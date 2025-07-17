Работа с персональными данными, регистрация в Роскомнадзоре, новые штрафы — обо всем этом в новом интервью

С 30 мая в России ужесточились правила обращения с персональными данными и выросли штрафы за нарушения — теперь это сотни и даже миллионы рублей. Все, от малых предпринимателей до огромных компаний, в спешке подают уведомления в Роскомнадзор и корректируют свои процессы.

Санкции для тех, кто организует или поручает обработку персональных данных граждан, существенно выросли. В зоне риска все: и юридические, и должностные лица, и индивидуальные предприниматели, и даже самозанятые. Например, если компания начала обрабатывать данные и не уведомила Роскомнадзор, ей грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

РКН усилил контроль и в других направлениях. Если вы используете VPN — это может стать поводом для проверки. Регулятор вправе запросить информацию, зачем и как вы такой сервис применяете. В центре внимания контролеров — и сайты компаний. Проверяют, где размещен домен, используется ли шифрование. Также могут последовать санкции за несоответствие между заявленным кодом ОКВЭД и тем, что вы реально рекламируете на сайте.

Какие сферы в первую очередь привлекают внимание ведомства? Что делать, если бизнес не зарегистрирован в Роскомнадзоре как оператор ПД? За что наказывают? Кто несет ответственность — директор, бухгалтер или подрядчик? Какие ошибки чаще всего допускают компании при работе с персональными данными?

Ответы на эти и другие вопросы дала Дарья Кокорикова — финансовый директор ООО «Кейс Групп» и основатель сервиса «Роском Онлайн» — в беседе с Еленой Ярушкиной, руководителем Центра обучения «Клерка».

В ходе разговора разобрали самые важные темы: от политики обработки ПД до тонкостей шифрования и подводных камней, связанных с сайтами.

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