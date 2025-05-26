Как исправить ошибку в 1С: не отражен НДС с покупки

В первом квартале организация ошибочно отразила УПД без НДС. Как корректно исправить ошибку во втором квартале?

Исправление этой ошибки можно сделать через «Корректировку поступления» с видом «Исправление собственной ошибки». Но для этого надо зарегистрировать счет-фактуру в первичном документе (номер и дату УПД).

При формировании в текущем периоде документа «Записи книги покупок» не принятый ранее к вычету НДС туда подтянется.

Или сторнировать первичное поступление (Операции – Сторно документа) и ввести заново.

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Совсем альтернативный вариант: исправить первичный документ, вычет по нему применить во 2 квартале. Первый квартал перепровести.

С точки зрения бухгалтерского учета (по ПБУ 22/2010), наиболее правильно — это сторнировать документ и ввести правильный. Но не всегда правильный вариант наиболее удобный. Выберете тот, который удобнее вам.

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