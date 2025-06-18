Как ИТ-компаниям подтвердить аккредитацию в 2025 году

Кто освобожден от подтверждения в 2025 году

В этом году процедуру прохождения подтверждения могут не проходить:

компании, созданные в 2025 году ;

компании, получившие аккредитацию на основании заявлений, поданных после 25 мая 2025 года ;

компании, применявшие пониженные страховые взносы в 1 квартале 2025 года.

Следите за сроками, проверяйте данные в справке и не забудьте про актуальность сведений на сайте — это поможет без проблем подтвердить статус аккредитованной ИТ-компании.