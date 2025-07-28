Штраф за ошибки и несдачу 6-НДФЛ в 2025 году

Срок сдачи 6-НДФЛ

Сроки сдачи 6-НДФЛ прописаны в пункте 2 статьи 230 НК.

Срок сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев — до 25 числа месяца, следующего за периодом.

Срок сдачи 6-НДФЛ за год — до 25 февраля следующего года.

В состав годовой формы 6-НДФЛ также включают справки о доходах физлиц (бывшая форма 2-НДФЛ).

Если срок сдачи приходится на выходной день, он переносится на ближайший рабочий день.

Сроки сдачи 6-НДФЛ за 2025 год смотрите в нашей таблице.

Период Срок сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 25.04.2025 6-НДФЛ за полугодие 2025 25.07.2025 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 27.10.2025 6-НДФЛ за 2025 год (+ справки) 25.02.2026

При численности физлиц, получивших доход, до 10 человек, сдавать 6-НДФЛ можно в бумажном виде.

Когда получателей дохода — от 10 человек, отчет надо сдавать в электронном виде по ТКС.