Рейтинг лучших операторов ОФД 2025–2026 год. Решение для клиентов и партнеров (агентов)

Публикуем результаты исследования крупнейших ОФД, проведенного в 2025 году. Рейтинг ориентирован на потребности малого, среднего и крупного бизнеса, а также запросы партнеров — центров технического обслуживания (ЦТО), интеграторов и банков.

Количество компаний, использующих облачные решения, выросло в течение 2024 года с 42 201 до 46 899 — на 11,13%, за 5 месяцев 2025 года на 3,9%. Этот рост обусловлен как расширением применения закона 54-ФЗ , так развитием интернет-торговли.

В январе 2024 года в стране было зарегистрировано 3 655 612 онлайн-касс, а к декабрю число выросло до 3 794 136 единиц, показав рост на 3,79%.

Онлайн-торговля продолжает набирать обороты, а вместе с ней — и рынок контрольно-кассовой техники (ККТ). Согласно данным ФНС:

Тренды 2025–2026 года на рынке ККТ и операторов ОФД

Сфера фискальных данных продолжает стремительно развиваться. Под влиянием цифровизации торговли, регуляторных инициатив и роста электронной коммерции меняются требования к операторам ОФД. В 2025 году наметилось сразу несколько устойчивых трендов, которые формируют вектор развития отрасли:

1. Расширение применения онлайн-касс в новых регионах

С 1 февраля 2025 года компании в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начали поэтапный переход на онлайн-кассы. По данным ФНС, к 1 июня на новых территориях России 27,2 тысячи организаций и ИП зарегистрировали 53,2 тыс. единиц кассовой техники.

2. Ужесточение правил торговли на рынках и ярмарках

С 1 марта 2025 года практически все продавцы на рынках обязаны применять онлайн-кассы. Контроль за исполнением возложен на управляющие компании рынков и ярмарок. Если предприниматель не устранит нарушение в течение 6 месяцев, арендодатель обязан расторгнуть договор. Для ОФД это означает рост числа новых клиентов и необходимость быстро предоставлять доступные решения для арендодателей. Категорий селлеров, кому разрешено не использовать ККТ при расчетах, осталось совсем немного, это: Индивидуальные предприниматели на патенте , занимающиеся видами деятельности, указанными в пункте 2 (пп. 5, 20, 22, 25, 37, 46—48, 50—56, 64, 66) статьи 346.43 Налогового Кодекса, если они ведут продажи на небольших ярмарках выходного дня с общим числом торговых мест не более 50.

ИП и организации, применяющие ЕСХН , если они используют для торговли не более трех торговых мест общей площадью 15 кв. м. В этот метраж включается и место для хранения товаров.

До 1 сентября 2025 года могут торговать без ККТ сельскохозяйственные потребительские кооперативы. После этой даты пробивать чеки должны и они.

3. Стремительный рост электронной торговли

По данным АКИТ, в 2024 году рост онлайн-продаж составил 41%, а оборот приблизился к 9 трлн рублей. Ожидается, что в 2025 году динамика сохранится. Увеличивается доля самозанятых, маркетплейсов и малого e-com. Для ОФД это зона роста — особенно в сегменте облачных касс, электронного документооборота и аналитики.

4. Углубление специализации ОФД

Операторы формируют комплексные решения с элементами CRM, интеграцией с эквайрингом и товароучетными системами. Успеха достигают те, кто выходит за рамки фискального сервиса и предлагает экосистемный подход.

5. Развитие личных кабинетов как цифровых платформ

Личный кабинет перестает быть «приложением для проверки чеков» — он превращается в полноценный инструмент управления бизнесом: управление кассами, контроль ФН, отчетность, ЭДО, интеграции и аналитика. В 2025 году операторы конкурируют не только по количеству функций, но и по качеству цифрового UX. Это напрямую влияет на лояльность клиентов.

6. Развитие аналитических систем

В условиях усиливающейся конкуренции и распространения омниканальной модели продаж, анализ аудитории и ее потребностей становится ключевым фактором для поиска новых точек роста. ОФД, обладая данными о транзакциях, могут трансформировать их в ценные аналитические инсайты для решения бизнес-задач. Уже несколько лет операторы развивают отчетность и интерактивные виджеты в личных кабинетах клиентов, позволяя ритейлерам глубже анализировать продажи по различным метрикам и периодам. В дальнейшем тренд на развитие аналитических инструментов будет только усиливаться.

7. Рост значимости партнерских программ и ЦТО