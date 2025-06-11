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Фиксированные взносы ИП
ИП на патенте: как рассчитать и уплатить 1 % с дохода свыше 300 000 ₽

ИП на патенте: как рассчитать и уплатить 1 % с дохода свыше 300 000 ₽

ИП на патенте без сотрудников обязаны платить дополнительный страховой взнос — 1 % с доходов, превышающих 300 000 рублей. Но считать его нужно не с реальных доходов, а с потенциальных — тех, что прописаны в патенте. Как именно рассчитать сумму, когда платить и куда — рассказываем с примерами и комментарием эксперта.

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Индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения (ПСН) обязаны уплачивать дополнительный страховой взнос 1 % с суммы, превышающей порог в 300 000 ₽. Это обязательство добавляется к фиксированным страховым взносам (на пенсионное и медицинское страхование). ДЛя расчета суммы дохода, с которого надо уплатить 1% используется ПВД.

📌 Что такое потенциально возможный доход (ПВД)

Это сумма, определённая региональными властями для конкретного кода деятельности и указанная в патенте — именно она используется для расчёта, а не фактический доход.

🧮 Формула расчёта

Взнос = (ПВД – 300 000 ₽) × 1 %

Если патент действует менее года, ПВД корректируется пропорционально сроку его действия. В патенте будет указан потенциальный доход, рассчитанный исходя из срока действия патента.

✔️ Максимальный размер взноса за 2024 год — 277 571 руб. Этот лимит каждый год меняется:

за 2025 год — 300 888 руб.;

за 2026 год — 321 818 руб.;

за 2027 год — 342 923 руб.

Рассчитать взносы можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте налоговой (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/) или на «Клерке».

💸 Способы оплаты

  • Через единый налоговый счёт (ЕНС)

  • Через личный кабинет ФНС или интернет-банк

Назначение платежа: «страховые взносы ИП за себя». КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510.

🗓 Срок уплаты

До 1 июля года, следующего за отчётным (так, за 2024 год уплата до 1 июля 2025 года, а за 2025 год — уплата до 1 июля 2026 года).

📁 Отчётность

Отчетность по этому взносу сдавать не нужно, как и уведомления.

На сумму взноса можно также, как и на фиксированные взносы, уменьшить налог по патенту.

🔍 Уточнение от эксперта Клерка — Оксаны Мочалкиной

Страховые взносы для ИП на патенте, с дохода, превышающего 300 тыс. рублей, рассчитываются с учётом потенциально возможного дохода, указанного в патенте. Дополнительные платежи составляют 1% от суммы превышения и имеют установленный лимит.

Если патент выдан на неполный год, ПВД корректируется пропорционально сроку действия.

Оригинальный ответ эксперта Оксаны Мочалкиной — доступен в консультации:
«ИП на патенте и расчёт подлежащих к уплате взносов 1 %…» на Клерк.ру

🔗 Дополнительные материалы

Статьи на Клерке:

Как ИП на ПСН уменьшить налог на взносы за себя и сотрудников
Дополнительный страховой взнос ИП 1 % до 1 июля 2025 года

Обсуждения на форуме Клерк.Сообщество:

Расчёт 1 % СВ по патенту и УСН
Уплата 1 % с патента

Эти материалы помогут вам рассчитать взносы правильно и вовремя — с учётом всех нюансов, включая неполный срок действия патента.

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