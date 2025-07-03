Какие продукты облагаются НДС 10% в 2025 году: разъяснения Минфина

Ставка 10%

Ставка НДС 10% (пункт 2 статьи 164 НК) применяется для ряда продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением правительства от 31.12.2004 № 908. Товары там представлены в разрезе кодов ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС.

Присвоение продукции кода по ОКПД подтверждается имеющейся документацией на эту продукцию, в том числе декларациями (сертификатами).

При этом неважно, какой код продукции соответствует перечню – ОКПД или ТН ВЭД ЕАЭС. Если какой-то один подходит, то можно применять ставку НДС 10% (письмо Минфина от 17.03.2017 № 03-10-11/15618). И не важно, что это товар продают в России, а код подходит только импортный (ТН ВЭД).

Решение о том, что для ставки 10% подойдет код из любого перечня, ранее вынес Пленум ВАС (от 30.05.2014 № 33). Между тем в письме от 20.06.2023 № 03-07-07/56831 Минфин уклонился от четкого ответа на вопрос о правомерности применения «импортного» кода для продаж в РФ.