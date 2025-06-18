Как изменится форма ЕФС-1 в 2025 году: обзор нового проекта

Подраздел 1.1 (трудовая деятельность)

Иностранцы

В подразделе 1.1 будет новый статус застрахованного лица МДИГ — иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами обязательному пенсионному страхованию или обязательному социальному страхованию.

Код по ОКЗ

Сейчас в порядке заполнения сказано, что код должности по ОКЗ должен состоять из 5 знаков (в формате «XXXX.X»). В новом порядке формат этого кода не уточняется

Дистанционщики

Сейчас при приеме или переводе на удаленную или надомную работу, в ЕФС- надо указывать коды «ДИСТ» и «НДОМ».

Это правило отменяется, таких кодов не будет.

Ни дистанционщиков, ни надомников при приеме на работу никак маркировать в ЕФС-1 не надо. Соответственно, не надо будет сдавать отчет, если кто-то из офисных сотрудников переводится на дистанционку.