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6-НДФЛ
Штраф за ошибки и несдачу 6-НДФЛ в 2025 году

Штраф за ошибки и несдачу 6-НДФЛ в 2025 году

Налоговики оштрафуют, если бухгалтер невовремя сдаст 6-НДФЛ, неправильно заполнит отчет или сдаст на бумаге, хотя надо было электронно.

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Срок сдачи 6-НДФЛ

Сроки сдачи 6-НДФЛ прописаны в пункте 2 статьи 230 НК.

  • Срок сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев — до 25 числа месяца, следующего за периодом.

  • Срок сдачи 6-НДФЛ за год — до 25 февраля следующего года.

В состав годовой формы 6-НДФЛ также включают справки о доходах физлиц (бывшая форма 2-НДФЛ).

Если срок сдачи приходится на выходной день, он переносится на ближайший рабочий день.

Сроки сдачи 6-НДФЛ за 2025 год смотрите в нашей таблице.

Период

Срок сдачи

6-НДФЛ за 1 квартал 2025

25.04.2025

6-НДФЛ за полугодие 2025

25.07.2025

6-НДФЛ за 9 месяцев 2025

27.10.2025

6-НДФЛ за 2025 год (+ справки)

25.02.2026

При численности физлиц, получивших доход, до 10 человек, сдавать 6-НДФЛ можно в бумажном виде.

Когда получателей дохода — от 10 человек, отчет надо сдавать в электронном виде по ТКС.

Когда будет штраф за 6-НДФЛ

Штраф за 6-НДФЛ может быть по таким причинам:

  • расчет 6-НДФЛ сдан с опозданием;

  • расчет 6-НДФЛ не сдан;

  • в расчете 6-НДФЛ указаны недостоверные данные;

  • расчет сдан в бумажном виде.

Смотрите в нашей таблице, какие нормы НК регулируют ответственность за такие нарушения.

Нарушение

Норма НК

Санкция

6-НДФЛ сдан с опозданием

п. 1.2 ст. 126 НК;

ч. 1 ст. 15.6 КоАП

Штраф — 1 000 руб. за каждый месяц

Штраф на директора — от 100 до 300 руб.

6-НДФЛ не сдан

п. 3.2 ст. 76 НК

Блокировка счета

В 6-НДФЛ недостоверные данные

п. 1 ст. 126.1 НК

Штраф — 500 руб.

6-НДФЛ сдан неправильным способом

ст. 119.1 НК

Штраф — 200 руб.

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Несвоевременная сдача 6-НДФЛ

Если расчет 6-НДФЛ сдан с опозданием, это влечет взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для сдачи расчета.

Такая норма предусмотрена по п. 1.2 ст. 126 НК.

Моментом обнаружения налогового правонарушения в таком случае будет дата фактического представления такого расчета.

В целях определения размера штрафа считают период от срока сдачи до даты фактической сдачи.

Пример расчета штрафа в такой ситуации привела ФНС в письме от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515.

Пример

ООО «Орбита» 15.06.2025 сдало 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года.

Установленный срок сдачи — 25.04.2025.

С 26.04.2025 по 15.06.2025 — 1 полный месяц и 1 неполный месяц.

Размер штрафа — 1 000 х 2 = 2 000 руб.

Кроме того, за несдачу в срок расчета 6-НДФЛ могут оштрафовать руководителя компании по статье 15.6 КоАП на сумму от 300 до 500 руб.

Несдача 6-НДФЛ

Если в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока расчет 6-НДФЛ будет не сдан, налоговики приостановят операции по банковским счетам.

Такая норма предусмотрена п. 3.2 ст. 76 НК.

Несдача нулевого 6-НДФЛ

Если организация не выплачивает физлицам доходы, она не является налоговым агентом, а значит, не должна сдавать нулевую отчетность по форме 6-НДФЛ.

В письме от 16.11.2018 № БС-4-21/22277@ ФНС разъясняла, что у организации, не производящей выплаты доходов физлицам, обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает.

Недостоверные данные в 6-НДФЛ

За недостоверные сведения в форме 6-НДФЛ предусмотрен штраф 500 руб. за каждый документ.

Основание — пункт 1 статьи 126.1 НК.

Вместе с тем налоговый агент освобождается от этого штрафа, если он самостоятельно выявил ошибки и сдал уточненный 6-НДФЛ до того, как ИФНС узнала о этой ошибке.

Для целей этой нормы НК недостоверными сведениями считаются любые реквизиты, не соответствующие действительности, некорректные данные.

Это могут быть ошибки:

  • в персональных данных физлиц (ИНН, ФИО, дата рождения, паспортные данные);

  • в кодах доходов и вычетов;

  • в суммах дохода или налога.

Разъяснения по этому поводу ФНС давала в письмах от 20.04.2021 № БС-4-11/5345@, от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515.

При этом налоговики могут снизить штраф, если ошибки не привели к уменьшению суммы НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет, или нарушению прав граждан.

На это указывает ФНС в письме от 14.07.2021 № БС-4-11/9883@.

Неправильный способ сдачи 6-НДФЛ

Если количество физлиц, доходы которых отражены в 6-НДФЛ — 10 человек или больше, то сдавать расчет надо только в электронном виде и только по ТКС.

Если сдать такой отчет на бумаге, то оштрафуют на 200 рублей.

Основание — статья 119.1 НК.

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