-то операции упрощенцев освобождены от НДС по статье 149 НК (например, продажа жилья, услуги общепита и т. д.), то по ним НДС не будет, даже если сделан выбор в пользу ставки 5%.

То есть упрощенцы могут одновременно применять ставку НДС 5% и НДС-льготу по статье 149 НК.

Но ставки 5% и 7% у упрощенцев не совместимы со ставкой НДС 0% для гостиниц.

НДС при УСН для гостиниц

То, что ставки НДС 5% по п. 8 ст. 164 НК и 0% по пп. 19 п. 1 ст. 164 НК не совместимы, Минфин неоднократно пояснял в своих письмах (от 27.01.2025 № 03-07-11/6772, от 16.12.2024 № 03-07-11/127046, от 25.11.2024 № 03-07-11/117723, от 14.11.2024 № 03-07-11/112772, от 13.11.2024 № 03-07-11/112268).

Если гостиница хочет применять ставку НДС 0% по профильной деятельности, то надо выбрать ставку НДС 20%.

Для гостиниц 20% и 0% совместимы, а 5% и 0% ­– не совместимы.

Дело в том, что налогоплательщики УСН, которые выбрали ставку НДС 5% (или 7%), имеют право на применение ставки НДС в размере 0% только по отдельным операциям. К ним, в частности, относятся:

  • экспорт товаров (в том числе в ЕАЭС);

  • международные перевозки товаров;

  • транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки;

  • реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.

Услуги гостиниц в этот список не входят.

О чем просит бизнес

Союз туриндустрии в своем обращении просит Минфин внести поправки в НК, чтобы гостиницы могли применять ставку НДС 0% по своим профильным услугам и ставку 5% – по всем остальным.

Представители отрасли ссылаются на поручение Президента, согласно которому и была введена льгота по НДС для гостиниц в 2022 году.

«Поручение Президента было направлено на поддержку всех гостиниц независимо от их организационно-правовой формы, режима налогообложения и иных факторов осуществления деятельности», – говорится в обращении Союза туриндустрии.

А значит будет справедливым разрешить применять ее тем гостиницам на УСН, которые выбрали ставку НДС 5%.

Для этого надо внести поправки в НК, расширив перечень исключений (п. 9 ст. 164 НК), когда при НДС 5% можно применять ставку НДС 0%.

Что ответил Минфин

Минфин ответил отказом на такое предложение.

Применять ставку НДС 0% гостиницы на УСН могут, но для этого они должны выбрать ставку НДС 20%. Так что формально никто для них льготу не отменял. Они могут ей пользоваться.

Выбирать ставку НДС 5%, которая несовместима с гостиничной ставкой 0% их никто не заставляет. Это добровольный выбор.

Не выбирайте ставку 5% и будете пользоваться льготой для гостиниц!

Вносить поправки в НК ради гостиниц не будут. Аргументы Минфина – стандартные.

  • Во-первых, это выпадающие доходы федерального бюджета. Чем их компенсировать? Российский союз туриндустрии в своем обращении не предусмотрел источники компенсации этих выпадающих доходов.

  • Во-вторых, принятие положительного решения по данному предложению создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов в отношении иных операций, облагаемым по ставке 0%. А это опять же выпадающие доходы бюджета.

Поэтому предложение турбизнеса отклонено.

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