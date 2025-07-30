Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности. Конспект вебинара с видео

Спикер: Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без границ».
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Актуальность учета импортных операций в 2025 году
В настоящее время государство активно работает над тем, чтобы рамки официального учета были жестче. Чем дальше, тем более прозрачным становится бизнес, особенно это касается внешнеэкономической деятельности.
Ужесточается таможенный контроль, а также контроль со стороны банков, если банк увидит только операцию по реализации товара, но не будет операции по его поступлению, он может запросить дополнительные документы у организации или ИП, чтобы понять, как именно вы приобрели товар.
Со стороны маркетплейсов тоже усилен контроль, все больше информации о товаре нужно внести в карточку и все сложнее это делать неофициальным путем и здесь тоже есть элемент контроля за импортным товаром.
Помимо этого в нашу жизнь активно внедряется цифровизация и искусственный интеллект, что также помогает налоговой службе анализировать операции по покупке или продаже товаров, если будут обнаружены неточности или разрывы, то налоговая запросит дополнительно документы.
Система «Честный ЗНАК»
Что касается маркетплейсов, то последнее время все больше и больше товаров подлежат маркировке в системе «Честный ЗНАК». С сентября 2025 года перечень товаров, подлежащих маркировке, вновь увеличится. Товары нужно закупать только официальным способом.
Если вы не знаете, подлежит ли ваш товар маркировке, то посмотрите распоряжение Правительства от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».
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✔ безошибочного проведения экспортных и импортных операций в самых разных ситуациях;
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✔ владения особенностями учета, уплаты налогов и расчетов с ФТС.
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Что нужно знать импортеру
Первостепенно нужно познакомиться с нормативной документацией, регулирующей внешнеэкономическую деятельность.
Особенности импортного контракта, потому что у него есть свои сокращения, свои термины, в них нужно разбираться и понимать. Например, ТН ВЭД или ИНКОТЕРМС.
Документальное оформление импортных сделок.
Таможенные процедуры при импорте, бухгалтер должен понимать, как проходит процедура таможенного оформления.
Валютное регулирование и валютный контроль банков.
Особенности исчисления налогов.
Формирование себестоимости импортного товара.
Особенности отражения импортного товара в бухгалтерском учете и отчетности, учет курсовых разниц.
Ответственность за нарушение валютного законодательства.
Нормативное регулирование ВЭД
Международные договоры. Когда вы выходите на международную деятельность, то должны помнить, что международные договоры имеют больший приоритет над законодательством РФ. Международные договоры бывают двусторонние и многосторонние (заключенные рядом стран).
Законы РФ (федеральные законы, постановления Правительства, указы Президента, нормативные акты).
Обычаи делового оборота. Во внешнеэкономической деятельности всегда нужно обращать внимание на установившиеся правила, толкования тех же терминов Инкотермс, которые тоже привязаны к обычаям делового оборота.
Ключевые нормативные документы, регулирующие ВЭД в РФ:
Когда произошло объединение стран в ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан) в общий таможенный союз с Россией, то на всей этой территории теперь действуют единые правила таможенного кодекса ЕАЭС.
Это ключевые документы, которые необходимо знать всем, кто начинает работать с внешнеэкономической деятельностью. Это не все законодательство, которое регулирует ВЭД — это ключевые документы.
Пример для отражения импортных операций в 1С и отчетности
Рассмотрим на конкретном примере импорта из Армении как отражать операции в 1С и отчетности.
Обратите внимание, что здесь импортером выступает ИП — законом это не запрещено. ИП наравне с ООО может быть экспортером или импортером, другое дело, что когда он выходит на международный рынок, многие банки начинают смотреть за ним более внимательно.
Если это небольшие импортеры, которые торгуют на маркетплейсах, они могут закупать официально товар за границей для реализации на наших маркетплейсовых площадках и они могут иметь форму собственности ИП.
Здесь важно обратить внимание на условие, если контракт при импорте до 3 млн руб., то вы можете не ставить его на контроль в банке, не присваивать ему уникальный номер, при этом валютному контролю он подлежит. Но лучше позвонить в банк и уточнить, потому что банк может запросить у вас контракт для проверки, даже если он меньше 3 млн руб., но если есть какие-то вопросы к банку, то лучше сразу позвонить в валютный отдел вашего банка.
Контракт в рублях тоже будет считаться валютным контрактом, потому что самое главное здесь не то, в какой валюте вы осуществляли платежи, а то что две стороны рассчитываются друг с другом, даже если в рублях, это все равно будет валютная сделка.
Документальное оформление импортного товара
Для оформления импортных операций необходимы следующие документы:
Контракт с ЗАО «Шоколад» (контракт № 18 от 31.03.2025).
Спецификации к контракту (если у вас идет что-то крупное и это прописано в контракте, то спецификаций может не быть, а если это рамочный контракт на поставку, а в спецификации прописываются отдельные условия, то тогда спецификации являются неотъемлемой частью договора).
Счет-фактура от ЗАО «Шоколад» (ставка НДС 0%, т.к. Армения входит в состав ЕАЭС, то условия поставки прописаны в соглашении между нашими пятью странами и счет-фактура выставляется со ставкой 0% НДС).
Упаковочный лист — это документ из которого вы узнаете дополнительную информацию по весу (вес-нетто, вес-брутто), количество товара, в какой упаковке. Бухгалтеру нужен этот документ, если он подает отчеты в ФТС.
Транспортные сопроводительные документы (AWB от 01.04.2025). В данном примере груз летел самолетом, тк это скоропортящийся продукт, значит у нас будет международная авианакладная.
Документы, подтверждающие приемку товара на территории РФ (квитанция о складской обработке грузов, акт приема-передачи МХ-1). Это очень важный документ, особенно при импорте из стран ЕАЭС, потому что на этом документе есть отметка, когда товар пересекает границу между странами ЕАЭС.
Иные документы (декларация соответствия, сертификаты).
Таможенное декларирование в ФТС
Таможенное декларирование в ФТС происходит по аналогии, как если бы вы везли груз из Китая и проходили таможенную процедуру на границе, т.е. по странам ЕАЭС мы не отдаем другие отчеты на границе, возможно, за исключением Армении, если груз едет транспортом, то он будет пересекать границу с Грузией, то нужна будет еще транзитная декларация на товары.
Армения — это единственная страна, входящая в ЕАЭС, с которой Россия не имеет общей границы, поэтому при наземном перемещении груза через Грузию необходимо будет оформить транзитную декларацию.
В приведенном выше примере товар летел самолетом, значит транзитной декларации не будет. Вместо оформления на таможенном посту декларации, мы подаем отчет в федеральную таможенную службу. Эту отчетность можно сформировать в 1С и потом загрузить на сайт ФТС.
У вас обязательно должен быть ключ ЭЦП. Если у вас еще нет личного кабинета на сайте таможенной службы, то его нужно зарегистрировать, потому что именно там вы подаете декларации на товары при импорте и экспорте товаров из стран ЕАЭС. Если у вас обычный импорт из Китая, то подавать отчет на сайте не нужно.
Из практики — ФТС штрафует не мгновенно, несмотря на то, что она видит несвоевременно сданные отчеты сразу. Штраф может прийти к вам и через полгода. Часто первый штраф смягчают до предупреждения, а вот повторные нарушения уже не получится оспорить.
У ФТС есть стыковка с ФНС, если вы подали информацию в налоговую, но не уведомили при этом таможню, то возникнет разрыв и вам могут выставить санкции за несвоевременно поданную отчетность.
Для отчета в ФТС нужны данные про вес товара, статистическая стоимость, которая пересчитывается в доллары США, обязательно важно правильно указать код ТН ВЭД товара, его можно найти в счет-фактуре или упаковочном листе.
Самостоятельно определять код ТН ВЭД крайне не советуем, потому что от этого кода зависит очень много, в том числе и ставка НДС. Если вы бухгалтер небольшой компании, которая хочет заниматься импортом товаров из стран ЕАЭС, то разделите ответственность по определению этого кода с предпринимателем.
Не путайте статистическую отчетность и статистическую отчетность ФТС — это разные виды отчетности. Статистическая отчетность в ФТС заменяет таможенную декларацию, если речь идет об импорте из стран ЕАЭС.
Расчет и уплата НДС
Не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поступления товара, необходимо рассчитать и уплатить НДС.
Предприниматели зачастую забывают заложить НДС в стоимость товара, который он импортирует, в том числе из стран ЕАЭС.
Уплата НДС осуществляется так же, как и остальных налогов, вы пополняете ЕНС и на основании вашей декларации налоговая служба спишет ваш налог.
Раньше НДС платили на таможне, но при импорте из стран ЕАЭС НДС платится как обычный налог, через пополнение ЕНС.
Отражение операций в 1С
При любой внешнеэкономической деятельности важно настроить программы и справочники. Настраиваем 3 значимых параметра: контрагенты, договоры и номенклатура.
Налоговый номер — это аналог ИНН.
УНК — это уникальный номер контракта, который присваивает банк, если ваш контракт более 3 млн руб.
После настройки справочников, вводим поступление товаров.
Поступление товаров достаточно стандартно, главное предварительно заполнить правильно графу справочники и тогда оно ничем не отличается от обычного поступления товаров. Обязательно нужно указать счет-фактуру.
Обратите внимание, в примере разные даты — авианакладную мы получили 1 апреля, а сам товар получили и вводим 2 апреля, когда непосредственно прошло получение на склад. Это очень важно, потому что по импорту мы отчитываемся, не по дате вылета товара, а по дате его получения на территории РФ. Все эти правила прописаны на сайте ФТС.
По импорту датой принятия считаем дату, когда наш товар был получен на территории РФ. По экспорту, наоборот, когда был отправлен с территории РФ.
После необходимо оплатить за товар.
Если справочники заполнены верно, то здесь такое же стандартное списание с расчетного счета за некоторым исключением. В данном случае мы ставим ставку НДС 0%. Также здесь появляется поле — код валютной операции «11200» — это постоплата товара. Если у вас будет предоплата, то это будет другой код валютной операции. В остальном все очень идентично классической оплате товаров.
Отчетность по импортированному товару
Кроме статистического отчета в ФТС необходимо подготовить еще ряд документов:
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте из стран ЕАЭС.
Сопроводительное письмо к заявлению с приложением пакета документов.
Декларация по косвенным налогам (форма по КНД 1151088).
Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов в ФНС (Форма КНД 1151056). Подается как и налог на прибыль до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Заявление о ввозе товара
Пожалуй, самый трудоемкий документ, который в 1С нужно делать максимально внимательно, потому что именно из него формируется отчет ФТС и само заявление налоговая тоже проверяет очень тщательно. Важно заполнить его максимально внимательно и внести все данные.
Заполнить его необходимо на основании поступления, в нем прописывается код ТН ВЭД, обратите внимание по каждому коду предусмотрена своя нормативная единица и она может отличаться от документов поступления, по некоторым кодам есть несколько единиц, например, только кг и шт не указываются.
В заявлении о ввозе товаров необходимо указать ставку НДС 20%, иначе все остальные документы у вас сформируются некорректно.
Кроме этого заполняем сопроводительные документы, указываем номер и дату счет-фактуры, страну происхождения, она должна подтянуться из справочника, но лучше проверить. Вручную необходимо проставить вид транспорта, потому что этого нет в справочнике, в данном примере у нас самолет, значит код «40», если у вас другой вид транспорта, то выбираем иной код из открывающегося списка.
Если вы все заполнили, то обратите внимание, наверху справа у вас есть указатель «Статформа». Если все сделали верно, то вы нажимаете на эту строчку и у вас формируется статистический отчет.
Обратите внимание, что заявление о ввозе товаров оформлено 30 апреля, тк он пришел к нам в апреле, то заявление можно оформить последним днем апреля.
К заявлению о ввозе товаров идет сопроводительное письмо с приложением к нему пакета документов, представленных на рисунке.
Важно подтвердить вес товара и его приемку на территории РФ, на эти даты налоговая обращает особое внимание. Вместо иных документов нужно приложить подтверждающие банковские документы (выписку и платежку).
Сопроводительное письмо подается в электронном виде и его размер не должен превышать 5 Мб. Многие операторы, передающие данные, уже автоматически разбивают это письмо на несколько частей.
Декларация по косвенным налогам
Заполняется эта декларация автоматически, если вы соблюли все те даты, о которых говорилось выше. Титульный лист стандартный для деклараций, заполняется раздел 1. Если будете искать декларацию по перечню в 1С, то она называется «Косвенные налоги при импорте товаров».
Налоговый расчет сумм доходов
Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям и сумм удержанных налогов в ФНС. По импортным операциям важно заполнить раздел 5 «Сведения о выплаченных иностранным организациям доходах от продажи товаров, не подлежащих налогообложению». Это не влияет на налог, это просто справочная информация для налогового расчета.
Сдается эта декларация до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была совершена сделка. Если у вас даже была транзакция в 1 квартале, то отчетность вы сдаете до конца года, потому что цифры считаются нарастающим итогом.
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Вопросы
1. НДС, который уплачивается в бюджет при импорте, сможем ли мы его потом каким-то образом компенсировать?
Если вы на ОСНО, то конечно, его можно взять в отчет, как уплаченный налог. Если вы на УСН доходы-расходы, вы тоже его можете взять в зачет, но там есть нюансы, его можно принимать к учету в момент реализации товара. Если у вас УСН доходы, то, к сожалению, для вас это расход.
2. Форма ФТС сдается только при импорте/экспорте из стран ЕАЭС?
Да, в остальных случаях она не сдается. При импорте из стран ЕАЭС форма сдается до 10 рабочего дня, следующего после дня получения товара, указанного в заявлении о ввозе товара.
3. Обязательно ли прописывать спецификации к договору?
Да, обязательно. Условия поставки по ИНКОТЕРМС должны быть прописаны, очень желательно, чтобы был указан момент перехода права собственности, чтобы не было спорных вопросов.
4. Подскажите пожалуйста, документы должны быть обязательно в оригинале или достаточно сканов? Какие документы обязательно должны быть в оригинале, по импорту не всегда получается иметь оригинал.
Оригиналы должны быть всегда. Их может запросить и ФТС, и налоговая, и банки, поэтому рисковать и иметь что-то не в оригинале, это слишком рискованно. Контракт, спецификация, декларация соответствия и тп. все должно быть у вас на руках в оригинале. Многие отправляют оригиналы документов с водителем или курьерской службой.
5. Если товар везем через агента, как отразить акт от агента?
Здесь частный случай и надо смотреть ваш договор, как происходит переход права собственности на товар, это самый важный момент в этом случае.
6. Как отражать оплату поставщику, если между отправкой и получением платежа прошло 4-5 дней, контракт в евро, оплата в рублях, как зафиксировать курс?
Курс фиксируется в договоре, условия платежа прописываются. Между странами ЕАЭС все уже перешли на рубли в оплате. В контракте должно быть прописано четко по какому курсу идут расчеты, валюта контракта и валюта расчета может быть различной. Проще всего зафиксировать это в контракте.
7. Обязательно ли прописывать условия поставки в спецификации, если их нет в договоре?
Да, это международное правило и условие это обязательно. И не только по импорту из ЕАЭС, а из других стран тоже.
8. Декларацию по косвенным налогам нужно сдавать только при импорте из ЕАЭС?
Импорт и экспорт из ЕАЭС.
9. Если не прописан переход права собственности, каким числом нужно оприходовать товар из Китая, по дате ГТД или по дате выпуска товара с таможни?
Если не прописан переход права собственности у вас в любом случае будут риски, как бы вы не приняли товар. Рекомендую заключить дополнительное соглашение, чтобы указать эти условия. Если не прописан переход, то я обычно принимаю по ИНКОТЕРМС по риску случайной гибели.
10. Есть ли с какими-то странами ЭДО?
Я пока не знаю, может быть скоро будет. Международные договоры лучше делать с хорошими юристами.
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