Нулевой НДС для гостиничного бизнеса может быть продлен до 2030 года

Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки НДС в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, — говорится в поручении.
Срок выполнения поручения — до 1 апреля 2025 года.
Ранее мы писали, что Минфин намерен провести мониторинг применения нулевой ставки НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения по итогам 2023 и 2024 года.
Условия применения НДС 0% для гостиниц мы разбирали тут.
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