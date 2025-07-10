Как платят налоги ИП, которые живут за границей, но ведут деятельность в России

Где может жить ИП

Место жительства — не помеха для регистрации ИП в России. Закон прямо разрешает: хочешь — работай из Тбилиси, Бали или Лимассола. Главное — чтобы бизнес был официальным и налоги платились как положено.

То есть уехать за границу — не значит закрыть ИП. Но перед тем как сесть в самолёт, стоит изучить, как изменятся налоговые обязанности.