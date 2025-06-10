Как рассчитывается лимит численности персонала для патента
Средняя численность персонала согласно ст. 346.43 НК не должна превышать 15 человек за налоговый период (год или срок патента). Показатель рассчитывается по правилам Росстата: определяется среднесписочная численность, средняя численность внешних своместителей и средняя численность работников по договорам подряда и услуг.
В РСВ могут быть указаны 17 человек, например, если один был уволен, а другой принят. Но среднесписочная стоимость не должна быть более 15 человек, а иначе право на применение ПСН будет утрачено.
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