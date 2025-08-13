Утренний бухгалтер № 5944. Как посчитать налог на доходы с банковских вкладов: пример расчета

Расчет налога на доходы с банковских вкладов в 2025 году: ФНС показала на примере, как правильно считать.

В следующем году для новых регионов будут действовать общероссийские тарифы страховых взносов.

Минфин: срок для отправки уведомления по турналогу рассчитывают в рабочих днях, а не календарных.

Депутаты предлагают снижать пенсионный возраст родителям в зависимости от количества детей.

Кадровые агентства массово уклонялись от уплаты налогов при подборе сотрудников для крупных торговых сетей — ФНС раскрыла схему.

Новое правило с 1 сентября 2025 года: если на земельном участке сорняки выше 1 метра — это признак его неиспользования.

Зарплата работников — иностранных граждан: про НДФЛ, страховые взносы и больничные, рассказали в статье.

Роструд: изменить срок трудового договора с бессрочного на срочный нельзя даже с согласия работника.