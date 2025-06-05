Как изменится налог на прибыль: обзор поправок в НК 2025/2026

По обособкам не надо будет сдавать декларации, применять федеральный инвестиционный вычет смогут больше компаний, порядок применения коэффициента 2 для расходов на ПО уточнят, чтобы не было злоупотреблений.

Что случилось

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс.

В этом материале разберем поправки в главу 25 НК «Налог на прибыль организаций».

Статья 249 НК – доходы от реализации

В части определения выручки от реализации добавят такой нюанс:

При передаче товаров (имущественных прав), выполнении работ, оказании услуг в счет погашения денежных обязательств, возникших вне договорных отношений, связанных с указанной передачей товаров, имущественных прав (выполнения работ, оказания услуг), выручка от реализации определяется как величина этого погашаемого обязательства.

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Статья 251 – необлагаемые доходы

Из перечня необлагаемых доходов убрали курортный сбор, что вполне логично, ведь он уже не действует. Напомним, вместо него ввели туристический налог, который регулируется нормами НК.

Уточнили норму про необлагаемые доходы в виде безвозмездного имущества, от получения которого нельзя отказаться, потому что обязанность его принять предусмотрена федеральным законодательством.

Теперь налогооблагаемого дохода не будет, если обязанность принять бесплатное имущество обусловлена региональными законами или нормативными актами Правительства.

Статья 256 НК – амортизация

Из перечня имущества, не подлежащего амортизации, исключают имущество, приобретенное за счет бюджетных средств целевого финансирования.

Статья 264 НК – прочие расходы

Уточнили норму про учет расходов на ПО с коэффициентом 2.

Действующая сейчас норма будет применяться, только при условии, что по лицензионному соглашению не предусмотрена возможность передачи права на ПО другим лицам.

Это сделано для того, чтобы бизнес не мог многократно применять коэффициент 2, перепродавая права на ПО. Чтобы коэффициент мог получить только кто-то один, а не целая цепочка компаний.

Еще уточнят пункт по учеты в расходах безвозмездно переданного имущества, когда это обязаловка по федеральному законодательству. Учесть расходы при такой передаче можно будет, если к этому обязывает региональный закон или акт Правительства.

Статья 265 НК – внереализационные расходы

Уточнят норму о расходах при передаче имущества некоторым НКО. Введут исключение – когда имущество передается учредителями, участниками, членами этих НКО.

Статья 266 НК – резервы по сомнительным долгам

Сомнительным долгом будет признается также задолженность перед организацией по уплате договорных штрафов и иных санкций, начисленных по решения суда, если долг по этому договору признан сомнительным.

Также в составе безнадежных долгов будут учитывать приобретенные по номиналу организацией (новым гарантирующим поставщиком) права требования (к предыдущему гарантирующему поставщику) как условие осуществления деятельности (гарантирующего поставщика) по законодательству РФ, а также приобретенные профессиональной коллекторской организацией права требования по тем кредитным обязательствам, которые соответствуют основаниям для признания их безнадежными.

Статья 274 НК – налоговая база

Исключают неактуальную норму про учет доходов для организаций на ЕНВД.

Статья 277 НК – имущественный взнос РФ в госкорпорации

Установят единообразный подход к формированию стоимости имущества, полученного госкорпорациями в качестве взноса как от РФ, так от Центробанка, который также наделен таким правом.

Статья 283 НК – перенос убытков

Норму о 50-процентном ограничении по уменьшению налоговой базы на убытки прошлых лет продлят до 31 декабря 2030 года. Сейчас она действует до конца 2026 года.

Статья 284.12 НК – условия налога 15% для личных фондов

Расширят перечень доходов личных фондов, которые идут в долю 90%, учитываемых для льготной ставки налога на прибыль.

Сейчас учитывают доходы от реализации инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Будут еще учитывать доходы от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ.

Статья 286 НК – ИНВ

Сейчас при применении регионального инвестиционного вычета можно уменьшить и налог на прибыль в федеральный бюджет (на 10% остаточной стоимости ОС). Но он в любом не может быть менее 5% от налоговой базы. Этот параметр поменяют.

Пропишут, что сумма налога в ФБ не может быть уменьшена на величину большую, чем расчетная сумма налога в размере 2% от налоговой базы, а в 2025 – 2030 года – 3%.

То есть, по сути «минимальный» налог в ФБ при использовании ИНВ так и остается 5%.

Статья 286.2 НК – ФИНВ

ФИНВ может применять любая компания, входящая в одну группу с организацией, осуществившей капвложения, вне зависимости от ее вида деятельности.

Федеральный инвестиционный вычет не будет применяться к ОС, первоначальная стоимость которых сформирована за счет расходов, источником которых являются субсидии.

Поменяют формулировку для «минимального налога» в случае применения вычета. Сейчас он составляет 2% (3% – в 2025 – 2030 годах). Будет сказано, что уменьшать налог можно на сумму не более 5% от налоговой базы.

То есть «минимальный» налог в ФБ при использовании ФИНВ всегда будет 3%.

Статья 289 НК – декларация

Исключают норму о том, что по месту нахождения обособок тоже надо сдавать декларации.

Статья 310 НК – налоговые агенты по доходу инофирм

Расширят перечень исключений, когда российская компания не будет налоговым агентом при выплате процентов по долговым облигациям. В этот перечень внесли ценные бумаги, о которых идет речь в указе Президента от 19.03.2024 № 198.

Статья 313 НК – налоговый учет

Сейчас в НК сказано, что порядок ведения налогового учета устанавливается в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой приказом (распоряжением) руководителя.

Слова «приказ и распоряжение» уберут. Будет прописано, что учетная политика должна быть утверждена руководителем без уточнения – как и каким документом.