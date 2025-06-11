ИП на патенте: как рассчитать и уплатить 1 % с дохода свыше 300 000 ₽

🧮 Формула расчёта

Взнос = (ПВД – 300 000 ₽) × 1 %

Если патент действует менее года, ПВД корректируется пропорционально сроку его действия. В патенте будет указан потенциальный доход, рассчитанный исходя из срока действия патента.

✔️ Максимальный размер взноса за 2024 год — 277 571 руб. Этот лимит каждый год меняется:

за 2025 год — 300 888 руб.;

за 2026 год — 321 818 руб.;

за 2027 год — 342 923 руб.

Рассчитать взносы можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте налоговой (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/) или на «Клерке».