Индексация пенсии

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6 %.

Но сначала рассчитывают социальную доплату к пенсии до индексации, а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.

То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.

Пример

У самарского пенсионера пенсия в 2025 году была 15 000 руб., а ПМП на 2026 год в регионе — 15 311 руб.

В 2026 году прошла индексация на 7,6% и пенсия стала 15 000 х 1,076 = 16 140 руб. Это больше, чем ПМП на 2026 год.

Но сравнение с ПМП идет до индексации.

Поэтому пенсионер получит соцдоплату. ФСД = 15 311 – 15 000 = 311 руб.

Всего в 2026 году этот пенсионер будет получать 16 140 (проиндексированная пенсия) + 311 (соцдоплата) = 16 451 руб.