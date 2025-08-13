Утренний бухгалтер № 5944. Как посчитать налог на доходы с банковских вкладов: пример расчета

Расчет налога на доходы с банковских вкладов в 2025 году: ФНС показала на примере, как правильно считать.
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
В следующем году для новых регионов будут действовать общероссийские тарифы страховых взносов.
Минфин: срок для отправки уведомления по турналогу рассчитывают в рабочих днях, а не календарных.
Депутаты предлагают снижать пенсионный возраст родителям в зависимости от количества детей.
Кадровые агентства массово уклонялись от уплаты налогов при подборе сотрудников для крупных торговых сетей — ФНС раскрыла схему.
Новое правило с 1 сентября 2025 года: если на земельном участке сорняки выше 1 метра — это признак его неиспользования.
Зарплата работников — иностранных граждан: про НДФЛ, страховые взносы и больничные, рассказали в статье.
Роструд: изменить срок трудового договора с бессрочного на срочный нельзя даже с согласия работника.
1 📃 Большинство россиян готовы отказаться от бумажных чеков в пользу электронных – данные ВЦИОМ
2 В июле 2025 года продали больше 3,5 млн полисов электронного ОСАГО
3 Депутаты предлагают упростить оформление заявлений: не нужны все данные паспорта
4 Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
5 В апреле 2026 года медкнижки могут перевести в электронный формат
6 СФР напомнил о штрафах за неуплаченные взносы на травматизм и неотправленную отчетность
7 Изменить срок трудового договора с бессрочного на срочный нельзя даже с согласия работника
8 Лантратова попросила Шадаева разъяснить ситуацию с блокировкой звонков в мессенджерах
9 Отпуск для предпенсионеров предлагают увеличить
10 В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
11 ♻️ Минприроды с 2026 года поднимет ставки экологического сбора
12 📄 ФНС готовит новую форму и формат выписки из ЕГРН
13 Официально опубликован новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»
14 ФНС раскрыла схемы массового ухода от налогов агентствами по подбору персонала
15 Для получения вычета имеет значение дата составления УПД
16 В терминалах Сбербанка можно будет платить через iPhone
17 Просрочка по ипотеке во втором квартале 2025 года выросла на 97%
18 Стройматериалы могут подорожать, но есть и положительные эффекты: эксперт оценила повышение экологического сбора с 2026 года
19 Налоговики готовятся завалить претензиями владельцев активов в ОАЭ
20 После реорганизации в форме присоединения право на остаток федерального инвествычета не передается
21 🎿 ФНС заблокировала счета хоккеиста Овечкина
22 ❔ Когда можно заключить договор полной материальной ответственности с бухгалтером, ведь в обязательном перечне его нет
23 Аналитик: WhatsApp заблокируют в сентябре 2025 года — «кажется, это решенный вопрос»
24 👪 За каждого ребенка предлагают снижать пенсионный возраст родителей
25 Минэкономики хочет сократить частоту профилактических визитов к бизнесу
26 💬 Бухгалтеры поделились впечатлениями от мессенджера MAX + опрос
27 В ТК РФ и 1С нет должности «исполняющий обязанности»
28 С начала 2025 года россияне увеличили накопления на 6%
29 С 2025 года не будет пониженного транспортного налога, если есть налоговые долги — решили в Башкирии
30 Депутаты хотят запретить преподавать тем, кто принимает наркотики или психотропные средства
31 Мигрантов могут обязать оплачивать школьное образование своих детей. Депутат Нилов: «хватит быть слишком добрыми»
32 📅 Срок для отправки уведомления по турналогу рассчитывают в рабочих днях, а не календарных
33 Услуги концессионера на УСН облагаются НДС по обычным ставкам
34 В 2026 году для новых регионов будут действовать общероссийские тарифы страховых взносов
36 Работающим пенсионерам предлагают возместить пропущенные индексации выплат
37 Как посчитать налог на доходы с банковских вкладов в 2025 году: пример расчета от ФНС
— Утренний бухгалтер № 5943. С 1 сентября 2025 года запретят бизнес на дачных участках
Новый закон ограничит коммерческую деятельность на дачах и огородах.
— От древних счетоводов до цифрового контроля: эволюция обязательного аудита в России и мире
— Услуги иностранного контрагента: как отразить на УСН, что с НДС
Организация на УСН приобретает услуги по сертификации товаров у иностранного контрагента из Турции, который не состоит на учете в российских налоговых органах. Будет ли организация выступать налоговым агентом по НДС? Как эту операцию учесть при расчете налога на УСН?
— Как заставить сотрудников работать на результат
Большинство сотрудников мыслят процессами: «мы обзвонили клиентов», «мы сделали рассылки», «мы разместили рекламу», но какое это имеет значение, если нет результата? В статье расскажем, как мотивировать сотрудников, чтобы они работали на результат.
— Сдельная оплата труда: как учитывать количество и виды услуг
Массажист устроен по трудовому договору. За месяц он делает разные виды массажей, с разной ценой. Разбираем, каким документом учитывать количество и виды услуг и как утверждать объем сделанной работы.
— Как упростить покупки для бизнеса и не утонуть в рутине: 3 лайфхака
Найти поставщика, запросить условия, сравнить предложения, уточнить детали — все это отнимает у предпринимателей время и деньги. Даже если делегировать задачи, они все равно потребуют ресурсов, как минимум внимания сотрудников и ручной сверки. В этом тексте 3 лайфхака и 1 платформа, которые помогут упростить и частично автоматизировать закупки.
— Пенсия до наступления пенсионного возраста: кому положена и как оформить
Многие ошибочно полагают, что получение пенсии возможно лишь по достижении общепринятого пенсионного возраста. Однако существуют категории граждан, которые вправе рассчитывать на регулярные социальные выплаты значительно раньше.
Платежи в Китай в 2025 году: лучшие способы без ограничений
Отпуск авансом: особенности оформления в 2025 году
NDA: как бизнесу защитить данные при работе с фрилансерами
Блокировка расчетного счета: как быстро снять арест в 2025 году
Матпомощь без НДФЛ и новые льготы по НДС: что изменится в Налоговом кодексе
Имущество при банкротстве: что останется у вас, а что продадут?
Смета расходов на проведение мероприятия в 2025 году: как составить, образец
Зарплата работников — иностранных граждан: НДФЛ, страховые взносы и больничные
5 ошибок автоматизации документооборота: как их избежать и перевести бизнес-процессы в цифру
Базовые настройки 1С для учета на маркетплейсах в 2025 году
Изменения в законодательстве о персональных данных с 1 сентября
Трибуна
Книга нарушает интеллектуальные права: виноват издатель или курьер?
Премию выплатить нельзя лишить. Поставь знак препинания
История в 3,5 месяца: как женщина лишилась квартиры и 11 млн рублей — инструкция, как не повторить ее ошибку
Пенсия 23 500 ₽: как на самом деле рассчитывают ваши выплаты в 2025 году (и почему у соседки больше)
🐳Валютные облигации от КИТ Финанс
Уголовные риски: о чем не стоит забывать
Реальный товар от «технички»? ФНС против: суд не признал расходы по документам технических компаний
Появилась первая цифровая комната продаж
💰 Пассивный доход вырос до 78 000 рублей в месяц или 936 000 в год!
Поиск под запретом: как поправки в КоАП могут ограничить доступ к информации в интернете?
💥Обзор новостей: ФНС заинтересовалась счетами в банках ОАЭ, в Госдуме предложили банить за мат, Трамп едет в Россию на Аляску
Неоднозначные заявления Трампа остудили аппетит к риску. К чему готовиться инвестору
Для россиян, получающих дивиденды от казахстанских компаний (ТОО)
Что такое казначейский счет по ГОЗ?
Ответственности за несвоевременную сдачу декларации
💸 Мой пассивный доход в 2025 году | Рекордный Июль
Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Судебные дела
Как настроить стоимость часа в 1С:ЗУП
Можно ли тратить деньги ООО на личные нужды?
