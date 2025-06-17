Организация передает права на ПО белорусской компании: что будет с налогами

Экспорт товаров требует уплаты таможенного НДС. Как быть, если происходит передача прав на программное обеспечение зарубежному контрагенту?

НДС

Взимание НДС в странах ЕАЭС регулируется протоколом 18 к договору ЕАЭС.

К этому протоколу есть приложение «Порядок взимания налога на добавленную стоимость при оказании услуг в электронной форме». Также существует утвержденный перечень таких услуг —решение Совета Евразийской экономической комиссии от 27.09.2023 № 97. В п. 1 указано:

Предоставление через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе сеть «Интернет», прав на использование программного обеспечения для любых видов электронных устройств (включая компьютерные игры, в том числе онлайн-игры, за исключением запрещенных в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического союза покупателя), баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности.

Если программное обеспечение контрагент будет использовать через интернет — это услуги в электронной форме.

Местом реализации таких услуг признается место нахождения покупателя услуг, то есть Беларусь. Покупатель станет налоговым агентом и будет удерживать НДС в соответствии с законом Беларуси. Российским НДС операция облагаться не будет.

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Налог на прибыль

По поводу налога на прибыль позиция неоднозначна. В письме Минфина от 06.10.2016 № 03-08-05/58256 указано, что ст. 11 соглашения об избежании двойного налогообложения с Беларусью не применяется при передаче прав на ПО.

А вот в ст. 1261 ГК указано, что охрана прав на ПО приравнивается к правам на литературное произведение:

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Из письма Минфина от 06.04.2018 № 03-08-05/23053 видно, что белорусская сторона удерживает налог на доходы в таких ситуациях как раз по статье 11.

То есть, белорусский контрагент должен удержать налог на доходы. Если организация предоставит документы о налоговом резидентстве, то ставка будет 10%. Этот налог можно учесть в счет уплаты российского налога на прибыль.