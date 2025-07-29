Пособия в цифровых рублях с 1 октября 2025 года: как это будет работать и можно ли отказаться

Будут ли выплачивать пособия цифровыми рублями

Если коротко — да, будут, но не все. С 1 октября начнут вводить цифровые рубли для утвержденного перечня расходов. В нем как раз таки планируют прописать социальные пособия и детские выплаты. Перечень должны утвердить до августа.

Однако ранее Банк России разъяснял, что автоматически счета с цифровыми рублями открывать не будут. Это значит, что получатели пособий смогут выбрать способ перечисления средств: безналичный, наличный или в цифре. Открыть счет в цифровых рублях можно будет в вашем приложении банка. А пополнить — там же с помощью средств на карте.