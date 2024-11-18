Нулевой НДС для гостиничного бизнеса может быть продлен до 2030 года

Поручение о внесении изменений в НК дал правительству и Госдуме президент Владимир Путин. Нулевая ставка НДС для отелей действует в России с 1 июля 2022 года и может быть продлена еще на шесть лет.

Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки НДС в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — до 1 апреля 2025 года.

Ранее мы писали, что Минфин намерен провести мониторинг применения нулевой ставки НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения по итогам 2023 и 2024 года.

Условия применения НДС 0% для гостиниц мы разбирали тут.