Что изменится в имущественных налогах бизнеса: обзор поправок в НК 2025/2026

Теперь исчисление авансовых платежей по имущественным налогам организаций будут делать налоговики.

не позднее 7 дней до наступления срока уплаты авансового платежа и налога.

Таким образом, высылать сообщения будут до 21.05, 21.08, 21.11, 21.03.

В сообщении будут также указывать срок уплаты налога (авансового платежа) и реквизиты для уплаты в виде ЕНП.

Соответственно, организациям не придется ежеквартально сдавать уведомления по ЕНП на имущественные налоги.

Исключение – налог на имущество по среднегодовой стоимости. По нему по-прежнему надо сдавать ЕНП-уведомления и декларацию.

Чтобы налоговики могли своевременно начислять налоги, меняют сроки передачи информации в ФНС от ГАИ, Росреестра и т.д.

Например, МВД должно ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за кварталом, сообщать о транспорте, который числится в угоне (сейчас – раз в год до 10 марта).