Прокладываем короткий путь к госконтрактам через реестр Минпромторга

Реестр российской промышленной продукции Минпромторга — главный инструмент реализации политики импортозамещения. Созданный в 2021 году для преодоления зависимости от зарубежных технологий и продукции, он стал настоящим золотым ключиком, который открыл двери к госзакупкам для отечественных компаний.

И не только крупным бизнес-структурам — в привилегированном перечне числятся даже малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Основное условие — подтверждение российского происхождения своей продукции.