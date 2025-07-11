Должностная инструкция бухгалтера по заработной плате 2025

Должностные обязанности бухгалтера по заработной плате

Уследить за всеми изменениями сложно, а штрафы по КоАП очень кусачие.

Кроме того, бухгалтер по заработной плате должен следить за изменениями законодательства, как федерального, так и местного, изучать отраслевые нормативные акты (например, есть особенности в регулировании выплат учителям, работникам культуры, работникам вредных и опасных производств, вахтовикам и т.д.).

проведение выписок банка в части выплат сотрудникам, выдача наличных из кассы на командировки, отпускных и т.п. (если бухгалтеру также присвоены обязанности кассира),

выдача сотрудникам по запросы копий документов, справок, выписок и др., связанных с начислением и выплатой заработной платы,

подготовка документов для выплаты пособий и иных социальных выплат сотрудникам для СФР, ответы на требования и запросы. участие в проверках

оформление первичных документов и регистров по учету заработной платы (расчетные листки. карточки учета и др.) ,

Таблица штрафов за нарушения по начислению и выплате зарплаты в 2025 году

Вид нарушения Сумма штрафа Статья КоАП Невыплата или неполная выплата заработной платы штрафы для должностных лиц составляют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей ст. 5.27 КоАП РФ Несвоевременная выплата заработной платы Неправильное оформление трудовых отношений, влияющее на выплату заработной платы штраф для юрлиц варьируется от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Отсутствие обязательных сведений в расчетных листках, выданных работнику при получении заработной платы для организаций предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей

Изучение нормативки требует много времени и внимания, и зачастую бухгалтеру приходится тратить личное время на изучение новых законов.

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