Пенсии
Минимальная пенсия в России 2026 году: таблица с суммами по всем регионам

Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше регионального прожиточного минимума. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, будет соцдоплата.

Автор

Федеральная и региональная доплата к пенсии

Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).

Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

Индексация пенсии

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6 %.

Но сначала рассчитывают социальную доплату к пенсии до индексации, а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.

То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.

Пример

У самарского пенсионера пенсия в 2025 году была 15 000 руб., а ПМП на 2026 год в регионе — 15 311 руб.

В 2026 году прошла индексация на 7,6% и пенсия стала 15 000 х 1,076 = 16 140 руб. Это больше, чем ПМП на 2026 год.

Но сравнение с ПМП идет до индексации.

Поэтому пенсионер получит соцдоплату. ФСД = 15 311 – 15 000 = 311 руб.

Всего в 2026 году этот пенсионер будет получать 16 140 (проиндексированная пенсия) + 311 (соцдоплата) = 16 451 руб.

Прожиточный минимум: таблица

Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2026 год, а также (для сравнения) его размер в 2025 и 2024 годах.

Субъект РФ

ПМП в 2026 году

ПМП в 2025 году

ПМП в 2024 году

В целом по России

16 288

15 250

13 290

Центральный федеральный округ

Белгородская область

13 682

12 811

11 164

Брянская область

14 985

14 030

12 387

Владимирская область

15 799

14 793

12 891

Воронежская область

14 333

13 420

11 768

Ивановская область

15 311

14 335

12 492

Калужская область

15 636

14 641

12 758

Костромская область

14 985

14 030

12 227

Курская область

14 170

13 268

11 831

Липецкая область

13 518

12 657

11 177

Орловская область

15 147

14 183

12 359

Рязанская область

14 496

13 573

11 828

Смоленская область

16 125

15 098

13 024

Тамбовская область

13 518

12 784

12 292

Тверская область

15 962

14 945

12 891

Тульская область

16 288

15 250

13 290

Ярославская область

16 288

15 250

13 024

Москва

18 971

17 897

16 964

Московская область

17 446

16 600

15 735

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

18 079

16 928

16 066

Республика Коми

18 731

17 538

15 961

Архангельская область

18 893

17 690

15 416

Ненецкий а.о.

26 712

25 275

24 101

Вологодская область

16 450

15 403

13 423

Калининградская область

16 776

15 708

13 689

г. Санкт-Петербург

17 754

16 623

14 220

Ленинградская область

17 428

16 318

13 954

Мурманская область

22 709

21 835

20 995

Новгородская область

15 962

14 945

13 024

Псковская область

16 125

15 098

13 156

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

14 821

13 878

12 093

Республика Ингушетия

15 311

14 335

12 492

Кабардино-Балкарская Республика

17 428

16 318

14 220

Карачаево-Черкесская Республика

15 311

14 335

12 359

Республика Северная Осетия-Алания

14 659

13 726

11 961

Чеченская Республика

15 636

14 641

12 758

Ставропольский край

14 659

13 726

11 961

Южный федеральный округ

Республика Адыгея

14 008

13 115

11 429

Республика Калмыкия

15 962

14 945

12 758

Краснодарский край

15 636

14 641

12 758

Астраханская область

15 799

14 793

12 891

Волгоградская область

14 008

13 115

11 429

Ростовская область

15 311

14 335

12 492

Республика Крым

15 799

14 793

12 891

г. Севастополь

16 613

15 556

13 555

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

14 496

13 573

12 530

Республика Марий Эл

14 333

13 420

11 695

Республика Мордовия

13 844

12 963

11 462

Республика Татарстан

13 844

12 963

11 296

Удмуртская Республика

14 496

13 573

11 828

Чувашская Республика

14 170

13 268

11 562

Кировская область

14 496

13 573

12 028

Нижегородская область

15 311

14 335

12 492

Оренбургская область

14 170

13 268

11 562

Пензенская область

13 682

12 811

11 246

Пермский край

14 985

14 030

12 227

Самарская область

15 311

14 335

12 492

Саратовская область

13 682

12 811

11 164

Ульяновская область

14 496

13 573

11 828

Уральский федеральный округ

Курганская область

15 311

14 335

12 492

Свердловская область

16 125

15 098

13 156

Тюменская область

16 288

15 250

13 290

Челябинская область

14 985

14 030

12 280

Ханты-Мансийский а.о.-Югра

19 067

18 334

17 629

Ямало-Ненецкий а.о.

22 314

20 893

18 714

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай

15 473

14 488

12 492

Республика Тыва

16 450

15 403

13 423

Республика Хакасия

16 613

15 556

13 555

Алтайский край

14 496

13 573

12 608

Красноярский край

18 079

16 928

14 752

Иркутская область

17 265

16 165

14 087

Кемеровская область

14 821

13 878

12 093

Новосибирская область

15 962

14 945

13 173

Омская область

14 170

13 268

11 802

Томская область

15 962

14 945

13 024

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия

17 754

16 623

14 486

Республика Саха (Якутия)

24 594

23 028

20 067

Приморский край

19 382

18 148

15 815

Хабаровский край

19 871

18 605

17 146

Амурская область

18 731

17 538

15 328

Забайкальский край

19 057

17 843

15 549

Камчатский край

28 666

26 841

23 738

Магаданская область

28 340

26 535

23 124

Сахалинская область

22 151

20 741

18 074

Еврейская авт.обл.

20 360

19 063

17 359

Чукотский а.о.

42 511

39 803

34 686

 

г. Байконур

16 288

15 250

13 290

ДНР

15 311

14 335

12 492

ЛНР

15 311

14 335

12 492

Запорожская область

15 799

14 793

12 891

Херсонская область

15 799

14 793

12 891

Как следует их таблицы, самый низкий размер прожиточного минимума пенсионера – в Липецкой и Тамбовской областях (13 518 руб.), самый высокий – в Чукотском автономном округе (42 511 руб.).

