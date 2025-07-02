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 Налог на имущество организаций
Что изменится в имущественных налогах бизнеса: обзор поправок в НК 2025/2026

Что изменится в имущественных налогах бизнеса: обзор поправок в НК 2025/2026

Имущественные налоги организаций надо будет платить позже, а ЕНП-уведомления по ним вообще отменят.

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Что случилось

Подготовлен проект поправок в НК.

В этом материале разберем, что изменится по имущественным налогам.

Срок уплаты

Срок уплаты налога на имущество организаций по кадастровой стоимости, транспортного и земельного налога будет другой. Платить эти налоги надо будет позже.

Новый срок уплаты:

  • авансовые платежи по налогу – 28-го числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;

  • налог – 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

  • налог по перерасчету – 28-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано сообщение об исчисленной сумме налога (авансового платежа) в связи с перерасчетом.

Смотрите в нашей таблице, как изменятся сроки уплаты.

 

Как сейчас

Как будет

Авансовый платеж

28.04, 28.07, 28.10

28.05, 28.08, 28.11

Налог

28.02

28.03

При этом срок уплаты авансовых платежей и налога на имущество по среднегодовой стоимости не меняется. Это по-прежнему 28.04, 28.07, 28.10 и 28.02.

Начисление

Теперь исчисление авансовых платежей по имущественным налогам организаций будут делать налоговики.

Срок для отправки сообщений организациям:

  • не позднее 7 дней до наступления срока уплаты авансового платежа и налога.

Таким образом, высылать сообщения будут до 21.05, 21.08, 21.11, 21.03.

В сообщении будут также указывать срок уплаты налога (авансового платежа) и реквизиты для уплаты в виде ЕНП.

Соответственно, организациям не придется ежеквартально сдавать уведомления по ЕНП на имущественные налоги.

Исключение – налог на имущество по среднегодовой стоимости. По нему по-прежнему надо сдавать ЕНП-уведомления и декларацию.

Чтобы налоговики могли своевременно начислять налоги, меняют сроки передачи информации в ФНС от ГАИ, Росреестра и т.д.

Например, МВД должно ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за кварталом, сообщать о транспорте, который числится в угоне (сейчас – раз в год до 10 марта).

Льготы по транспортному налогу

Уточняют норму о льготе для сельхозпроизводителей. Она по-прежнему касается такого транспорта: 

  1. тракторы;

  2. самоходные комбайны;

  3. самоходные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений;

  4. специальные и специализированные автотранспортные средства.

Налога по этому транспорту нет, если он используется при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.

Теперь уточнят, что важно использование в течение налогового периода (независимо от срока фактического использования в течение налогового периода).

Льготы по налогу на имущество

У организаций будет льгота в отношении имущества, предоставленного в безвозмездное пользование для размещения участков исправительных центров уголовно-исполнительной системы.

Налог на имущество по кадастровой стоимости

Определять перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости, региональные власти будут не до 1 января, а до 20 января текущего года.

Уточнят определение объекта бытового обслуживания для целей обложения налогом по кадастровой стоимости.

Объект бытового обслуживания – это здание (строение, сооружение, помещение), которое используется для оказания бытовых услуг физлицам или организациям по перечню кодов ОКВЭД или кодов услуг по ОКПД, относящихся к бытовым услугам, определяемых Правительством.

Это позволит уйти от сложившейся в настоящее время неоднозначной правоприменительной практики в определении объектов бытового обслуживания, говорится в пояснительной записке к проекту.

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