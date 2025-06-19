Как в 1С:Бухгалтерия предприятия отражать упаковки для товаров

Если ИП покупает упаковки для своих товаров, а затем использует их, в бухгалтерском учете нужно сделать несколько проводок.

Ситуация: организация на ОСНО покупает упаковочные материалы для отправки товара на маркетплейсы. Как в 1С отражать операции с упаковкой?

Упаковочный материал по пп. «б» п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» относится к запасам, которые используются при продаже товаров и готовой продукции.

Учитывать упаковку стоит на счете 10.04 «Тара и тарные материалы» в момент приобретения. Документ «Поступление товаров (накладная, УПД)» с проводками Дт 10.04 — Кт 60 (оприходование упаковочного материала).

При упаковке товаров материалы нужно списывать в момент использования с помощью документа Расход материалов (он расположен в разделе «Склад», блоке «Склад», подраздел «Расход материалов» (Требования-накладные)). В торговой деятельности такие затраты относятся к издержкам обращения. Проводки будут такие: Дт 44.01 — Кт 10.04.

Можно учитывать упаковочный материал в качестве малоценных запасов — несущественных активов, на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы», закрепив это в учетной политике по бухгалтерскому учету. В момент поступления их стоимость сразу спишется на расходы в бухучете. В налоговом учете стоимость малоценных запасов спишется в момент их использования (документ «Расход материалов»).

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