Как ИТ-компаниям подтвердить аккредитацию в 2025 году

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Что нужно подать
До 1 июня 2025 года необходимо:
заполнить заявление о прохождении плановой процедуры подтверждения;
приложить справку о доходах от ИТ-деятельности, в том числе с указанием конкретного вида деятельности по ОКВЭД.
Согласно пункту 26 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729, доля дохода от ИТ-деятельности должна превышать 30% от общего объема поступлений.
Форма для подачи доступна на Госуслугах с 7 мая по 1 июня включительно.
Что указать в заявлении
По информации Минцифры от 21.04.2025, в заявлении нужно отразить:
долю доходов от ИТ-деятельности;
ссылку на официальный сайт организации;
наименование и номер программного продукта в реестре российского ПО (если вы — правообладатель), а также доход от его реализации.
Дополнительные требования
Для успешного подтверждения аккредитации организация также должна:
актуализировать информацию об ИТ-деятельности на своем сайте;
обновить согласие на раскрытие налоговой тайны (инструкция размещена на Госуслугах);
проверить уровень средней заработной платы. Он должен быть не ниже, чем по стране или региону регистрации (см. п. 25(1) Положения).
Важно: проверка по критерию зарплаты не проводится в отношении ИТ-организаций, являющихся правообладателями программ из реестра российского ПО.
Кто освобожден от подтверждения в 2025 году
В этом году процедуру прохождения подтверждения могут не проходить:
компании, созданные в 2025 году;
компании, получившие аккредитацию на основании заявлений, поданных после 25 мая 2025 года;
компании, применявшие пониженные страховые взносы в 1 квартале 2025 года.
Следите за сроками, проверяйте данные в справке и не забудьте про актуальность сведений на сайте — это поможет без проблем подтвердить статус аккредитованной ИТ-компании.
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