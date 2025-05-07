Ошибочные налоговые уведомления: как действовать ИП

Важно помнить: налоговая не является непогрешимой стороной, и у индивидуального предпринимателя есть законные инструменты для защиты.
Что делать, если приходит спорное требование или уведомление:
Никаких поспешных оплат. Согласно подп. 11 п. 1 ст. 21 НК предприниматель имеет право не исполнять незаконные требования. Доказывать обоснованность начислений обязана сама налоговая.
Только письменные обращения. Хождения по кабинетам и звонки не работают. Нужны официальные письма — через канцелярию или заказной почтой. Это единственный способ зафиксировать факт обращения и получить официальный ответ.
Проверка расчетов обязательна. ИП имеет право запросить сверку расчетов и акт этой сверки. Особенно важно потребовать указать, на основании каких документов начислен тот или иной налог.
Жалобы на бездействие — рабочий инструмент. Если налоговая игнорирует запросы или отвечает общими фразами, следует писать жалобы на конкретных сотрудников — в ту же инспекцию, выше, в УФНС, а при необходимости — в прокуратуру или суд.
Суд — не крайняя мера, а нормальный путь. Если дело доходит до суда, шансы у ИП высокие, особенно при наличии подтверждающих документов. Судебные издержки можно взыскать с проигравшей стороны. Да, привлечь конкретного чиновника к ответственности почти невозможно. Но защитить бизнес от финансовых и репутационных потерь — реально.
ИП — это не просто субъект налогообложения, а полноценный участник правоотношений с государством.
Ошибки ФНС — не редкость. Важно вовремя их выявлять и грамотно на них реагировать.
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