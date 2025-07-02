Рейтинг лучших операторов ОФД 2025–2026 год. Решение для клиентов и партнеров (агентов)

Публикуем результаты исследования крупнейших ОФД, проведенного в 2025 году. Рейтинг ориентирован на потребности малого, среднего и крупного бизнеса, а также запросы партнеров — центров технического обслуживания (ЦТО), интеграторов и банков.
Рынок онлайн-касс в 2024 году
Онлайн-торговля продолжает набирать обороты, а вместе с ней — и рынок контрольно-кассовой техники (ККТ). Согласно данным ФНС:
В январе 2024 года в стране было зарегистрировано 3 655 612 онлайн-касс, а к декабрю число выросло до 3 794 136 единиц, показав рост на 3,79%.
Бурный рост показал сегмент облачных касс: с 63 624 до 70 095 единиц, что составляет 10,17% прироста.
Количество компаний, использующих облачные решения, выросло в течение 2024 года с 42 201 до 46 899 — на 11,13%, за 5 месяцев 2025 года на 3,9%. Этот рост обусловлен как расширением применения закона 54-ФЗ, так развитием интернет-торговли.
Начало 2024
Конец 2024
Динамика в %
Всего действующих касс
3 655 612
3 794 136
3,79
В том числе облачных касс
63 624
70 095
10,17
Тренды 2025–2026 года на рынке ККТ и операторов ОФД
Сфера фискальных данных продолжает стремительно развиваться. Под влиянием цифровизации торговли, регуляторных инициатив и роста электронной коммерции меняются требования к операторам ОФД. В 2025 году наметилось сразу несколько устойчивых трендов, которые формируют вектор развития отрасли:
1. Расширение применения онлайн-касс в новых регионах
С 1 февраля 2025 года компании в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начали поэтапный переход на онлайн-кассы. По данным ФНС, к 1 июня на новых территориях России 27,2 тысячи организаций и ИП зарегистрировали 53,2 тыс. единиц кассовой техники.
2. Ужесточение правил торговли на рынках и ярмарках
С 1 марта 2025 года практически все продавцы на рынках обязаны применять онлайн-кассы. Контроль за исполнением возложен на управляющие компании рынков и ярмарок. Если предприниматель не устранит нарушение в течение 6 месяцев, арендодатель обязан расторгнуть договор. Для ОФД это означает рост числа новых клиентов и необходимость быстро предоставлять доступные решения для арендодателей.
Категорий селлеров, кому разрешено не использовать ККТ при расчетах, осталось совсем немного, это:
Индивидуальные предприниматели на патенте, занимающиеся видами деятельности, указанными в пункте 2 (пп. 5, 20, 22, 25, 37, 46—48, 50—56, 64, 66) статьи 346.43 Налогового Кодекса, если они ведут продажи на небольших ярмарках выходного дня с общим числом торговых мест не более 50.
ИП и организации, применяющие ЕСХН, если они используют для торговли не более трех торговых мест общей площадью 15 кв. м. В этот метраж включается и место для хранения товаров.
До 1 сентября 2025 года могут торговать без ККТ сельскохозяйственные потребительские кооперативы. После этой даты пробивать чеки должны и они.
3. Стремительный рост электронной торговли
По данным АКИТ, в 2024 году рост онлайн-продаж составил 41%, а оборот приблизился к 9 трлн рублей. Ожидается, что в 2025 году динамика сохранится. Увеличивается доля самозанятых, маркетплейсов и малого e-com. Для ОФД это зона роста — особенно в сегменте облачных касс, электронного документооборота и аналитики.
4. Углубление специализации ОФД
Операторы формируют комплексные решения с элементами CRM, интеграцией с эквайрингом и товароучетными системами. Успеха достигают те, кто выходит за рамки фискального сервиса и предлагает экосистемный подход.
5. Развитие личных кабинетов как цифровых платформ
Личный кабинет перестает быть «приложением для проверки чеков» — он превращается в полноценный инструмент управления бизнесом: управление кассами, контроль ФН, отчетность, ЭДО, интеграции и аналитика. В 2025 году операторы конкурируют не только по количеству функций, но и по качеству цифрового UX. Это напрямую влияет на лояльность клиентов.
6. Развитие аналитических систем
В условиях усиливающейся конкуренции и распространения омниканальной модели продаж, анализ аудитории и ее потребностей становится ключевым фактором для поиска новых точек роста. ОФД, обладая данными о транзакциях, могут трансформировать их в ценные аналитические инсайты для решения бизнес-задач. Уже несколько лет операторы развивают отчетность и интерактивные виджеты в личных кабинетах клиентов, позволяя ритейлерам глубже анализировать продажи по различным метрикам и периодам. В дальнейшем тренд на развитие аналитических инструментов будет только усиливаться.
7. Рост значимости партнерских программ и ЦТО
ЦТО и банки по-прежнему остаются ключевыми каналами подключения новых клиентов. Операторы, предлагающие удобные личные кабинеты партнеров (ЛКП), прозрачную статистику по кассам клиентов, детальную аналитику вознаграждения и техническую поддержку агентов, укрепляют свои позиции. Отношения с партнерами выходят на новый уровень: больше автоматизации и инструментов для работы.
Рейтинг
Настоящее исследование представляет собой аналитический обзор рынка операторов фискальных данных (ОФД) в России на 2025–2026 гг., с фокусом на прикладную полезность для представителей ритейла, электронной коммерции, сферы услуг, а также партнерских организаций (ЦТО, интеграторов, банков).
Оценка выполнена по 50 параметрам, охватывающим ключевые функциональные и операционные характеристики личных кабинетов ОФД, облачных сервисов, поддержки ЭДО и маркировки, а также возможностей партнерской работы. В результате сформирован рейтинг из 8 крупнейших операторов, представленных на рынке.
Для кого создан рейтинг
Малый бизнес сможет выбрать удобный личный кабинет клиента, включающий аналитику и работу с маркировкой, а также экономить время и деньги при работе с кассами.
Средний и крупный бизнес, кроме этого, сможет найти технологического партнера, способного предоставить комплексное решение для фискализации онлайн и офлайн продаж.
Партнеры ЦТО, банки и интеграторы смогут подобрать решения, отвечающие потребностям клиентов, в том числе для интеграции их в собственные продукты.
Участники рейтинга
В рейтинг вошли 8 крупнейших операторов ОФД:
СБИС (Тензор).
Такском.
Первый ОФД.
Контур ОФД.
OFD.ru.
Астрал ОФД.
Платформа ОФД.
Ярус ОФД.
Методология оценки
Оценка основана на смешанном подходе, включающем количественные и качественные параметры. Использованы следующие источники:
публичные данные на сайтах операторов;
пользовательские интерфейсы личных кабинетов;
условия подключения и партнерства;
экспертное тестирование.
Система оценки
1 балл — функционал развит и легко доступен;
0,5 баллов — частично реализован или требует доработки;
0 баллов — функционал слабо выражен или отсутствует.
Ключевые критерии
Удобство личного кабинета — важнейший фактор для бизнеса. Интуитивный интерфейс и широкие возможности по самостоятельному управлению кассами снижают нагрузку на службу поддержки и ускоряют работу пользователя.
Работа с маркировкой становится критически важной для ритейла в связи с планомерным расширением перечня товарных групп, подлежащих обязательной маркировке. Для полноценной работы с маркированной продукцией бизнесу необходимо использовать электронный документооборот (ЭДО).
Операторы фискальных данных, совмещающие функции оператора ЭДО и предоставляющие сервисы проверки кодов маркировки в кассовых чеках и универсальных передаточных документах (УПД), получают важное конкурентное преимущество. Особенно актуальна интеграция с государственной системой «Честный ЗНАК», которая обеспечивает проверку, передачу и отслеживание кодов маркировки в режиме онлайн.
Кроме того, с 2024 года был введен разрешительный режим работы касс с маркированными товарами — перед продажей касса должна подтвердить актуальность и корректность кода маркировки через ОФД. Это делает роль оператора не просто технической, а ключевой в обеспечении законности и бесперебойности продаж.
Таким образом, комплексные решения по работе с маркировкой — наличие ЭДО, интеграция с «Честным ЗНАКОМ» и поддержка разрешительного режима — становятся обязательными характеристиками продвинутого ОФД.
Облачная касса становится значительным преимуществом при выборе ОФД. Только три оператора (Первый ОФД, OFD.ru и Платформа ОФД) предоставляют сервис для фискализации онлайн-платежей на базе ККТ, включенной в реестр ККТ ФНС для использования в автоматических устройствах и сети «Интернет». Клиентам это позволяет в едином окне:
Получить технологичные и масштабируемые решения, а не использовать устаревшие разработки.
Централизованно управлять процессом фискализации.
Обеспечить полную автоматизацию процесса.
Операторы, которые предоставляют функционал ЛКП для подключения услуг на кассы клиентов, доступ к оперативной покупке кодов активации и регулярному начислению вознаграждений, становятся приоритетными для ЦТО и интеграторов.
Итоги рейтинга
По результатам анализа наибольшее количество баллов получили: OFD.ru (46 баллов), Первый ОФД (36 баллов) и Такском (34 баллов).
Заключение
Современный рынок ОФД перестал быть узкоспециализированной нишей. Сегодня это полнофункциональный цифровой сервис, от которого зависит операционная эффективность любого бизнеса, использующего кассовую технику. Удобство личных кабинетов, наличие облачных касс, поддержка ЭДО и маркировки, а также комфортные партнерские условия становятся важнейшими факторами выбора оператора.
Компании, ориентированные на развитие технологий и сервисов, в выигрыше: они получают не только лояльность клиентов, но и активную партнерскую сеть, способную масштабировать продажи. Рынок движется в сторону экосистемных решений, где ОФД — не просто технический посредник, а цифровой партнер бизнеса.
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