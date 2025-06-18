ЦОК КПП БСН 11.06 Мобильный
IT-компании

Как ИТ-компаниям подтвердить аккредитацию в 2025 году

ИТ-организации, получившие государственную аккредитацию, обязаны ежегодно подтверждать соответствие установленным требованиям. В 2025 году крайний срок подачи заявления — 1 июня. Документы необходимо направить через личный кабинет на портале Госуслуг.

Автор

  • Инна Лев

    эксперт «Центра обучения Клерка», инструктор по выживанию в налоговой среде

Документ

Что нужно подать

До 1 июня 2025 года необходимо:

  • заполнить заявление о прохождении плановой процедуры подтверждения;

  • приложить справку о доходах от ИТ-деятельности, в том числе с указанием конкретного вида деятельности по ОКВЭД.

Согласно пункту 26 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729, доля дохода от ИТ-деятельности должна превышать 30% от общего объема поступлений.

Форма для подачи доступна на Госуслугах с 7 мая по 1 июня включительно.

Что указать в заявлении

По информации Минцифры от 21.04.2025, в заявлении нужно отразить:

  • долю доходов от ИТ-деятельности;

  • ссылку на официальный сайт организации;

  • наименование и номер программного продукта в реестре российского ПО (если вы — правообладатель), а также доход от его реализации.

Дополнительные требования

Для успешного подтверждения аккредитации организация также должна:

  • актуализировать информацию об ИТ-деятельности на своем сайте;

  • обновить согласие на раскрытие налоговой тайны (инструкция размещена на Госуслугах);

  • проверить уровень средней заработной платы. Он должен быть не ниже, чем по стране или региону регистрации (см. п. 25(1) Положения).

Важно: проверка по критерию зарплаты не проводится в отношении ИТ-организаций, являющихся правообладателями программ из реестра российского ПО.

Кто освобожден от подтверждения в 2025 году

В этом году процедуру прохождения подтверждения могут не проходить:

  • компании, созданные в 2025 году;

  • компании, получившие аккредитацию на основании заявлений, поданных после 25 мая 2025 года;

  • компании, применявшие пониженные страховые взносы в 1 квартале 2025 года.

Следите за сроками, проверяйте данные в справке и не забудьте про актуальность сведений на сайте — это поможет без проблем подтвердить статус аккредитованной ИТ-компании.

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум