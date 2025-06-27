НДС на УСН: налоговая нагрузка выросла у 10,4% упрощенцев

Но, по статистике Контур.Экстерна, с начала 2025 года НДС начали платить 10,4% компаний и предпринимателей на УСН. Большую часть упрощенцев нововведение пока не затронуло.
Какие ставки НДС выбирает бизнес
Напомним, если доходы бизнеса на УСН превысили 60 млн рублей по итогам 2024 года или в течение 2025 года, наступает обязанность работать с НДС. При этом можно применять обычную ставку налога — 20%, 10%, 0% или специальную — 5% или 7%.
Расчет НДС по ставкам 20%, 10%, 0% подразумевает применение вычетов по налогу: компания платите в бюджет НДС, который получила от покупателей, за вычетом налога, уплаченного поставщикам. Это выгодно, если предприятие работает с поставщиками — плательщиками НДС.
Ставку 5% применяют, если доходы за предыдущий год или с начала текущего года составили от 60 до 250 млн рублей. Ставку 7% — при доходах от 250 до 450 млн рублей. При пониженных ставках вычетов по НДС нет. Применять такие ставки налога выгодно, если большинство расходов не включают НДС, клиенты бизнеса — физлица или предприятия, которые не работают с этим налогом.
Из общего количества предприятий на УСН 10,4% платят НДС, а 89,6% по-прежнему не работают с этим налогом.
Михаил Пархоменко, эксперт Контур.Экстерна: «Плательщиков НДС среди упрощенцев может стать больше в течение года, если доходы предприятий превысят лимит в 60 млн рублей. Кроме того, есть вероятность, что часть компаний пошли по пути разделения бизнеса, чтобы снизить налоговую нагрузку. Но действующее программное обеспечение ФНС позволяет довольно легко вычислить нарушения.
Поэтому бизнесу, который приближается к установленному лимиту доходов в 60 млн рублей, стоит сосредоточиться на том, чтобы рассчитать налоговую нагрузку по своим плановым показателям и выбрать более выгодные ставки НДС».
Если оценить, как распределились ставки среди упрощенцев — новых плательщиков НДС, картина выглядит так:
93,3% выбрали базовые ставки налога 20%, 10%, 0%;
6,5% выбрали специальную ставку 5%;
0,2% уже работают по специальной ставке 7%, так как их доход за прошлый год или с начала текущего года превысил 250 млн рублей, но пока остается в пределах 450 млн рублей.
Как выросла налоговая нагрузка на УСН при разных ставках НДС
Когда предприятие на упрощенке начинает работать с НДС, налоговая нагрузка возрастает. Этот рост зависит от многих условий: применяемой ставки, корректного оформления документов для применения вычетов, полученных и выданных авансов в течение года.
Приведем примеры с расчетами дополнительной нагрузки по НДС.
Рост налоговой нагрузки при ставке НДС 20%
Компания применяет УСН 15%, налоговая база — это доходы, уменьшенные на величину расходов. С 2025 года компания платит НДС по ставке 20%. Рассчитаем налоговую нагрузку с учетом плановых показателей на год:
выручка — 200 млн рублей;
расходы на покупку товаров для перепродажи — 170 млн рублей, в эту сумму входит НДС от поставщиков по ставке 20%;
прочие затраты, в том числе зарплата, страховые взносы, арендные платежи и так далее — 20 млн рублей без НДС.
Без учета НДС «упрощенный» налог по ставке 15% составил бы:
(200 млн - 170 млн - 20 млн) × 15% = 1,5 млн рублей.
Исчисленный НДС составит:
200 млн руб. × 20/120 = 33,33 млн рублей.
«Входной» налог к вычету равен:
170 млн руб. × 20/120 = 28,33 млн рублей.
За счет НДС к уплате, который фактически вычитается из налоговой базы по УСН, «упрощенный» налог будет уменьшен на:
(33,33 - 28,33) × 15% = 0,75 млн рублей.
А вот налоговая нагрузка за счет НДС увеличится на:
33,33 - 28,33 - 0,75 = 4,25 млн руб.
То есть по сравнению с налогом УСН без учета НДС, который был бы равен 1,5 млн рублей, нагрузка вырастет почти в три раза.
Михаил Пархоменко, эксперт Контур.Экстерна: «Стоит помнить: если покупатели платят НДС, то на сумму этого налога можно по договоренности с ними увеличить цены. Ведь для покупателей это не влечет дополнительных расходов, так как всю сумму уплаченного ими сверх цены НДС они принимают к налоговому вычету. В этом случае у упрощенца-продавца налоговая нагрузка не возрастет, так как уплата НДС будет компенсирована увеличением цены.
Если применяется ставка 20%, то расходы уменьшатся на сумму входного НДС и, соответственно, возрастет сумма налога, рассчитанного по ставке 15%. Но такое увеличение не будет значительным».
Рост налоговой нагрузки при ставке НДС 5%
Компания из примера выше может применять ставку НДС 5%: плановый годовой доход не должен превысить 200 млн рублей. При тех же условиях исчисленный НДС составит:
200 млн руб. × 5/105 = 9,52 млн рублей.
«Входной» налог к вычету принять нельзя. Он будет учтен в стоимости покупаемых товаров для перепродажи.
За счет НДС к уплате, который фактически вычитается из налоговой базы по УСН, «упрощенный» налог уменьшится на сумму:
9,52 млн × 15% = 1,42 млн рублей.
А вот налоговая нагрузка за счет НДС увеличится серьезнее:
9,52 млн - 1,42 млн = 8,1 млн рублей.
То есть по сравнению с налогом УСН без учета НДС, который был бы равен 1,5 млн рублей, нагрузка вырастет более чем в пять раз.
Рост налоговой нагрузки при ставке НДС 7%
Сниженную ставку 7% применяют компании, у которых доход за предыдущий год или с начала текущего года превысил 250 млн рублей. Рассчитаем, как вырастет налоговая нагрузка при ставке 7% для компании на УСН 15% со следующими плановыми показателями на год:
выручка — 400 млн рублей;
расходы на покупку товаров для перепродажи — 340 млн рублей;
прочие затраты, в том числе зарплата, страховые взносы, арендные платежи и так далее — 40 млн рублей без НДС.
Без учета НДС «упрощенный» налог по ставке 15% составил бы:
(400 млн - 340 млн - 40 млн) × 15% = 3 млн рублей.
Исчисленный НДС составит:
400 млн × 7/107 = 26,16 млн рублей.
За счет НДС к уплате, который фактически вычитается из налоговой базы по УСН, «упрощенный» уменьшится на сумму:
26,16 млн × 15% = 3,92 млн рублей.
А вот налоговая нагрузка за счет НДС увеличится на:
26,16 млн - 3,92 млн = 22,24 млн рублей.
Таким образом, по сравнению с налогом УСН без учета НДС, который был бы равен 3 млн рублей, нагрузка вырастет более чем в семь раз.
Михаил Пархоменко, эксперт Контур.Экстерна: «Как видим, новая обязанность по уплате НДС при УСН повышает расходы бизнеса на налоги. При этом применение вычетов помогает снизить нагрузку — вероятно, с этим связано то, что 93,3% упрощенцев, которые должны работать с НДС, выбрали базовую ставку 20% с возможностью применения вычетов.
Если бизнесу на УСН предстоит работать с НДС и выбирать ставку налога, важно сделать индивидуальные расчеты. Точный рост нагрузки зависит от особенностей бизнеса и может заметно отличаться в разных ситуациях.
Напомним, что при выборе ставок НДС 5% и 7% от них нельзя отказаться в течение 12 последовательно идущих кварталов, если налогоплательщик ранее не утратит право на их применение. Поэтому к расчету налоговой нагрузки и выбору ставки НДС нужно подойти максимально ответственно».
Комментарии1
может быть, они просто пользуются не Контуром, а другими системами?
ну да, ну да. Только забыли про конкурентоспособность и увеличение цены для конечных потребителей - физ.лиц.