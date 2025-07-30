Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности. Конспект вебинара с видео

Вопросы

1. НДС, который уплачивается в бюджет при импорте, сможем ли мы его потом каким-то образом компенсировать?

Если вы на ОСНО, то конечно, его можно взять в отчет, как уплаченный налог. Если вы на УСН доходы-расходы, вы тоже его можете взять в зачет, но там есть нюансы, его можно принимать к учету в момент реализации товара. Если у вас УСН доходы, то, к сожалению, для вас это расход.

2. Форма ФТС сдается только при импорте/экспорте из стран ЕАЭС?

Да, в остальных случаях она не сдается. При импорте из стран ЕАЭС форма сдается до 10 рабочего дня, следующего после дня получения товара, указанного в заявлении о ввозе товара.

3. Обязательно ли прописывать спецификации к договору?

Да, обязательно. Условия поставки по ИНКОТЕРМС должны быть прописаны, очень желательно, чтобы был указан момент перехода права собственности, чтобы не было спорных вопросов.

4. Подскажите пожалуйста, документы должны быть обязательно в оригинале или достаточно сканов? Какие документы обязательно должны быть в оригинале, по импорту не всегда получается иметь оригинал.

Оригиналы должны быть всегда. Их может запросить и ФТС, и налоговая, и банки, поэтому рисковать и иметь что-то не в оригинале, это слишком рискованно. Контракт, спецификация, декларация соответствия и тп. все должно быть у вас на руках в оригинале. Многие отправляют оригиналы документов с водителем или курьерской службой.

5. Если товар везем через агента, как отразить акт от агента?

Здесь частный случай и надо смотреть ваш договор, как происходит переход права собственности на товар, это самый важный момент в этом случае.

6. Как отражать оплату поставщику, если между отправкой и получением платежа прошло 4-5 дней, контракт в евро, оплата в рублях, как зафиксировать курс?

Курс фиксируется в договоре, условия платежа прописываются. Между странами ЕАЭС все уже перешли на рубли в оплате. В контракте должно быть прописано четко по какому курсу идут расчеты, валюта контракта и валюта расчета может быть различной. Проще всего зафиксировать это в контракте.

7. Обязательно ли прописывать условия поставки в спецификации, если их нет в договоре?

Да, это международное правило и условие это обязательно. И не только по импорту из ЕАЭС, а из других стран тоже.

8. Декларацию по косвенным налогам нужно сдавать только при импорте из ЕАЭС?

Импорт и экспорт из ЕАЭС.

9. Если не прописан переход права собственности, каким числом нужно оприходовать товар из Китая, по дате ГТД или по дате выпуска товара с таможни?

Если не прописан переход права собственности у вас в любом случае будут риски, как бы вы не приняли товар. Рекомендую заключить дополнительное соглашение, чтобы указать эти условия. Если не прописан переход, то я обычно принимаю по ИНКОТЕРМС по риску случайной гибели.

10. Есть ли с какими-то странами ЭДО?

Я пока не знаю, может быть скоро будет. Международные договоры лучше делать с хорошими юристами.