НДС на УСН: налоговая нагрузка выросла у 10,4% упрощенцев

Как выросла налоговая нагрузка на УСН при разных ставках НДС

Когда предприятие на упрощенке начинает работать с НДС, налоговая нагрузка возрастает . Этот рост зависит от многих условий: применяемой ставки, корректного оформления документов для применения вычетов, полученных и выданных авансов в течение года.

Рост налоговой нагрузки при ставке НДС 20%

Компания применяет УСН 15%, налоговая база — это доходы, уменьшенные на величину расходов. С 2025 года компания платит НДС по ставке 20%. Рассчитаем налоговую нагрузку с учетом плановых показателей на год:

выручка — 200 млн рублей;

расходы на покупку товаров для перепродажи — 170 млн рублей, в эту сумму входит НДС от поставщиков по ставке 20%;

прочие затраты, в том числе зарплата, страховые взносы, арендные платежи и так далее — 20 млн рублей без НДС.

Без учета НДС «упрощенный» налог по ставке 15% составил бы:

(200 млн - 170 млн - 20 млн) × 15% = 1,5 млн рублей.

Исчисленный НДС составит:

200 млн руб. × 20/120 = 33,33 млн рублей.

«Входной» налог к вычету равен:

170 млн руб. × 20/120 = 28,33 млн рублей.

За счет НДС к уплате, который фактически вычитается из налоговой базы по УСН, «упрощенный» налог будет уменьшен на:

(33,33 - 28,33) × 15% = 0,75 млн рублей.

А вот налоговая нагрузка за счет НДС увеличится на:

33,33 - 28,33 - 0,75 = 4,25 млн руб.

То есть по сравнению с налогом УСН без учета НДС, который был бы равен 1,5 млн рублей, нагрузка вырастет почти в три раза.