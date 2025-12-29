Федеральная и региональная доплата к пенсии
Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).
Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).
Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).
Индексация пенсии
С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6 %.
Но сначала рассчитывают социальную доплату к пенсии до индексации, а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.
То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.
Пример
У самарского пенсионера пенсия в 2025 году была 15 000 руб., а ПМП на 2026 год в регионе — 15 311 руб.
В 2026 году прошла индексация на 7,6% и пенсия стала 15 000 х 1,076 = 16 140 руб. Это больше, чем ПМП на 2026 год.
Но сравнение с ПМП идет до индексации.
Поэтому пенсионер получит соцдоплату. ФСД = 15 311 – 15 000 = 311 руб.
Всего в 2026 году этот пенсионер будет получать 16 140 (проиндексированная пенсия) + 311 (соцдоплата) = 16 451 руб.
«Пенсия – 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег»
На курсе поможем понять, сколько получите от государства и как приумножить свои накопления. Дадим готовые таблицы и чек-листы.
Этот курс — не теория, а практический план действий, как разобраться в законодательстве и увеличить будущую пенсию!
Сейчас можно купить со скидкой 93%: 990 ₽ вместо
14 990 ₽
Прожиточный минимум: таблица
Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2026 год, а также (для сравнения) его размер в 2025 и 2024 годах.
Субъект РФ
ПМП в 2026 году
ПМП в 2025 году
ПМП в 2024 году
В целом по России
16 288
15 250
13 290
Центральный федеральный округ
Белгородская область
13 682
12 811
11 164
Брянская область
14 985
14 030
12 387
Владимирская область
15 799
14 793
12 891
Воронежская область
14 333
13 420
11 768
Ивановская область
15 311
14 335
12 492
Калужская область
15 636
14 641
12 758
Костромская область
14 985
14 030
12 227
Курская область
14 170
13 268
11 831
Липецкая область
13 518
12 657
11 177
Орловская область
15 147
14 183
12 359
Рязанская область
14 496
13 573
11 828
Смоленская область
16 125
15 098
13 024
Тамбовская область
13 518
12 784
12 292
Тверская область
15 962
14 945
12 891
Тульская область
16 288
15 250
13 290
Ярославская область
16 288
15 250
13 024
Москва
18 971
17 897
16 964
Московская область
17 446
16 600
15 735
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
18 079
16 928
16 066
Республика Коми
18 731
17 538
15 961
Архангельская область
18 893
17 690
15 416
Ненецкий а.о.
26 712
25 275
24 101
Вологодская область
16 450
15 403
13 423
Калининградская область
16 776
15 708
13 689
г. Санкт-Петербург
17 754
16 623
14 220
Ленинградская область
17 428
16 318
13 954
Мурманская область
22 709
21 835
20 995
Новгородская область
15 962
14 945
13 024
Псковская область
16 125
15 098
13 156
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
14 821
13 878
12 093
Республика Ингушетия
15 311
14 335
12 492
Кабардино-Балкарская Республика
17 428
16 318
14 220
Карачаево-Черкесская Республика
15 311
14 335
12 359
Республика Северная Осетия-Алания
14 659
13 726
11 961
Чеченская Республика
15 636
14 641
12 758
Ставропольский край
14 659
13 726
11 961
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
14 008
13 115
11 429
Республика Калмыкия
15 962
14 945
12 758
Краснодарский край
15 636
14 641
12 758
Астраханская область
15 799
14 793
12 891
Волгоградская область
14 008
13 115
11 429
Ростовская область
15 311
14 335
12 492
Республика Крым
15 799
14 793
12 891
г. Севастополь
16 613
15 556
13 555
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
14 496
13 573
12 530
Республика Марий Эл
14 333
13 420
11 695
Республика Мордовия
13 844
12 963
11 462
Республика Татарстан
13 844
12 963
11 296
Удмуртская Республика
14 496
13 573
11 828
Чувашская Республика
14 170
13 268
11 562
Кировская область
14 496
13 573
12 028
Нижегородская область
15 311
14 335
12 492
Оренбургская область
14 170
13 268
11 562
Пензенская область
13 682
12 811
11 246
Пермский край
14 985
14 030
12 227
Самарская область
15 311
14 335
12 492
Саратовская область
13 682
12 811
11 164
Ульяновская область
14 496
13 573
11 828
Уральский федеральный округ
Курганская область
15 311
14 335
12 492
Свердловская область
16 125
15 098
13 156
Тюменская область
16 288
15 250
13 290
Челябинская область
14 985
14 030
12 280
Ханты-Мансийский а.о.-Югра
19 067
18 334
17 629
Ямало-Ненецкий а.о.
22 314
20 893
18 714
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
15 473
14 488
12 492
Республика Тыва
16 450
15 403
13 423
Республика Хакасия
16 613
15 556
13 555
Алтайский край
14 496
13 573
12 608
Красноярский край
18 079
16 928
14 752
Иркутская область
17 265
16 165
14 087
Кемеровская область
14 821
13 878
12 093
Новосибирская область
15 962
14 945
13 173
Омская область
14 170
13 268
11 802
Томская область
15 962
14 945
13 024
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
17 754
16 623
14 486
Республика Саха (Якутия)
24 594
23 028
20 067
Приморский край
19 382
18 148
15 815
Хабаровский край
19 871
18 605
17 146
Амурская область
18 731
17 538
15 328
Забайкальский край
19 057
17 843
15 549
Камчатский край
28 666
26 841
23 738
Магаданская область
28 340
26 535
23 124
Сахалинская область
22 151
20 741
18 074
Еврейская авт.обл.
20 360
19 063
17 359
Чукотский а.о.
42 511
39 803
34 686
г. Байконур
16 288
15 250
13 290
ДНР
15 311
14 335
12 492
ЛНР
15 311
14 335
12 492
Запорожская область
15 799
14 793
12 891
Херсонская область
15 799
14 793
12 891
Как следует их таблицы, самый низкий размер прожиточного минимума пенсионера – в Липецкой и Тамбовской областях (13 518 руб.), самый высокий – в Чукотском автономном округе (42 511 руб.).
Начать дискуссию