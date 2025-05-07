Ошибочные налоговые уведомления: как действовать ИП

Важно помнить: налоговая не является непогрешимой стороной, и у индивидуального предпринимателя есть законные инструменты для защиты.

Что делать, если приходит спорное требование или уведомление:

Никаких поспешных оплат. Согласно подп. 11 п. 1 ст. 21 НК предприниматель имеет право не исполнять незаконные требования. Доказывать обоснованность начислений обязана сама налоговая.

Только письменные обращения. Хождения по кабинетам и звонки не работают. Нужны официальные письма — через канцелярию или заказной почтой. Это единственный способ зафиксировать факт обращения и получить официальный ответ.

Проверка расчетов обязательна. ИП имеет право запросить сверку расчетов и акт этой сверки. Особенно важно потребовать указать, на основании каких документов начислен тот или иной налог.

Жалобы на бездействие — рабочий инструмент. Если налоговая игнорирует запросы или отвечает общими фразами, следует писать жалобы на конкретных сотрудников — в ту же инспекцию, выше, в УФНС, а при необходимости — в прокуратуру или суд.