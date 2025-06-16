ИП на ПСН оказывает ритуальные услуги: нужно ли применять ККТ

Ритуальные услуги — особый вид деятельности, который регулируется не только налоговым, но и социальным законодательством. Разбираемся, нужно ли в этом случае применять ККТ.

Компании и индивидуальные предприниматели обязаны использовать кассовые аппараты при расчетах с физическими лицами, включая безналичные платежи согласно ст. 1 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

В статье 2 этого закона перечислены исключения. В соответствии с п. 2.1 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, могут не использовать ККТ при определенных видах деятельности.

Это относится и к деятельности по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг (п. 43 ст. 346.43 НК).

Вместо кассового чека клиентам следует выдавать документ с обязательными реквизитами: наименованием документа, его порядковым номером, реквизитами, установленными абз. 4 – 12 п. 1 ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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