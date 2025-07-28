Штраф за ошибки и несдачу 6-НДФЛ в 2025 году

Срок сдачи 6-НДФЛ
Сроки сдачи 6-НДФЛ прописаны в пункте 2 статьи 230 НК.
Срок сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев — до 25 числа месяца, следующего за периодом.
Срок сдачи 6-НДФЛ за год — до 25 февраля следующего года.
В состав годовой формы 6-НДФЛ также включают справки о доходах физлиц (бывшая форма 2-НДФЛ).
Если срок сдачи приходится на выходной день, он переносится на ближайший рабочий день.
Сроки сдачи 6-НДФЛ за 2025 год смотрите в нашей таблице.
Период
Срок сдачи
6-НДФЛ за 1 квартал 2025
25.04.2025
6-НДФЛ за полугодие 2025
25.07.2025
6-НДФЛ за 9 месяцев 2025
27.10.2025
6-НДФЛ за 2025 год (+ справки)
25.02.2026
При численности физлиц, получивших доход, до 10 человек, сдавать 6-НДФЛ можно в бумажном виде.
Когда получателей дохода — от 10 человек, отчет надо сдавать в электронном виде по ТКС.
Когда будет штраф за 6-НДФЛ
Штраф за 6-НДФЛ может быть по таким причинам:
расчет 6-НДФЛ сдан с опозданием;
расчет 6-НДФЛ не сдан;
в расчете 6-НДФЛ указаны недостоверные данные;
расчет сдан в бумажном виде.
Смотрите в нашей таблице, какие нормы НК регулируют ответственность за такие нарушения.
Нарушение
Норма НК
Санкция
6-НДФЛ сдан с опозданием
Штраф — 1 000 руб. за каждый месяц
Штраф на директора — от 100 до 300 руб.
6-НДФЛ не сдан
Блокировка счета
В 6-НДФЛ недостоверные данные
Штраф — 500 руб.
6-НДФЛ сдан неправильным способом
Штраф — 200 руб.
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Несвоевременная сдача 6-НДФЛ
Если расчет 6-НДФЛ сдан с опозданием, это влечет взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для сдачи расчета.
Такая норма предусмотрена по п. 1.2 ст. 126 НК.
Моментом обнаружения налогового правонарушения в таком случае будет дата фактического представления такого расчета.
В целях определения размера штрафа считают период от срока сдачи до даты фактической сдачи.
Пример расчета штрафа в такой ситуации привела ФНС в письме от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515.
Пример
ООО «Орбита» 15.06.2025 сдало 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года.
Установленный срок сдачи — 25.04.2025.
С 26.04.2025 по 15.06.2025 — 1 полный месяц и 1 неполный месяц.
Размер штрафа — 1 000 х 2 = 2 000 руб.
Кроме того, за несдачу в срок расчета 6-НДФЛ могут оштрафовать руководителя компании по статье 15.6 КоАП на сумму от 300 до 500 руб.
Несдача 6-НДФЛ
Если в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока расчет 6-НДФЛ будет не сдан, налоговики приостановят операции по банковским счетам.
Такая норма предусмотрена п. 3.2 ст. 76 НК.
Несдача нулевого 6-НДФЛ
Если организация не выплачивает физлицам доходы, она не является налоговым агентом, а значит, не должна сдавать нулевую отчетность по форме 6-НДФЛ.
В письме от 16.11.2018 № БС-4-21/22277@ ФНС разъясняла, что у организации, не производящей выплаты доходов физлицам, обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает.
Недостоверные данные в 6-НДФЛ
За недостоверные сведения в форме 6-НДФЛ предусмотрен штраф 500 руб. за каждый документ.
Основание — пункт 1 статьи 126.1 НК.
Вместе с тем налоговый агент освобождается от этого штрафа, если он самостоятельно выявил ошибки и сдал уточненный 6-НДФЛ до того, как ИФНС узнала о этой ошибке.
Для целей этой нормы НК недостоверными сведениями считаются любые реквизиты, не соответствующие действительности, некорректные данные.
Это могут быть ошибки:
в персональных данных физлиц (ИНН, ФИО, дата рождения, паспортные данные);
в кодах доходов и вычетов;
в суммах дохода или налога.
Разъяснения по этому поводу ФНС давала в письмах от 20.04.2021 № БС-4-11/5345@, от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515.
При этом налоговики могут снизить штраф, если ошибки не привели к уменьшению суммы НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет, или нарушению прав граждан.
На это указывает ФНС в письме от 14.07.2021 № БС-4-11/9883@.
Неправильный способ сдачи 6-НДФЛ
Если количество физлиц, доходы которых отражены в 6-НДФЛ — 10 человек или больше, то сдавать расчет надо только в электронном виде и только по ТКС.
Если сдать такой отчет на бумаге, то оштрафуют на 200 рублей.
Основание — статья 119.1 НК.
Комментарии1
Главное, вовремя опубликовать 🤣🤣