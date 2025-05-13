Как загрузить отчет по продажам юридическим лицам с Ozon в 1С

Организациям, торгующим на Ozon, нужно корректно отражать все продажи. В случае реализации физлицам все просто — достаточно загрузить отчет маркетплейса в систему. Как быть с юридическими лицами, рассказываем в статье.

Ситуация: организация торгует на Ozon. Маркетплейс сделал отчет, однако при загрузке в 1С он автоматически становится отчетом о розничных продажах, а не оптовых. Из-за этого не получается добавить счета-фактуры.

Отчет нужно сначала загрузить как розничный с помощью блока «Маркетплейсы и комиссионеры». После этого нужно перейти в раздел «Продажи» — «Отчеты комиссионеров».

В списке необходимо найти указанный отчет и в выпавшем окне перейти на строчку «Изменить вид операции». После этого нужно выбрать «Оптовые продажи». Эти действия должны помочь добавить счета-фактуры к отчету.

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