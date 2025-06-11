Как завести в 1С универсальный корректировочный документ от Ozon

УПД между продавцом и онлайн-площадкой служит учетным документом, в котором отражаются данные по количеству и цене проданных товаров. За каждую услугу, оказанную маркетплейсом, он выставляет УПД. Рассказываем, как завести в 1С корректировочные документы.

Ситуация: организация продала товары на Ozon. Однако маркетплейс прислал два универсальных корректировочных документов (УКД). Во втором документе изменилась стоимость той же услуги, что и в первом. Как это отразить в 1С?

Первичное поступление услуг можно скорректировать с помощью документа «Корректировка поступления» — он расположен в разделе «Покупки». Его можно сделать из «Поступления услуг» по кнопке «Создать на основании».

Так как во второй корректировке изменяется стоимость той же услуги, ее можно сделать из документа «Корректировка поступления 1» по кнопке «Создать на основании».

Вести отчетность по работе с маркетплейсами научим на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом нововведений в НК: теперь в курсе есть уроки по УСН и АУСН и работе с НДС на упрощенке. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 4 900 рублей.

Читайте также на тему работы с маркетплейсами: