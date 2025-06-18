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Отчетность в СФР
Как изменится форма ЕФС-1 в 2025 году: обзор нового проекта

Как изменится форма ЕФС-1 в 2025 году: обзор нового проекта

Форму ЕФС-1 не надо будет сдавать при переводе сотрудников на дистанционку и обратно и при уходе сотрудниц в декрет.

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Подраздел 1.1 (трудовая деятельность)

Иностранцы

В подразделе 1.1 будет новый статус застрахованного лица МДИГ — иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами обязательному пенсионному страхованию или обязательному социальному страхованию.

Код по ОКЗ

Сейчас в порядке заполнения сказано, что код должности по ОКЗ должен состоять из 5 знаков (в формате «XXXX.X»). В новом порядке формат этого кода не уточняется

Дистанционщики

Сейчас при приеме или переводе на удаленную или надомную работу, в ЕФС- надо указывать коды «ДИСТ» и «НДОМ».

Это правило отменяется, таких кодов не будет.

Ни дистанционщиков, ни надомников при приеме на работу никак маркировать в ЕФС-1 не надо. Соответственно, не надо будет сдавать отчет, если кто-то из офисных сотрудников переводится на дистанционку.

Полставочники

При приеме и переводе на работу с неполным рабочим временем по-прежнему надо указывать коды «НЕПД» и «НЕПН».

В новых правилах уточнили, как сдавать отчет при отмене неполной ставки. В этом случае представляется кадровое мероприятие «ПЕРЕВОД» без указания в графе 6 кодов «НЕПД» или «НЕПН».

Ранее аналогичное разъяснение давал СФР для действующей сейчас формы ЕФС-1.

Подраздел 1.2 (стаж)

Декрет

В подразделе 1.2 не будет типа «Назначение выплат по ОСС».

Напомним, отчет с этим типом сейчас сдают в случаях, когда сотрудники уходят в:

  • отпуск по беременности и родам;

  • отпуск по уходу за ребенком.

Срок сдачи – 3 рабочих дня со дня подачи сотрудницей заявления на этот отпуск. Но официально этот срок нигде не прописан – ни в законе № 27-ФЗ о персучете, ни в приказе СФР от 17.11.2023 № 2281, которым утверждена форма ЕФС-1.

После внедрения новой формы сдавать отчет в таких случаях не придется.

Крайний Север

В новых правилах уточнили, что если северный работник выполняет работы в режиме неполного рабочего дня, отражается объем работ (доля ставки) в данный период.

Это касается стажа с кодами «РКС», «МКС», «РКСР», «МКСР», «МКС-РКСР».

Опасная командировка

Для подраздела 1.2 вводят новый Код «ЧАЭСКОМ».

Он заполняется в графе 7 «Дополнительные сведения» при командировании работника в установленном порядке за пределы территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

СОУТ

Уточнили формулировку по заполнению граф 11 и 12 о результатах СОУТ (номер рабочего места и класс условий труда). Их обязательно надо заполнять только, если рабочему месту присвоен вредный или опасный класс условий труда.

В действующих правилах сказано, сто эти графы заполняются в случае, когда есть право на досрочную пенсию.

То есть, по-прежнему не надо заполнять эти графы на сотрудников, у которых допустимые условия труда.

Подраздел 1.3 (зарплата бюджетников)

В графу 16 «Квалификационная категория» добавили новую категорию 4 – третья квалификационная категория.

Сейчас в этой графе указывают коды:

  • «1» – вторая квалификационная категория;

  • «2» – первая квалификационная категория;

  • «3» – высшая квалификационная категория.

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