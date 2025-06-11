ИП на патенте: как рассчитать и уплатить 1 % с дохода свыше 300 000 ₽

Индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения (ПСН) обязаны уплачивать дополнительный страховой взнос 1 % с суммы, превышающей порог в 300 000 ₽. Это обязательство добавляется к фиксированным страховым взносам (на пенсионное и медицинское страхование). ДЛя расчета суммы дохода, с которого надо уплатить 1% используется ПВД.
📌 Что такое потенциально возможный доход (ПВД)
Это сумма, определённая региональными властями для конкретного кода деятельности и указанная в патенте — именно она используется для расчёта, а не фактический доход.
🧮 Формула расчёта
Взнос = (ПВД – 300 000 ₽) × 1 %
Если патент действует менее года, ПВД корректируется пропорционально сроку его действия. В патенте будет указан потенциальный доход, рассчитанный исходя из срока действия патента.
✔️ Максимальный размер взноса за 2024 год — 277 571 руб. Этот лимит каждый год меняется:
за 2025 год — 300 888 руб.;
за 2026 год — 321 818 руб.;
за 2027 год — 342 923 руб.
Рассчитать взносы можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте налоговой (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/) или на «Клерке».
💸 Способы оплаты
Через единый налоговый счёт (ЕНС)
Через личный кабинет ФНС или интернет-банк
Назначение платежа: «страховые взносы ИП за себя». КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510.
🗓 Срок уплаты
До 1 июля года, следующего за отчётным (так, за 2024 год уплата до 1 июля 2025 года, а за 2025 год — уплата до 1 июля 2026 года).
📁 Отчётность
Отчетность по этому взносу сдавать не нужно, как и уведомления.
На сумму взноса можно также, как и на фиксированные взносы, уменьшить налог по патенту.
🔍 Уточнение от эксперта Клерка — Оксаны Мочалкиной
Страховые взносы для ИП на патенте, с дохода, превышающего 300 тыс. рублей, рассчитываются с учётом потенциально возможного дохода, указанного в патенте. Дополнительные платежи составляют 1% от суммы превышения и имеют установленный лимит.
Если патент выдан на неполный год, ПВД корректируется пропорционально сроку действия.
Оригинальный ответ эксперта Оксаны Мочалкиной — доступен в консультации:
«ИП на патенте и расчёт подлежащих к уплате взносов 1 %…» на Клерк.ру
🔗 Дополнительные материалы
Статьи на Клерке:
– Как ИП на ПСН уменьшить налог на взносы за себя и сотрудников
– Дополнительный страховой взнос ИП 1 % до 1 июля 2025 года
Обсуждения на форуме Клерк.Сообщество:
– Расчёт 1 % СВ по патенту и УСН
– Уплата 1 % с патента
Эти материалы помогут вам рассчитать взносы правильно и вовремя — с учётом всех нюансов, включая неполный срок действия патента.
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