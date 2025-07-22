Какой забор можно поставить на садовом участке: нормы и правила

Какой забор можно ставить между участками в СНТ

Местное самоуправление составляет детальные рекомендации по высоте заборов на основе СНиП 30-02-97. К ним относятся следующие правила:

Высота забора на границе двух участков не должна превышать 1,8 м. Ограждение должно быть прозрачным (например, сетчатым), чтобы обеспечить доступ света к растительности. Глухое ограждение разрешается устанавливать только со стороны улицы, дороги или оврага. Опоры ограды должны располагаться на вашей стороне.

Если вы достигнете соглашения с владельцем соседнего участка, то сможете установить глухой забор. Чтобы избежать возможных недоразумений в будущем, лучше составить и заверить в правлении письменный договор с согласием обеих сторон.

Указанные рекомендации являются ориентировочными. Вы можете обсудить с соседями вопросы установки ограды, которая устроит обе стороны.

Что касается забора со стороны улицы, на него указанные нормативы не распространяются. Вы можете выбирать высоту и прозрачность этой ограды по своему усмотрению.

На садовых участках в рамках СНТ нужно обеспечить ограждение всего периметра, а для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) достаточно оградить только ту сторону, которая выходит на улицу.

В случае ИЖС возможны определенные послабления, так как в селах и деревнях земельные участки часто обширные. Для полного ограждения участка потребуется значительные затраты, и местные органы учитывают это, разрешая не возводить заборы между соседними домами. Тем не менее, никто не лишает вас этого права, и при согласии от местных органов вы можете обустроить ограду вокруг своей территории.