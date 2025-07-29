Пособия в цифровых рублях с 1 октября 2025 года: как это будет работать и можно ли отказаться

Чем цифровой рубль отличается от безнала
Цифровой рубль — это не безналичные средства. Собрали основные отличия между двумя формами валюты.
Цифровой рубль
Безналичные средства
Где хранится
На платформе Банка России
На счетах коммерческих банков
Кто управляет
Банк России
Коммерческие банки
Проценты и кредиты
Проценты не начисляются, а кредиты не выдают
Возможны
Риски
Цифровой рубль не теряется, так как Банк России не может обанкротиться
Есть риск потери средств свыше 1,4 млн руб. при банкротстве банка
Совершение операций
Можно использовать в регионах без доступа к связи
Используют только при наличии интернет подключения
Когда в России вводят цифровой рубль: кратко
Госдума приняла в третьем чтении закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, а президент его подписал 23 июля. Согласно закону с 1 октября текущего года начнется поэтапное внедрение цифрового рубля.
Этап первый: с 1 октября 2025 года до 1 января 2026 года. Сначала его будут использовать для некоторых социальных пособий и части федеральных расходов. Конкретный перечень выплат Правительство и Банк России определят до августа 2025 года.
Этап второй: с 1 января 2026 года по 2027 год. Цифровой рубль будет применяться для всех выплат из федерального бюджета — зарплат бюджетников, стипендий и пенсий.
Этап третий: с 2027 года. Цифровой рубль будут использовать для региональных выплат и в системах внебюджетных фондов.
Все нюансы перехода и использования цифрового рубля мы рассказывали ранее в статье в блоге «Клерка».
Будут ли выплачивать пособия цифровыми рублями
Если коротко — да, будут, но не все. С 1 октября начнут вводить цифровые рубли для утвержденного перечня расходов. В нем как раз таки планируют прописать социальные пособия и детские выплаты. Перечень должны утвердить до августа.
Однако ранее Банк России разъяснял, что автоматически счета с цифровыми рублями открывать не будут. Это значит, что получатели пособий смогут выбрать способ перечисления средств: безналичный, наличный или в цифре. Открыть счет в цифровых рублях можно будет в вашем приложении банка. А пополнить — там же с помощью средств на карте.
Можно ли обналичить цифровой рубль
Цифровой рубль не предусматривает прямого обналичивания. Однако, его легко конвертировать в обычные деньги посредством мгновенного и бесплатного перевода на ваш банковский счет, откуда средства можно снять стандартным способом.
Аналогично, пополнение цифрового кошелька осуществляется простым переводом средств с вашей банковской карты, что позволяет в дальнейшем осуществлять платежи без дополнительных сборов.
Безопасность цифрового рубля гарантирована: он не подвержен риску аннулирования или исчезновения, даже в случае отсутствия интернет-соединения или проблем с телефоном. Цифровые рубли надежно хранятся на защищенной платформе, управляемой Банком России, и в любой момент могут быть возвращены в привычную вам форму.
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Можно ли отказаться от получения пенсии в цифровых рублях
Переход на цифровой рубль осуществляется на добровольной основе. Банк России не планирует принудительно переводить население на данную форму валюты. Все существующие методы денежных операций останутся доступными.
В случае открытия цифрового кошелька и получения социальных выплат в цифровой форме, существует возможность отказа от использования данной системы.
Средства можно легко перевести на банковскую карту и распоряжаться ими привычным способом. Комиссии за подобные операции и какие-либо ограничения отсутствуют. Граждане сохраняют свободу выбора способа получения денежных средств.
Будут ли выплачивать пособия в цифровых рублях: коротко
С 1 октября 2025 года начнут вводить цифровой рубль для федеральных расходов и некоторых социальных пособий.
Цифровой рубль повысит безопасность платежей и поможет контролировать целевое расходование средств.
Счета для получения пособий граждане смогут открыть самостоятельно — принудительно использовать цифровой рубль не будут.
Можно обналичить средства со счета цифрового рубля, но для этого их нужно перевести на обычный счет.
Цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров, работ и услуг даже в регионах без связи.
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