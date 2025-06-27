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Налоговые требования

В какой срок нужно предоставлять пояснения налоговой

Сложно правильно ответить на требования ФНС, чтоб не вызвать лишних вопросов. А не пропустить срок предоставления пояснений — еще сложнее. Рассказываем, сколько дней дается на ответ налоговой.
В какой срок нужно предоставлять пояснения налоговой
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По общему правилу предоставить пояснения нужно в течение пяти рабочих дней после его получения согласно п. 3, 6 ст. 88 НК.

Налогоплательщики, которые представляют декларации в электронном виде, должны предоставлять пояснения в специальный срок — шесть дней со дня направления требования.

Для налогоплательщиков, получивших требования через ТКС, такого срока нет. В приказе ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@ указано следующее:

«Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов считается полученным плательщиком, если отправителю поступила квитанция о приеме электронного документа, подписанная УКЭП плательщика, либо по истечении шести дней с даты, если отправителю не поступило уведомление об отказе в приеме Требования об уплате, подписанное УКЭП плательщика».

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