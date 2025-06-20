Почему не стоит расстраиваться, если «слетели» с УСН 

Рост выручки и расширение бизнеса вынуждают компании переходить с удобного УСН на значительно более сложный режим налогообложения — ОСНО. Однако, по мнению экспертов, это не только сложная бухгалтерская отчетность и в разы увеличивающиеся расходы, но и новые возможности.

Общий режим налогообложения имеет ряд неоспоримых преимуществ перед упрощенным. В статье расскажем, какие перспективы открываются перед компаниями, вышедшими из «зоны комфорта».

ОСНО как маркер успеха

Переход с упрощенной системы налогообложения на общую в подавляющем большинстве случаев не является добровольным выбором для бизнеса — компании фактически «слетают» с гораздо более «уютного» и экономичного в плане налоговых выплат режима из-за роста масштабов своей деятельности.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, с 2025 года организации, пребывающие на упрощенном налогообложении, должны платить НДС: при годовом доходе от 60 до 250 млн рублей — по ставке 5%, от 250 до 450 млн рублей — 7%. При превышении порога дохода в 450 млн рублей ставка НДС вырастает до 20%, а компания вынуждена переходить на основной режим налогообложения.

Наиболее частая причина перехода с УСН на ОСНО — увеличение годовой выручки. Даже несмотря на повышение финансовых порогов в обновленном налоговом законодательстве, многим бизнесменам не удается оставаться в рамках «упрощенки», потому что успешное развитие автоматически «прибивает» их к новым налоговым «берегам».

В России число компаний, переходящих на общую систему налогообложения, с каждым годом увеличивается. В 95% случаев это вынужденная смена режима, связанная с превышением лимитов.

Предположительно, к концу 2025 года с УСН на ОСНО переберется порядка 10% от общего количества отечественных предприятий. Активнее других меняют налоговый режим структуры, работающие в отраслях с ускоренным ростом выручки, — строительстве, торговле, в сфере производства товаров массового спроса.

Территориальными лидерами по количеству переходов на ОСНО остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, что объясняется более высоким уровнем деловой активности и концентрацией быстрорастущих предприятий. В последнее время прирост «ОСН-щиков» наблюдается в Татарстане, Свердловской области и Краснодарском крае.

Когда НДС — ваш союзник

Около 5% компаний выбирают добровольный переход на ОСНО, чтобы начать платить НДС. Звучит несколько странно, ведь именно налог на добавленную стоимость дает наибольшую административную и финансовую нагрузку.

Но включение этого налога в «обязательную программу» открывает двери в иную реальность — возможность сотрудничать с государственными заказчиками: к госконтрактам допускаются только компании на общем режиме, потому что этим компаниям выгодно возмещать НДС. Кроме того, многие серьезные предприятия при выборе партнеров и поставщиков отдают предпочтение контрагентам на НДС. Последние обладают явным конкурентным преимуществом в сегменте B2B.

Если бизнес работает с НДС, ему выгоднее приобретать продукцию у организации, которая продает ее с выставленным в счетах-фактурах налогом на добавленную стоимость — тогда он заранее оплачивается вместе с товаром, и в дальнейшем платить налог государству за входящий НДС не нужно.

В подобных случаях переключение на ОСНО — это тоже в прямом смысле стратегически выверенное решение, направленное на расширение клиентской базы.

Участие в крупных проектах обычно приводит компанию к превышению лимитов по выручке. Поэтому структуры, ориентированные на работу с госзаказами, рано или поздно сталкиваются с необходимостью перехода на ОСНО — неважно, вынужденного или добровольного — и это открывает весьма заманчивые перспективы.

Нововведения, закрепленные в налоговом законодательстве, позволяют находящимся на ОСНО компаниям, чей годовой доход был выше 60 млн, но менее 450 млн рублей, переходить на УСН, оставаясь плательщиками НДС по пониженной ставке — 5 или 7%. Добровольно менять налоговый режим можно один раз в год — с 1 января следующего года, но не в середине текущего.

Усиленный ФНС-контроль: мифы и реалии

Несмотря на распространенное мнение о тесной связи между большими доходами и более пристальным вниманием к ним фискальных органов, компании на ОСНО попадают в фокус налоговиков не чаще, чем предприятия на УСН. Причина в том, что у организаций, сидящих на «спецрежиме», больше возможностей снизить налоговую нагрузку незаконными способами.

Например, используя схемы дробления и фиктивный перенос бизнеса в регион с пониженной налоговой ставкой. Надзорные органы прекрасно осведомлены о подобных схемах, потому проявляют к «упрощенцам» повышенный интерес.

Тем не менее, на ОСНО бизнес действительно сталкивается с увеличенной налоговой (с 2025 года налог на прибыль подрос до 25%) и бухгалтерской нагрузкой, повышением требований к качеству ведения учета и своевременной сдаче отчетности. Ошибки в расчетах и элементарная невнимательность могут привести к серьезным штрафам и блокировке счетов.

Решение о добровольном переходе на общий режим налогообложения необходимо принимать с учетом потенциальных преимуществ и рисков для каждой конкретной компании и ее целей. При грамотном использовании всех открывающихся возможностей компания способна минимизировать негативные последствия и обеспечить себе стабильный рост.

Когда включается ОСНО-оптимизатор

Отдельные бизнес-структуры для снижения финансового бремени прибегают к серым схемам, конфликтующим с законом, или используют пограничные — например, схемы с лицензионными платежами.

Для компаний, которым приходится платить по полной, существуют и белые способы снижения нагрузки: амортизация по повышенным коэффициентам нематериальных активов, создание резервов под будущие затраты, повышение расходов на НИОКР (научные исследования и опытно-конструкторские разработки). С 2025 года они учитываются с коэффициентом 2, если включены в перечень, утвержденный правительством.

К примеру, выручка компании — один миллион рублей, 500 тысяч составляют расходы, 100 тысяч из них — на персонал. Если оформить зарплату как расходы на НИОКР, то, применяя коэффициент 2, можно увеличить расходы на з/п в 2 раза — до 200 тысяч рублей. В этом случае ФНС выставит налог с уменьшенной на 100 тысяч суммы прибыли, то есть налог будет меньше.

Организациям, которые входят в реестр малых технологических компаний, с этого года можно применять повышенный коэффициент на НИОКР вне зависимости от того, включены ли они в вышеупомянутый перечень.

Переход на ОСНО нередко оборачивается не дополнительным обременением, а новыми шансами, и предприниматели, вынужденно «слетевшие» со льготного режима налогообложения, получают от государства возможность приобрести целый пакет налоговых преференций, в совокупности превосходящих выгоду, утерянную в связи с уходом с «упрощенки».

Налоговую нагрузку реально снизить, попав в реестр Минцифры, отечественного ПО, получив членство в ИНТЦ (инновационных научно-технологических центрах). Ощутимые налоговые послабления предоставляет фонд Сколково.

Что дает резидентство в инновационном центре:

нулевую ставку НДС;

освобождение от налога на имущество организаций;

15% — страховые взносы с возможностью возмещения до 7,6%;

избавление от уплаты налога на прибыль (вместо стандартной ставки 25%).

В этом случае даже с учетом достаточно жестких требований к резидентам переход на ОСНО становится экономически целесообразным, направленным на долгосрочную оптимизацию налоговой нагрузки. Ожидается, что в текущем году доля российских компаний, выбравших стратегический переход на ОСНО для получения конкурентных преимуществ или налоговых льгот, вырастет. Как и число резидентов Сколково.

Для оптимизации расходов не рекомендуем пользоваться серыми и пограничными схемами, в конечном итоге они всегда ведут к неприятностям с законом. Чтобы сбалансировать бюджет, лучше воспользоваться возможностями господдержки.

Несмотря на то, что требования фондов кажутся сложными и бытует мнение, что только инновационные компании могут получить помощь от государства, это не совсем так. На практике резидентами нередко становятся компании, которые работают в высококонкурентных нишах и выпускают простые товары. Главное — правильно пройти процедуру включения.