Преддоговорные отношения с клиентами: как избежать споров и защитить свои интересы до подписания

Особенности преддоговорных отношений

Значение преддоговорных отношений состоит в снижении рисков недопонимания и разногласий при заключении сделки. Они позволяют сторонам детально обсудить все важные условия, оценить свою позицию и подготовиться к юридическому оформлению.

Грамотное ведение преддоговорных отношений — ключевой элемент успешного подписания контрактов и надежной деловой практики. Участники этого процесса — бенефициары каждой из сторон (физические лица) и непосредственные, профессионально подготовленные, поверенные, например, специалисты в области юриспруденции. Без их решения сделка не может быть совершена. Они способствуют выявлению воли бенефициара и достижению поставленной цели.

Наиболее простым, но далеко не частым, является случай, когда процесс совершения сделки начинается с договоренности непосредственно между бенефициарами. Тогда задача поверенных — правильно оформить такую договоренность документально. Этому может способствовать заключение предварительного соглашения (соглашения о намерениях).