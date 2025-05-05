ИП на ПСН оказывает услуги по дошкольному образованию: нужно ли применять ККТ

ИП на патенте могут работать без кассы, если ведут деятельность из списка в ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. ИП с патентом на услуги дополнительного образования могут работать без ККТ. При этом неприменение ККТ не зависит от того, как ИП получает оплату — наличными, через эквайринг или иным способом.

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