Какие продукты облагаются НДС 10% в 2025 году: разъяснения Минфина

Ставка 10%
Ставка НДС 10% (пункт 2 статьи 164 НК) применяется для ряда продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением правительства от 31.12.2004 № 908. Товары там представлены в разрезе кодов ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС.
Присвоение продукции кода по ОКПД подтверждается имеющейся документацией на эту продукцию, в том числе декларациями (сертификатами).
При этом неважно, какой код продукции соответствует перечню – ОКПД или ТН ВЭД ЕАЭС. Если какой-то один подходит, то можно применять ставку НДС 10% (письмо Минфина от 17.03.2017 № 03-10-11/15618). И не важно, что это товар продают в России, а код подходит только импортный (ТН ВЭД).
Решение о том, что для ставки 10% подойдет код из любого перечня, ранее вынес Пленум ВАС (от 30.05.2014 № 33). Между тем в письме от 20.06.2023 № 03-07-07/56831 Минфин уклонился от четкого ответа на вопрос о правомерности применения «импортного» кода для продаж в РФ.
🍞 Замороженные булочки – 10%
Письмо Минфина от 26.01.2024 № 03-07-07/6076
В перечне есть код ОКПД 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения», который включает в себя код ОКПД 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные».
Поэтому при реализации замороженных хлебобулочных изделий применяется ставка НДС 10%.
🍕 Полуфабрикат пиццы – 10%
Письмо Минфина от 25.12.2023 № 03-07-07/125383
Замороженная пицца подходит по коды ОКПД:
10.85.19.100 «Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)»;
10.85.19.120 «Пицца замороженная или иным образом законсервированная пицца».
Но если пицца – это не готовое блюдо, а полуфабрикат, то код ОКПД будет 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные». Он входит в код 10.72.19, который есть в перечне.
Поэтому ставка НДС на не доготовленную пиццу будет 10%.
🍪 Блины – 20%
Письма Минфина от 19.04.2023 № 03-07-07/35544, от 29.07.2011 № 03-07-07/42, Письмо УФНС по г. Москве от 16.03.2005 № 19-11/16469
Напрямую блины в перечне не поименованы. Там есть пироги, пирожки и пончики. Блинов там нет.
А раз так, то ставка по ним – 20%.
🌽 Кукурузные палочки с игрушкой – 10%
Письмо Минфина от 03.11.2023 № 03-04-07/105272
Кукурузные палочки относятся к коду ОКПД 10.61.33 «Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур», который входит в перечень.
Если в упаковку с кукурузными палочками вложена игрушка, то НДС все равно будет 10%, при условии, что данная игрушка не реализуется как отдельный товар и не имеет самостоятельной ценности.
🍑 Чищеные овощи – 20%
Письма Минфина от 13.09.2022 № 03-07-11/88517, от 19.01.2022 № 03-07-07/2570
Очищенные овощи являются продукцией переработки, поэтому по ним ставка НДС – 20%.
Таким образом, если с картофеля, лука, моркови и свеклы снять кожуру, то НДС по ним вырастет вдвое — с 10 до 20 %.
Прочем, про картофель есть более свежее письмо Минфина с противоположной точкой зрения.
🥔 Мытый картофель – 10%
Письмо Минфина от 19.11.2024 № 03-07-07/114433
Картофель есть в перечне постановления № 908. При этом чистка овощей (мытье) не является переработкой (обработкой).
А значит чистый картофель идет под тем же кодом ОКПД, что и обычный грязный, для которого действует льгота по НДС.
🍩 Пончики – 10%
Письмо Минфина от 02.08.2024 № 03-07-07/72286
В перечне есть код ОКПД2 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения». В него входят коды:
10.72.19.130 «Пироги, пирожки, пончики длительного хранения»;
10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные».
Таким образом, при реализации замороженных жареных пончиков будет ставка НДС 10%.
🍔 Бургеры – 20%
Письма ФНС от 11.04.2024 № СД-4-3/4277@, от 14.09.2023 № СД-4-3/11773@
С 01.10.2023 сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия относятся к коду ОКПД 10.85.19, который не обозначен в постановлении № 908.
Таким образом, бургеры облагаются ставкой 20%.
До этой даты их относили к коду ОКПД 10.71.11 «Изделия хлебобулочные недлительного хранения», который входит в перечень для НДС 10%.
Но теперь такие изделия облагаются НДС 20%.
🍳 Омлет – 20%
Письмо Минфина от 27.05.2025 № 03-07-07/51746
В постановлении № 908 есть продукция с кодом ОКПД 10.89.12 «Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный».
Но омлет к этому коду ОКПД относится. Омлет – это готовое кулинарное изделие с кодом ОКПД 10.89.12.112. Этого кода нет в постановлении № 908, поэтому ставка НДС на омлет – 20%.
🍠 Шпикачки – 10%
Письмо ФНС от 17.03.2017 № СД-4-3/4837@
Кода ОКПД на шпикачки нет в постановлении № 908. Но там есть код ТН ВЭД 1601 00 990 0 «Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе».
Ориентироваться можно на этот код, даже если товар продают в России.
Таким образом, ставка НДС на шпикачки – 10%.
🍶 Молочный сахар – 10%
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-07/126790
В постановлении № 908 есть код ОКПД 2 10.51.54.110 «Сахар молочный», он включает код ОКПД 2 10.51.54.113 «Сахар молочный пищевой». Поэтому для данного продукта применяется ставка НДС 10%.
🌾 Глютен – 10%
Письмо Минфина от 19.06.2024 № 03-07-07/56503
В разделе перечня «Продукты детского и диабетического питания» есть код ОКПД 10.62.11.160 «Глютен», который включает в себя коды:
10.62.11.161 «Глютен пшеничный»;
10.62.11.162 «Глютен кукурузный».
Таким образом, при реализации этих глютенов ставка НДС будет 10%
🐟 Печень трески – 10%
Письмо ФНС от 18.07.2024 № СД-4-3/8207@
В перечне есть код 10.20.15 «Мясо рыбы (включая фарш) мороженое». Но этот код не включает в себя печень рыбы.
Вместе с тем с 01.07.2021 в перечень внесли код 10.20.16 «Печень и молоки рыбы мороженые». Поэтому теперь печень трески облагается НДС 10%.
Комментарии6
Если с моркови сняли кожуру то НДС 20% - это справедливо ... А если ее просто порезали - то несправедливо
Возникает вопрос.
Просто овощ с грядки - 10% , после очистки - 20% . Принимаем.
А с какой ставкой тогда та очищенная "шелуха" должна быть?
Так , подождите... не понял
Два соседних абзаца
И что применять?
Может ... по средней - 15% ))))))
Так в Минфине, походу, никогда не видели как чистят овощи. Поэтому для них чистка и снятие кожуры разные вещи
@Ирина, Хм... мне теперь интересно... а чем Я в воскресенье занимался?
чистил или кожуру снимал????
@Arhimed0, а это "как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" ))