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Индивидуальный предприниматель

Как платят налоги ИП, которые живут за границей, но ведут деятельность в России

Все больше ИП работают из-за границы, оставаясь зарегистрированными в России. Нужно ли при этом менять режим налогообложения и как правильно платить налоги? Разбираемся, что важно учесть, чтобы не нарушить закон.

Коротко:

  • ИП может быть зарегистрирован в России, даже если фактически проживает за границей (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

  • Налоги зависят от налогового статуса (резидент/нерезидент) и источника дохода (ст. 207–209 НК РФ)

  • Большинство налоговых режимов (ОСН, УСН, НПД) не зависят от страны проживания

  • Патентная система привязана к территории субъекта РФ и виду деятельности (ст. 346.43–346.45 НК РФ)

  • При нахождении за границей более 183 дней возникает статус нерезидента (п. 2 ст. 207 НК РФ), что влияет на налогообложение

  • Возможность избежать двойного налогообложения предусмотрена ст. 7 НК РФ и международными соглашениями

Где может жить ИП

Место жительства — не помеха для регистрации ИП в России. Закон прямо разрешает: хочешь — работай из Тбилиси, Бали или Лимассола. Главное — чтобы бизнес был официальным и налоги платились как положено.

То есть уехать за границу — не значит закрыть ИП. Но перед тем как сесть в самолёт, стоит изучить, как изменятся налоговые обязанности.

Важно:

Зарегистрировать ИП в России можно независимо от места жительства или гражданства (ст. 22.1 закона № 129-ФЗ). Закон не требует, чтобы деятельность ИП велась именно на территории РФ. Главное — соблюдать правила налогообложения.

Какие налоги платит ИП за границей

Общая система налогообложения (ОСН)

Если вы применяете общую систему, самое главное — кто вы с точки зрения налогового резидентства.
Резидент — это тот, кто находится в России 183 дня и больше за последние 12 месяцев.

  • Если вы всё ещё резидент РФ, то платите НДФЛ с доходов и в России, и за границей. Ставка — 13% или больше, в зависимости от дохода

  • Если вы уже не резидент, то платите налог только с доходов, полученных от заказчиков из России. Но ставка будет выше — 30%

  • Никаких налоговых вычетов в этом случае тоже не будет

Кроме НДФЛ, ИП на ОСН платят ещё страховые взносы и, возможно, налоги на имущество, землю и транспорт — если есть, конечно, что облагать

Чек-лист:

  • Статус налогового резидента определён в п. 2 ст. 207 НК РФ

  • Резиденты РФ платят НДФЛ с доходов как из России, так и из-за границы (ст. 209 НК РФ)

  • Нерезиденты — только с российских доходов, ставка НДФЛ 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ)

  • Источники доходов определены в ст. 208 НК РФ

  • Нерезиденты не могут применять налоговые вычеты (п. 4 ст. 210 НК РФ)

  • Страховые взносы, налоги на имущество, транспорт и землю платятся вне зависимости от места проживания (ст. 419–431 НК РФ)

УСН (упрощёнка)

Очень популярный режим, особенно среди тех, кто работает удалённо. Хорошая новость — уехать за границу и остаться на УСН можно. Никаких ограничений здесь нет:

  • Право на применение УСН не зависит от места жительства или налогового резидентства (ст. 346.11 НК РФ)

  • Ограничения по применению УСН перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК РФ

  • Доход облагается по ставке 6% (доходы) или 15% (доходы минус расходы) — ст. 346.20 НК РФ

  • С 2025 года ИП на УСН уплачивают НДС, если доход за прошлый год превысил 60 млн руб. (п. 3.1 ст. 346.11 НК РФ)

  • Подтверждение позиции: письма Минфина РФ от 30.01.2023 № 03-11-11/6946, от 02.06.2022 № 03-04-05/51807

Патент

Вот здесь тонкости. Патент — это привязка к конкретной территории и конкретному виду деятельности. В целом: если деятельность полностью за пределами РФ — патент не подойдёт.

  • Применяется только по видам деятельности, установленным законом субъекта РФ (п. 2 ст. 346.43 НК РФ)

  • Действие патента ограничено территорией субъекта РФ (п. 1 ст. 346.45 НК РФ)

  • Применение ПСН не зависит от резидентства (письмо Минфина от 25.11.2013 № 03-11-12/50675)

  • Однако доходы от деятельности за пределами РФ под ПСН не попадают и облагаются НДФЛ, если ИП — резидент РФ (ст. 208, 209 НК РФ)

Поясним на примерах:

  • Вы сдаёте квартиру в Краснодаре — можно получить патент в Краснодарском крае и платить фиксированную сумму

  • Пишете сайты, находясь на Бали — официально ПСН для такой деятельности за границей не действует

  • Однако бывают исключения — например, удалённая разработка ПО, онлайн-обучение, если это предусмотрено в законе субъекта

Читатйте консультацию: Потеряет ли индивидуальный предприниматель патент при выезде за границу?

Налог на профессиональный доход (НПД)

Для тех, кто работает один и не нанимает сотрудников — удобный и простой режим. Его можно применять даже находясь за границей, но есть два «но»:

  • НПД можно применять только гражданам РФ

  • Заказчики должны находиться в России. Если вы работаете только с зарубежными клиентами — право на НПД теряется

Если соблюдаете эти условия — налог 4% или 6%, и всё спокойно.

Чек-лист:

  • Режим регулируется законом № 422-ФЗ от 27.11.2018

  • Место ведения деятельности определяется по выбору самозанятого (п. 1 ст. 2 закона № 422-ФЗ)

  • ИП может применять НПД при оказании удалённых услуг российским заказчикам

  • Режим недоступен гражданам других государств

  • Разъяснения: письма ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@ и УФНС от 11.10.2021 № 20-21/152119@

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Двойное налогообложение

Вот в чём может быть беда: живёте за границей — и там с вас тоже хотят налоги. А в России уже заплатили. Получается двойная уплата? В некоторых случаях — да.

Но чтобы избежать этого, существуют соглашения между странами. Если между РФ и вашей новой страной есть такое соглашение, можно зачесть уплаченные налоги в одной стране в счёт другой.

Минус: такие соглашения работают только для общей системы налогообложения. УСН, патенты и НПД сюда не входят.

А ещё важно знать: с рядом стран (например, США, Великобританией, Кипром) Россия приостановила действие соглашений. А с Украиной и Нидерландами — вовсе их расторгла. Смотрите список на сайте Минфина.

Чек-лист:

  • Возможность зачёта налогов предусмотрена в ст. 7 НК РФ

  • Применение соглашений об избежании двойного налогообложения зависит от системы налогообложения

  • Такие соглашения не распространяются на УСН, ПСН и НПД

  • Часть соглашений приостановлена с 2023 года (указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585)

Как отчитываться за границей

Если вы живёте за границей и не собираетесь летать в Россию каждый квартал, нужно заранее подготовиться:

  • Получите квалифицированную электронную подпись

  • Перейдите на электронный документооборот

  • Назначьте доверенное лицо, оформив нотариальную доверенность

  • Настройте личный кабинет налогоплательщика (lkn.nalog.ru)

Это позволит вам не только спать спокойно, но и управлять бизнесом из любой точки мира.

Нужно ли уведомлять ФНС о выезде

Сам факт выезда — не повод писать в налоговую. Но вот если вы открыли счёт за границей — тогда да, обязаны сообщить об этом в течение 30 дней.

Иначе — штраф от 40 до 50 тысяч рублей. А если опоздали — 5–10 тысяч.

Если вы уже не налоговый резидент, уведомлять ФНС о счетах больше не нужно. Главное — чтобы налоговая знала, что вы утратили статус резидента.

ФНС в любом случае может получить информацию о ваших зарубежных счетах — с 2018 года работает автоматический обмен данными между странами. И «авось не узнают» здесь точно не работает.

Чек-лист:

  1. Сам факт проживания за границей не требует уведомления

  2. Обязанность сообщить об открытии счёта за рубежом предусмотрена п. 2 ст. 12 закона № 173-ФЗ от 10.12.2003

  3. Штраф за неуведомление — ст. 15.25 КоАП РФ

  4. Срок давности — 2 года (ст. 4.5 КоАП РФ)

  5. Автоматический обмен финансовой информацией — глава 20.1 НК РФ

  6. Перечень стран, с которыми действует обмен — приказ ФНС от 03.11.2020 № ЕД-7-17/788@

Таблица: что можно применять за границей

Вот таблица, обобщающая, какие налоговые режимы доступны для ИП, если он проживает за границей, и какие особенности при этом действуют:

Система налогообложения

Можно применять из-за границы

Зависит от резидентства

Ограничения и особенности

ОСН (общая система)

Да

Да

Ставка НДФЛ 13–22% для резидентов, 30% для нерезидентов. Применимы соглашения об избежании двойного налогообложения

УСН

Да

Нет

Не зависит от места жительства. Ставка 6% или 15%. НДС с 2025 года при доходе выше 60 млн рублей

ПСН (патент)

Частично

Нет

Патент действует только в пределах субъекта РФ и только по разрешённым видам деятельности. Не распространяется на деятельность за пределами РФ

НПД (налог на проф. доход)

Да, но только для граждан РФ

Нет

Работает только при наличии заказчиков в РФ. Если их нет — теряется право на НПД. Не применяется для иностранных граждан

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