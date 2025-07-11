Должностная инструкция бухгалтера по заработной плате 2025

Участок расчета заработной платы: особенности
В средних и крупных организациях за расчет зарплаты может отвечать как отдельный бухгалтер, так и целый отдел бухгалтерии по расчетам с сотрудниками.
Чем занимаются специалисты участка расчета заработной платы:
Собственно начисляют зарплату и другие выплаты (отпускные, больничные, командировочные, премии, материальную помощь и др.) работникам.
Рассчитывают налоги и взносы с начисленных выплат.
Формируют отчеты в ФНС, СФР, отвечают на требования, связанные с этими отчетами, направляют в СФР сведения для расчета и выплаты больничных.
Они также могут работать с такими документами как табели учета рабочего времени, графики отпусков, могу оформлять командировочные удостоверения, если эти функции не выполняет кадровый отдел.
Составляют и выдают сотрудникам расчетные листки и другие документы связанные с расчетами по заработной плате.
Задача бухгалтера по зарплате — сделать расчеты в срок и точно, потому что ошибка даже в одной цифре может привести к проблемам как для работника, так и для самой компании. Например, если доход по зарплате сотрудника превысил 2,4 млн рублей, а бухгалтер забыл к доходу свыше этой суммы применить ставку НДФЛ 15%, то ФНС доначислит налог и пени, а еще компания получит штраф.
Что должен знать бухгалтер по заработной плате
Бухгалтеру нужно хорошо знать:
положения Трудового кодекса;
НК в части НДФЛ и страховых взносов;
Положения, утвержденные Правительством, например,«Об особенностях направления работников в служебные командировки» (с 1 сентября 2025 года вступит в силу новое положение, постановление Правительства от 16.04.2025 № 501), «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с 1 сентября 2025 году утрачивает силу, будет действовать новое — Постановление Правительства № 540 от 24.04.2025) и др,
Федеральный закон №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
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Должностные обязанности бухгалтера по заработной плате
Общие должностные обязанности бухгалтера на участке зарплаты:
ведение бухгалтерского учета расчетов по оплате труда и другим начислениям работников,
оформление первичных документов и регистров по учету заработной платы (расчетные листки. карточки учета и др.) ,
подготовка документов для выплаты пособий и иных социальных выплат сотрудникам для СФР, ответы на требования и запросы. участие в проверках
ведение налогового учета (НДФЛ страховые взносы),
формирование отчетности в ФНС и СФР (6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1. персонифицированные сведения)
выдача сотрудникам по запросы копий документов, справок, выписок и др., связанных с начислением и выплатой заработной платы,
формирование платежных поручений, реестров, платежных ведомостей на выплату зарплаты,
проведение выписок банка в части выплат сотрудникам, выдача наличных из кассы на командировки, отпускных и т.п. (если бухгалтеру также присвоены обязанности кассира),
консультирование, дача разъяснений работникам по произведенным начислениям и расчетам
Кроме того, бухгалтер по заработной плате должен следить за изменениями законодательства, как федерального, так и местного, изучать отраслевые нормативные акты (например, есть особенности в регулировании выплат учителям, работникам культуры, работникам вредных и опасных производств, вахтовикам и т.д.).
Уследить за всеми изменениями сложно, а штрафы по КоАП очень кусачие.
Таблица штрафов за нарушения по начислению и выплате зарплаты в 2025 году
Вид нарушения
Сумма штрафа
Статья КоАП
Невыплата или неполная выплата заработной платы
штрафы для должностных лиц составляют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей
ст. 5.27 КоАП РФ
Несвоевременная выплата заработной платы
Неправильное оформление трудовых отношений, влияющее на выплату заработной платы
штраф для юрлиц варьируется от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Отсутствие обязательных сведений в расчетных листках, выданных работнику при получении заработной платы
для организаций предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей
Изучение нормативки требует много времени и внимания, и зачастую бухгалтеру приходится тратить личное время на изучение новых законов.
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Должностная инструкция бухгалтера по заработной плате: образец 2025
Общие положения
1. Назначение на должность и освобождение от должности бухгалтера по зарплате осуществляется приказом руководителя организации.
3. Подчиняется непосредственно главному бухгалтеру (руководителю подразделения учета труда и зарплаты).
4. Должностная инструкция утверждается руководителем организации или уполномоченным лицом.
Квалификационные требования
Бухгалтер по заработной плате должен иметь высшее профессиональное образование (экономическое или финансовое), опыт работы в области бухгалтерского учета не менее одного года, знание законодательства Российской Федерации о труде и налоговом законодательстве, умение пользоваться компьютерными программами для ведения учета и отчетности.
Прим. ред.: Это просто пример требований, конкретные требования к квалификации может установить каждая организация на свое усмотрение.
Требования профстандарта «Бухгалтер» в обязательном порядке распространяются только на главных бухгалтеров организаций, указанных в п. 4 ст. 7 закона № 402-ФЗ.
Для остальных категорий бухгалтеров и для организаций, не входящих в перечень, требования профстандарта носят рекомендательный характер.
Основные обязанности
1. Осуществляет начисление заработной платы, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, премий, компенсаций, надбавок, материальной помощи и иных начислений предусмотренных положением об оплате труда, положением о командировках и иными локальными нормативными актами компании.
2. Ведет учет рабочего времени сотрудников согласно табелям учета рабочего времени.
3. Оформляет необходимые документы для расчета налогов и взносов, связанных с выплатой заработной платы.
5. Контролирует своевременность перечисления налогов и страховых взносов.
6. Готовит необходимую отчетность по выплатам сотрудникам компании.
7. Участвует в проведении инвентаризаций расчетов с персоналом по оплате труда.
8. Консультирует работников по вопросам начисления заработной платы и удержаний.
Права
Бухгалтер по заработной плате имеет право:
1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, касающиеся вопросов оплаты труда у сотрудников, отделе кадров и других подразделениях компании.
2. Предлагать меры по улучшению системы учета и контроля расходов на оплату труда, оптимизации затрат на оплату труда.
4. Получать повышение квалификации и переподготовку в рамках своей профессиональной деятельности.
Ответственность
Бухгалтер по заработной плате несет ответственность за:
1. Точность и своевременность расчетов заработной платы НДФЛ и страховых взносов
2. Соблюдение сроков представления налоговой и иной отчетности.
3. Конфиденциальность персональных данных сотрудников.
4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка и требований охраны труда.
Условия работы
Работа выполняется в офисе, режим работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка предприятия.
Это пример должностной инструкции является общим руководством и может быть адаптирован под конкретные условия организации.
Вы можете скачать пример должностной инструкции для бухгалтера по заработной плате (приложение к статье).
Сколько зарабатывает бухгалтер по заработной плате
Заработок бухгалтера зависит от региона, графика работы, полной или частичной занятости, наличия надбавок и т.д. Приводим средние данные, исходя из опубликованных вакансий с указанным доходом в июле 2025 года на популярных сайтах поиска работы.
Нижняя планка заработка начинается от 20-25 тысяч рублей в месяц. Как правило, такую зарплату предлагают компании в небольших городах, либо при неполной нагрузке, работе в удаленном формате.
В среднем бухгалтер по зарплате зарабатывает от 40 до 60 тысяч в месяц.
Специалисты с большим опытом в производственных, строительных компаниях, торговых сетях и других крупных компаниях могут зарабатывать более 100 000 рублей в месяц.
Встречаются и более серьезные предложения, например от IT-компаний, нефтедобывающих предприятий, международных организаций. Здесь заработок бухгалтера по зарплате может достигать 130 — 150 тысяч рублей в месяц и более.
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