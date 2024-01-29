В 2024 году действуют новые коды для подраздела 1.1 формы ЕФС-1, в том числе, – для неполного дня и неполной недели («НЕПД» и «НЕПН»). Если день был сначала неполный, потом стал полный, это надо отразить в ЕФС-1.

Нужно сдать ЕФС-1 с кадровым мероприятием «Перевод» без указания дополнительных кодов в графе 6 «Код выполняемой функции».

То есть, в первом отчете будет прием с кодом «НЕПД», а во втором отчете – перевод без кода.

Такое разъяснение дает СФР на своем сайте.

Как заполнять ЕФС-1 при пролонгации трудового договора, читайте здесь. Про дистанционщика-полставочника – здесь.