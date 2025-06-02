Гостиницы на УСН хотят совмещать ставки НДС 5% и 0%. Но Минфин против

Что случилось
Вышло письмо Минфина от 23.04.2025 № 03-07-12/41018. Этот документ – ответ на предложение Российского союза туриндустрии по внесению поправок в НК.
Суть предлагаемых поправок – разрешить гостиницам на УСН параллельно применять как льготные ставки НДС для упрощенцев 5% и 7% по п. 8 ст. 164 НК, так и профильную льготную ставку НДС 0% по пп. 19 п. 1 ст. 164 НК.
Ответ Минфина – нет.
НДС-льгота для гостиниц
Услуги турбизнеса, в том числе гостиниц, облагаются НДС по ставке 0% на основании подпункт 19 пункта 1 статьи 164 НК.
Напомним, что ставка 0% дает право на вычет по НДС. В ситуации, когда какой-то бизнес освобожден от НДС (например, общепит), нет исходящего НДС к уплате, но нет и права на вычет.
При ставке 0% исходящего НДС к уплате нет, а право на вычет по НДС есть.
Поэтому гостиницы не только не платят НДС, но и возмещают его из бюджета.
Эта льгота действует по 30 июня 2027 года. Но планируют продлить ее до 2030 года. Такую поправку в НК Минфин подготовил ко второму чтению законопроекта № 835237-8. Поручение внести такую поправку ранее давал Президент.
Льготу для гостиниц ввели с 1 июля 2022 года. В то время НДС у упрощенцев не было в принципе, поэтому льгота была актуальна только для гостиничного бизнеса на ОСНО.
НДС при УСН
Но с 2025 года ситуация поменялась. Теперь у упрощенцев с доходом свыше 60 млн рублей тоже есть НДС, но по сравнению с ОСНО есть ряд нюансов.
В частности, упрощенцы могут применять пониженные ставки НДС 5% и 7% без права на вычет. Эти ставки – добровольные. Можно выбрать 5% (7%) без вычета или 20% с вычетом. Но выбрав однажды ставку 5%, отказаться от нее нельзя. Если обязанность платить НДС сохраняется, то применять ставки 5% или 7% надо 12 кварталов подряд (3 года).
Если какие-то операции упрощенцев освобождены от НДС по статье 149 НК (например, продажа жилья, услуги общепита и т. д.), то по ним НДС не будет, даже если сделан выбор в пользу ставки 5%.
То есть упрощенцы могут одновременно применять ставку НДС 5% и НДС-льготу по статье 149 НК.
Но ставки 5% и 7% у упрощенцев не совместимы со ставкой НДС 0% для гостиниц.
НДС при УСН для гостиниц
То, что ставки НДС 5% по п. 8 ст. 164 НК и 0% по пп. 19 п. 1 ст. 164 НК не совместимы, Минфин неоднократно пояснял в своих письмах (от 27.01.2025 № 03-07-11/6772, от 16.12.2024 № 03-07-11/127046, от 25.11.2024 № 03-07-11/117723, от 14.11.2024 № 03-07-11/112772, от 13.11.2024 № 03-07-11/112268).
Если гостиница хочет применять ставку НДС 0% по профильной деятельности, то надо выбрать ставку НДС 20%.
Для гостиниц 20% и 0% совместимы, а 5% и 0% – не совместимы.
Дело в том, что налогоплательщики УСН, которые выбрали ставку НДС 5% (или 7%), имеют право на применение ставки НДС в размере 0% только по отдельным операциям. К ним, в частности, относятся:
экспорт товаров (в том числе в ЕАЭС);
международные перевозки товаров;
транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки;
реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.
Услуги гостиниц в этот список не входят.
О чем просит бизнес
Союз туриндустрии в своем обращении просит Минфин внести поправки в НК, чтобы гостиницы могли применять ставку НДС 0% по своим профильным услугам и ставку 5% – по всем остальным.
Представители отрасли ссылаются на поручение Президента, согласно которому и была введена льгота по НДС для гостиниц в 2022 году.
«Поручение Президента было направлено на поддержку всех гостиниц независимо от их организационно-правовой формы, режима налогообложения и иных факторов осуществления деятельности», – говорится в обращении Союза туриндустрии.
А значит будет справедливым разрешить применять ее тем гостиницам на УСН, которые выбрали ставку НДС 5%.
Для этого надо внести поправки в НК, расширив перечень исключений (п. 9 ст. 164 НК), когда при НДС 5% можно применять ставку НДС 0%.
Что ответил Минфин
Минфин ответил отказом на такое предложение.
Применять ставку НДС 0% гостиницы на УСН могут, но для этого они должны выбрать ставку НДС 20%. Так что формально никто для них льготу не отменял. Они могут ей пользоваться.
Выбирать ставку НДС 5%, которая несовместима с гостиничной ставкой 0% их никто не заставляет. Это добровольный выбор.
Не выбирайте ставку 5% и будете пользоваться льготой для гостиниц!
Вносить поправки в НК ради гостиниц не будут. Аргументы Минфина – стандартные.
Во-первых, это выпадающие доходы федерального бюджета. Чем их компенсировать? Российский союз туриндустрии в своем обращении не предусмотрел источники компенсации этих выпадающих доходов.
Во-вторых, принятие положительного решения по данному предложению создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов в отношении иных операций, облагаемым по ставке 0%. А это опять же выпадающие доходы бюджета.
Поэтому предложение турбизнеса отклонено.
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