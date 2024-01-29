Нужно сдать ЕФС-1 с кадровым мероприятием «Перевод» без указания дополнительных кодов в графе 6 «Код выполняемой функции».
То есть, в первом отчете будет прием с кодом «НЕПД», а во втором отчете – перевод без кода.
Такое разъяснение дает СФР на своем сайте.
Как заполнять ЕФС-1 при пролонгации трудового договора, читайте здесь. Про дистанционщика-полставочника – здесь.
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