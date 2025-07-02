Что изменится в имущественных налогах бизнеса: обзор поправок в НК 2025/2026

Что случилось
Подготовлен проект поправок в НК.
В этом материале разберем, что изменится по имущественным налогам.
Срок уплаты
Срок уплаты налога на имущество организаций по кадастровой стоимости, транспортного и земельного налога будет другой. Платить эти налоги надо будет позже.
Новый срок уплаты:
авансовые платежи по налогу – 28-го числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;
налог – 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
налог по перерасчету – 28-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано сообщение об исчисленной сумме налога (авансового платежа) в связи с перерасчетом.
Смотрите в нашей таблице, как изменятся сроки уплаты.
Как сейчас
Как будет
Авансовый платеж
28.04, 28.07, 28.10
28.05, 28.08, 28.11
Налог
28.02
28.03
При этом срок уплаты авансовых платежей и налога на имущество по среднегодовой стоимости не меняется. Это по-прежнему 28.04, 28.07, 28.10 и 28.02.
Начисление
Теперь исчисление авансовых платежей по имущественным налогам организаций будут делать налоговики.
Срок для отправки сообщений организациям:
не позднее 7 дней до наступления срока уплаты авансового платежа и налога.
Таким образом, высылать сообщения будут до 21.05, 21.08, 21.11, 21.03.
В сообщении будут также указывать срок уплаты налога (авансового платежа) и реквизиты для уплаты в виде ЕНП.
Соответственно, организациям не придется ежеквартально сдавать уведомления по ЕНП на имущественные налоги.
Исключение – налог на имущество по среднегодовой стоимости. По нему по-прежнему надо сдавать ЕНП-уведомления и декларацию.
Чтобы налоговики могли своевременно начислять налоги, меняют сроки передачи информации в ФНС от ГАИ, Росреестра и т.д.
Например, МВД должно ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за кварталом, сообщать о транспорте, который числится в угоне (сейчас – раз в год до 10 марта).
Льготы по транспортному налогу
Уточняют норму о льготе для сельхозпроизводителей. Она по-прежнему касается такого транспорта:
тракторы;
самоходные комбайны;
самоходные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений;
специальные и специализированные автотранспортные средства.
Налога по этому транспорту нет, если он используется при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.
Теперь уточнят, что важно использование в течение налогового периода (независимо от срока фактического использования в течение налогового периода).
Льготы по налогу на имущество
У организаций будет льгота в отношении имущества, предоставленного в безвозмездное пользование для размещения участков исправительных центров уголовно-исполнительной системы.
Налог на имущество по кадастровой стоимости
Определять перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости, региональные власти будут не до 1 января, а до 20 января текущего года.
Уточнят определение объекта бытового обслуживания для целей обложения налогом по кадастровой стоимости.
Объект бытового обслуживания – это здание (строение, сооружение, помещение), которое используется для оказания бытовых услуг физлицам или организациям по перечню кодов ОКВЭД или кодов услуг по ОКПД, относящихся к бытовым услугам, определяемых Правительством.
Это позволит уйти от сложившейся в настоящее время неоднозначной правоприменительной практики в определении объектов бытового обслуживания, говорится в пояснительной записке к проекту.
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