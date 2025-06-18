Как оформить отпуск с последующим увольнением

Работник вправе взять отпуск с последующим увольнением при согласовании с работодателем. Рассказываем обо всех нюансах оформления.

Сотрудник может объединить отпуск и увольнение в одном документе, или составить два заявления: одно — на отдых, второе — на прекращение трудовых отношений.

Датой увольнения будет считаться последний день отпуска. А трудовая книжка (если ведется бумажная) выдается в последний рабочий день перед отпуском.

Что должно быть в заявлении

Законодательной формы для такого заявления нет, поэтому сотрудники вправе составить его в свободной форме. Но в заявлении обязательно должны присутствовать: ФИО и должность, дата составления документа и подпись.

Формулировка может быть такая: «Прошу предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск с (дата) продолжительностью (число) календарных дней с последующим увольнением по собственному желанию».

По ч. 9 ст. 136 ТК расчет по отпуску нужно произвести не позднее чем за 3 дня до его начала. Это нужно учитывать при написании заявления.

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Какую дату указывать в приказе

При определении даты приказа советуем заложить время на его согласование, подписание и ознакомление с ним сотрудника.

А вот документы на увольнение нужно оформить в последний рабочий день, который предшествует отпуску по ч. 5 ст. 80, ст. 84.1 и ч. 2 ст. 127 ТК.

Расчет при увольнении, согласно разъяснениям Минтруда из письма от 13.12.2024 № 14-6/ООГ-7193, производится в последний рабочий день, предшествующий первому дню отпуска.