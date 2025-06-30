Как оформить увольнение сотрудника на основании прогула

Увольнение может происходить по воле одной из сторон или по независящим от них обстоятельствам. Разбираемся, как оформить увольнение сотрудника в качестве меры дисциплинарного взыскания за прогул.

Оформление отсутствия на работе

Ситуация: сотрудник не явился на работу, на связь с руководителем не вышел. Как оформить увольнение по статье?

Увольнение проводится согласно ст. 193 ТК. Сначала необходимо оформить акт об отсутствии на рабочем месте. Для него не предусмотрено унифицированного бланка, поэтому его составляют в произвольной форме.

В документе должно быть указано: кто, когда и сколько времени отсутствовал на рабочем месте. Акт подписывают не менее двух свидетелей из числа сотрудников. Его можно заменить докладной или служебной запиской — эти документы составляет непосредственный руководитель отсутствующего.

После составления акта необходимо отправить сотруднику уведомление, в которое включается просьба явиться на рабочее место и пояснить причину отсутствия. Его направляют, если работник отсутствует в течение длительного времени. Уведомление направляют заказным письмом с уведомлением о вручении.

Затем нужно рассмотреть пояснения сотрудника. Он должен написать объяснительную записку и приложить подтверждающие документы. Объяснение рассматривает руководитель предприятия.

Если нет уважительной причины отсутствия, то можно уволить работника. При наличии таких обстоятельств сотрудник может оспорить приказ об увольнении и восстановиться в судебном порядке. Возможна другая ситуация — работник отказывается от дачи пояснений. В таком случае составляют акт с подписями двух и более свидетелей.

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Как проходит процедура увольнения

Сначала стоит оформить приказ об увольнении и ознакомить с ним сотрудника в течение трех рабочих дней. Если он отказывается ставить подпись об ознакомлении, необходимо составить акт.

Затем запись об увольнении вносят в бумажную трудовую книжку. Сотруднику с ЭТК выдают справку по форме СТД-Р.

После этого работодатель выдает сотруднику расчет и документы. Если и в день увольнения работник отсутствует, то нужно провести процедуру по такому алгоритму:

Расчет перевести на банковскую карту сотрудника или депонировать до востребования. Документы оставить на хранение в кадровом архиве до появления сотрудника. Самому сотруднику необходимо отправить уведомление о необходимости явиться за документами.

Последний шаг — сдача отчетности по уволенному. В течение одного рабочего дня после оформления приказа работодатель должен сдать форму ЕФС-1.

В отчете заполняются титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1. В трехдневный срок в СФР направляются Сведения о застрахованном лице с признаком «увольнение».