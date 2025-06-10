Как рассчитывается лимит численности персонала для патента

Для применения ПСН есть несколько ограничений: годовой лимит выручки не должен превышать 60 млн рублей, а численность персонала — 15 человек. Разбираемся, как рассчитывается лимит численности для патента.

Средняя численность персонала согласно ст. 346.43 НК не должна превышать 15 человек за налоговый период (год или срок патента). Показатель рассчитывается по правилам Росстата: определяется среднесписочная численность, средняя численность внешних своместителей и средняя численность работников по договорам подряда и услуг.

В РСВ могут быть указаны 17 человек, например, если один был уволен, а другой принят. Но среднесписочная стоимость не должна быть более 15 человек, а иначе право на применение ПСН будет утрачено.

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