Как изменится форма ЕФС-1 в 2025 году: обзор нового проекта

Что случилось
На федеральном портале опубликованы два новых проекта СФР:
Разберем, что изменится.
Подраздел 1.1 (трудовая деятельность)
Иностранцы
В подразделе 1.1 будет новый статус застрахованного лица МДИГ — иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами обязательному пенсионному страхованию или обязательному социальному страхованию.
Код по ОКЗ
Сейчас в порядке заполнения сказано, что код должности по ОКЗ должен состоять из 5 знаков (в формате «XXXX.X»). В новом порядке формат этого кода не уточняется
Дистанционщики
Сейчас при приеме или переводе на удаленную или надомную работу, в ЕФС- надо указывать коды «ДИСТ» и «НДОМ».
Это правило отменяется, таких кодов не будет.
Ни дистанционщиков, ни надомников при приеме на работу никак маркировать в ЕФС-1 не надо. Соответственно, не надо будет сдавать отчет, если кто-то из офисных сотрудников переводится на дистанционку.
Полставочники
При приеме и переводе на работу с неполным рабочим временем по-прежнему надо указывать коды «НЕПД» и «НЕПН».
В новых правилах уточнили, как сдавать отчет при отмене неполной ставки. В этом случае представляется кадровое мероприятие «ПЕРЕВОД» без указания в графе 6 кодов «НЕПД» или «НЕПН».
Ранее аналогичное разъяснение давал СФР для действующей сейчас формы ЕФС-1.
Подраздел 1.2 (стаж)
Декрет
В подразделе 1.2 не будет типа «Назначение выплат по ОСС».
Напомним, отчет с этим типом сейчас сдают в случаях, когда сотрудники уходят в:
отпуск по беременности и родам;
отпуск по уходу за ребенком.
Срок сдачи – 3 рабочих дня со дня подачи сотрудницей заявления на этот отпуск. Но официально этот срок нигде не прописан – ни в законе № 27-ФЗ о персучете, ни в приказе СФР от 17.11.2023 № 2281, которым утверждена форма ЕФС-1.
После внедрения новой формы сдавать отчет в таких случаях не придется.
Крайний Север
В новых правилах уточнили, что если северный работник выполняет работы в режиме неполного рабочего дня, отражается объем работ (доля ставки) в данный период.
Это касается стажа с кодами «РКС», «МКС», «РКСР», «МКСР», «МКС-РКСР».
Опасная командировка
Для подраздела 1.2 вводят новый Код «ЧАЭСКОМ».
Он заполняется в графе 7 «Дополнительные сведения» при командировании работника в установленном порядке за пределы территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
СОУТ
Уточнили формулировку по заполнению граф 11 и 12 о результатах СОУТ (номер рабочего места и класс условий труда). Их обязательно надо заполнять только, если рабочему месту присвоен вредный или опасный класс условий труда.
В действующих правилах сказано, сто эти графы заполняются в случае, когда есть право на досрочную пенсию.
То есть, по-прежнему не надо заполнять эти графы на сотрудников, у которых допустимые условия труда.
Подраздел 1.3 (зарплата бюджетников)
В графу 16 «Квалификационная категория» добавили новую категорию 4 – третья квалификационная категория.
Сейчас в этой графе указывают коды:
«1» – вторая квалификационная категория;
«2» – первая квалификационная категория;
«3» – высшая квалификационная категория.
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