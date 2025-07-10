Как платят налоги ИП, которые живут за границей, но ведут деятельность в России

Коротко:
ИП может быть зарегистрирован в России, даже если фактически проживает за границей (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)
Налоги зависят от налогового статуса (резидент/нерезидент) и источника дохода (ст. 207–209 НК РФ)
Большинство налоговых режимов (ОСН, УСН, НПД) не зависят от страны проживания
Патентная система привязана к территории субъекта РФ и виду деятельности (ст. 346.43–346.45 НК РФ)
При нахождении за границей более 183 дней возникает статус нерезидента (п. 2 ст. 207 НК РФ), что влияет на налогообложение
Возможность избежать двойного налогообложения предусмотрена ст. 7 НК РФ и международными соглашениями
Где может жить ИП
Место жительства — не помеха для регистрации ИП в России. Закон прямо разрешает: хочешь — работай из Тбилиси, Бали или Лимассола. Главное — чтобы бизнес был официальным и налоги платились как положено.
То есть уехать за границу — не значит закрыть ИП. Но перед тем как сесть в самолёт, стоит изучить, как изменятся налоговые обязанности.
Важно:
Зарегистрировать ИП в России можно независимо от места жительства или гражданства (ст. 22.1 закона № 129-ФЗ). Закон не требует, чтобы деятельность ИП велась именно на территории РФ. Главное — соблюдать правила налогообложения.
Какие налоги платит ИП за границей
Общая система налогообложения (ОСН)
Если вы применяете общую систему, самое главное — кто вы с точки зрения налогового резидентства.
Резидент — это тот, кто находится в России 183 дня и больше за последние 12 месяцев.
Если вы всё ещё резидент РФ, то платите НДФЛ с доходов и в России, и за границей. Ставка — 13% или больше, в зависимости от дохода
Если вы уже не резидент, то платите налог только с доходов, полученных от заказчиков из России. Но ставка будет выше — 30%
Никаких налоговых вычетов в этом случае тоже не будет
Кроме НДФЛ, ИП на ОСН платят ещё страховые взносы и, возможно, налоги на имущество, землю и транспорт — если есть, конечно, что облагать
Чек-лист:
Статус налогового резидента определён в п. 2 ст. 207 НК РФ
Резиденты РФ платят НДФЛ с доходов как из России, так и из-за границы (ст. 209 НК РФ)
Нерезиденты — только с российских доходов, ставка НДФЛ 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ)
Источники доходов определены в ст. 208 НК РФ
Нерезиденты не могут применять налоговые вычеты (п. 4 ст. 210 НК РФ)
Страховые взносы, налоги на имущество, транспорт и землю платятся вне зависимости от места проживания (ст. 419–431 НК РФ)
УСН (упрощёнка)
Очень популярный режим, особенно среди тех, кто работает удалённо. Хорошая новость — уехать за границу и остаться на УСН можно. Никаких ограничений здесь нет:
Право на применение УСН не зависит от места жительства или налогового резидентства (ст. 346.11 НК РФ)
Ограничения по применению УСН перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК РФ
Доход облагается по ставке 6% (доходы) или 15% (доходы минус расходы) — ст. 346.20 НК РФ
С 2025 года ИП на УСН уплачивают НДС, если доход за прошлый год превысил 60 млн руб. (п. 3.1 ст. 346.11 НК РФ)
Подтверждение позиции: письма Минфина РФ от 30.01.2023 № 03-11-11/6946, от 02.06.2022 № 03-04-05/51807
Патент
Вот здесь тонкости. Патент — это привязка к конкретной территории и конкретному виду деятельности. В целом: если деятельность полностью за пределами РФ — патент не подойдёт.
Применяется только по видам деятельности, установленным законом субъекта РФ (п. 2 ст. 346.43 НК РФ)
Действие патента ограничено территорией субъекта РФ (п. 1 ст. 346.45 НК РФ)
Применение ПСН не зависит от резидентства (письмо Минфина от 25.11.2013 № 03-11-12/50675)
Однако доходы от деятельности за пределами РФ под ПСН не попадают и облагаются НДФЛ, если ИП — резидент РФ (ст. 208, 209 НК РФ)
Поясним на примерах:
Вы сдаёте квартиру в Краснодаре — можно получить патент в Краснодарском крае и платить фиксированную сумму
Пишете сайты, находясь на Бали — официально ПСН для такой деятельности за границей не действует
Однако бывают исключения — например, удалённая разработка ПО, онлайн-обучение, если это предусмотрено в законе субъекта
Читатйте консультацию: Потеряет ли индивидуальный предприниматель патент при выезде за границу?
Налог на профессиональный доход (НПД)
Для тех, кто работает один и не нанимает сотрудников — удобный и простой режим. Его можно применять даже находясь за границей, но есть два «но»:
НПД можно применять только гражданам РФ
Заказчики должны находиться в России. Если вы работаете только с зарубежными клиентами — право на НПД теряется
Если соблюдаете эти условия — налог 4% или 6%, и всё спокойно.
Чек-лист:
Режим регулируется законом № 422-ФЗ от 27.11.2018
Место ведения деятельности определяется по выбору самозанятого (п. 1 ст. 2 закона № 422-ФЗ)
ИП может применять НПД при оказании удалённых услуг российским заказчикам
Режим недоступен гражданам других государств
Разъяснения: письма ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@ и УФНС от 11.10.2021 № 20-21/152119@
Читать по теме:
Двойное налогообложение
Вот в чём может быть беда: живёте за границей — и там с вас тоже хотят налоги. А в России уже заплатили. Получается двойная уплата? В некоторых случаях — да.
Но чтобы избежать этого, существуют соглашения между странами. Если между РФ и вашей новой страной есть такое соглашение, можно зачесть уплаченные налоги в одной стране в счёт другой.
Минус: такие соглашения работают только для общей системы налогообложения. УСН, патенты и НПД сюда не входят.
А ещё важно знать: с рядом стран (например, США, Великобританией, Кипром) Россия приостановила действие соглашений. А с Украиной и Нидерландами — вовсе их расторгла. Смотрите список на сайте Минфина.
Чек-лист:
Возможность зачёта налогов предусмотрена в ст. 7 НК РФ
Применение соглашений об избежании двойного налогообложения зависит от системы налогообложения
Такие соглашения не распространяются на УСН, ПСН и НПД
Часть соглашений приостановлена с 2023 года (указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585)
Как отчитываться за границей
Если вы живёте за границей и не собираетесь летать в Россию каждый квартал, нужно заранее подготовиться:
Получите квалифицированную электронную подпись
Перейдите на электронный документооборот
Назначьте доверенное лицо, оформив нотариальную доверенность
Настройте личный кабинет налогоплательщика (lkn.nalog.ru)
Это позволит вам не только спать спокойно, но и управлять бизнесом из любой точки мира.
Нужно ли уведомлять ФНС о выезде
Сам факт выезда — не повод писать в налоговую. Но вот если вы открыли счёт за границей — тогда да, обязаны сообщить об этом в течение 30 дней.
Иначе — штраф от 40 до 50 тысяч рублей. А если опоздали — 5–10 тысяч.
Если вы уже не налоговый резидент, уведомлять ФНС о счетах больше не нужно. Главное — чтобы налоговая знала, что вы утратили статус резидента.
ФНС в любом случае может получить информацию о ваших зарубежных счетах — с 2018 года работает автоматический обмен данными между странами. И «авось не узнают» здесь точно не работает.
Чек-лист:
Сам факт проживания за границей не требует уведомления
Обязанность сообщить об открытии счёта за рубежом предусмотрена п. 2 ст. 12 закона № 173-ФЗ от 10.12.2003
Штраф за неуведомление — ст. 15.25 КоАП РФ
Срок давности — 2 года (ст. 4.5 КоАП РФ)
Автоматический обмен финансовой информацией — глава 20.1 НК РФ
Перечень стран, с которыми действует обмен — приказ ФНС от 03.11.2020 № ЕД-7-17/788@
Таблица: что можно применять за границей
Вот таблица, обобщающая, какие налоговые режимы доступны для ИП, если он проживает за границей, и какие особенности при этом действуют:
Система налогообложения
Можно применять из-за границы
Зависит от резидентства
Ограничения и особенности
ОСН (общая система)
Да
Да
Ставка НДФЛ 13–22% для резидентов, 30% для нерезидентов. Применимы соглашения об избежании двойного налогообложения
УСН
Да
Нет
Не зависит от места жительства. Ставка 6% или 15%. НДС с 2025 года при доходе выше 60 млн рублей
ПСН (патент)
Частично
Нет
Патент действует только в пределах субъекта РФ и только по разрешённым видам деятельности. Не распространяется на деятельность за пределами РФ
НПД (налог на проф. доход)
Да, но только для граждан РФ
Нет
Работает только при наличии заказчиков в РФ. Если их нет — теряется право на НПД. Не применяется для иностранных граждан
Начать дискуссию