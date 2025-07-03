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Какие продукты облагаются НДС 10% в 2025 году: разъяснения Минфина

Какие продукты облагаются НДС 10% в 2025 году: разъяснения Минфина

Пончики и булочки идут с НДС 10%, а блины и омлет – с НДС 20%.

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Ставка 10%

Ставка НДС 10% (пункт 2 статьи 164 НК) применяется для ряда продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением правительства от 31.12.2004 № 908. Товары там представлены в разрезе кодов ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС.

Присвоение продукции кода по ОКПД подтверждается имеющейся документацией на эту продукцию, в том числе декларациями (сертификатами).

При этом неважно, какой код продукции соответствует перечню – ОКПД или ТН ВЭД ЕАЭС. Если какой-то один подходит, то можно применять ставку НДС 10% (письмо Минфина от 17.03.2017 № 03-10-11/15618). И не важно, что это товар продают в России, а код подходит только импортный (ТН ВЭД).

Решение о том, что для ставки 10% подойдет код из любого перечня, ранее вынес Пленум ВАС (от 30.05.2014 № 33). Между тем в письме от 20.06.2023 № 03-07-07/56831 Минфин уклонился от четкого ответа на вопрос о правомерности применения «импортного» кода для продаж в РФ.

🍞 Замороженные булочки – 10%

Письмо Минфина от 26.01.2024 № 03-07-07/6076

В перечне есть код ОКПД 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения», который включает в себя код ОКПД 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные».

Поэтому при реализации замороженных хлебобулочных изделий применяется ставка НДС 10%.

🍕 Полуфабрикат пиццы – 10%

Письмо Минфина от 25.12.2023 № 03-07-07/125383

Замороженная пицца подходит по коды ОКПД:

  • 10.85.19.100 «Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)»;

  • 10.85.19.120 «Пицца замороженная или иным образом законсервированная пицца».

Но если пицца – это не готовое блюдо, а полуфабрикат, то код ОКПД будет 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные». Он входит в код 10.72.19, который есть в перечне.

Поэтому ставка НДС на не доготовленную пиццу будет 10%.

🍪 Блины – 20%

Письма Минфина от 19.04.2023 № 03-07-07/35544, от 29.07.2011 № 03-07-07/42, Письмо УФНС по г. Москве от 16.03.2005 № 19-11/16469

Напрямую блины в перечне не поименованы. Там есть пироги, пирожки и пончики. Блинов там нет.

А раз так, то ставка по ним – 20%.

🌽 Кукурузные палочки с игрушкой – 10%

Письмо Минфина от 03.11.2023 № 03-04-07/105272

Кукурузные палочки относятся к коду ОКПД 10.61.33 «Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур», который входит в перечень.

Если в упаковку с кукурузными палочками вложена игрушка, то НДС все равно будет 10%, при условии, что данная игрушка не реализуется как отдельный товар и не имеет самостоятельной ценности.

🍑 Чищеные овощи – 20%

Письма Минфина от 13.09.2022 № 03-07-11/88517, от 19.01.2022 № 03-07-07/2570

Очищенные овощи являются продукцией переработки, поэтому по ним ставка НДС – 20%.

Таким образом, если с картофеля, лука, моркови и свеклы снять кожуру, то НДС по ним вырастет вдвое — с 10 до 20 %.

Прочем, про картофель есть более свежее письмо Минфина с противоположной точкой зрения.

🥔 Мытый картофель – 10%

Письмо Минфина от 19.11.2024 № 03-07-07/114433

Картофель есть в перечне постановления № 908. При этом чистка овощей (мытье) не является переработкой (обработкой).

А значит чистый картофель идет под тем же кодом ОКПД, что и обычный грязный, для которого действует льгота по НДС.

🍩 Пончики – 10%

Письмо Минфина от 02.08.2024 № 03-07-07/72286

В перечне есть код ОКПД2 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения». В него входят коды:

  • 10.72.19.130 «Пироги, пирожки, пончики длительного хранения»;

  • 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные».

Таким образом, при реализации замороженных жареных пончиков будет ставка НДС 10%.

🍔 Бургеры – 20%

Письма ФНС от 11.04.2024 № СД-4-3/4277@, от 14.09.2023 № СД-4-3/11773@

С 01.10.2023 сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия относятся к коду ОКПД 10.85.19, который не обозначен в постановлении № 908.

Таким образом, бургеры облагаются ставкой 20%.

До этой даты их относили к коду ОКПД 10.71.11 «Изделия хлебобулочные недлительного хранения», который входит в перечень для НДС 10%.

Но теперь такие изделия облагаются НДС 20%.

🍳 Омлет – 20%

Письмо Минфина от 27.05.2025 № 03-07-07/51746

В постановлении № 908 есть продукция с кодом ОКПД 10.89.12 «Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный».

Но омлет к этому коду ОКПД относится. Омлет – это готовое кулинарное изделие с кодом ОКПД 10.89.12.112. Этого кода нет в постановлении № 908, поэтому ставка НДС на омлет – 20%.

🍠 Шпикачки – 10%

Письмо ФНС от 17.03.2017 № СД-4-3/4837@

Кода ОКПД на шпикачки нет в постановлении № 908. Но там есть код ТН ВЭД 1601 00 990 0 «Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе».

Ориентироваться можно на этот код, даже если товар продают в России.

Таким образом, ставка НДС на шпикачки – 10%.

🍶 Молочный сахар – 10%

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-07/126790

В постановлении № 908 есть код ОКПД 2 10.51.54.110 «Сахар молочный», он включает код ОКПД 2 10.51.54.113 «Сахар молочный пищевой». Поэтому для данного продукта применяется ставка НДС 10%.

🌾 Глютен – 10%

Письмо Минфина от 19.06.2024 № 03-07-07/56503

В разделе перечня «Продукты детского и диабетического питания» есть код ОКПД 10.62.11.160 «Глютен», который включает в себя коды:

  • 10.62.11.161 «Глютен пшеничный»;

  • 10.62.11.162 «Глютен кукурузный».

Таким образом, при реализации этих глютенов ставка НДС будет 10%

🐟 Печень трески – 10%

Письмо ФНС от 18.07.2024 № СД-4-3/8207@

В перечне есть код 10.20.15 «Мясо рыбы (включая фарш) мороженое». Но этот код не включает в себя печень рыбы.

Вместе с тем с 01.07.2021 в перечень внесли код 10.20.16 «Печень и молоки рыбы мороженые». Поэтому теперь печень трески облагается НДС 10%.

Комментарии

6
  • понаехавший Тут

    Если с моркови сняли кожуру то НДС 20% - это справедливо ... А если ее просто порезали - то несправедливо

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Возникает вопрос.

      Просто овощ с грядки - 10% , после очистки - 20% . Принимаем.

      А с какой ставкой тогда та очищенная "шелуха" должна быть?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Так , подождите... не понял

    Два соседних абзаца

    Таким образом, если с картофеля, лука, моркови и свеклы снять кожуру, то НДС по ним вырастет вдвое — с 10 до 20 %.

    При этом чистка овощей (мытье) не является переработкой (обработкой).

    А значит чистый картофель идет под тем же кодом ОКПД, что и обычный грязный, для которого действует льгота по НДС.

    И что применять?

    Может ... по средней - 15% ))))))

    • Ирина

      Так в Минфине, походу, никогда не видели как чистят овощи. Поэтому для них чистка и снятие кожуры разные вещи

    • Жанна

      @Arhimed0, а это "как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" ))

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