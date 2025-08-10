🌿 Если на земельном участке сорные растения выше 1 метра — это признак его неиспользования

1 сентября 2025 года вступит в силу постановление Правительства РФ от 31.05.2025 № 826, которым утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных участков. Документ содержит критерии, которые позволят оценить, используются ли участки в соответствии с целевым назначением или нет.

Также с 1 марта 2025 года закон дает 3 года на освоение участка. По новым правилам, правообладатели участков, которые невозможно использовать сразу после приобретения прав на них, должны приступить к их использованию после проведения мероприятий по освоению. Перечень таких мероприятий утвержден распоряжением кабмина от 24.04.2025 № 1021-р.

«Признаки неиспользования земельных участков решают сразу две ключевых задачи: во-первых, это защита добросовестных собственников от необоснованных жалоб, претензий и оценочных суждений инспектора. Теперь решение о наличии или отсутствии нарушения будет приниматься исключительно на основе утвержденных признаков .

во-вторых, это механизм воздействия на тех, кто бросил свою землю и не использует ее годами. Такого быть не должно. Земля – это ресурс, который необходимо использовать по целевому назначению. От заброшенных и неэффективно используемых земель страдают не только добросовестные землепользователи и владельцы, но и государство в целом», — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Руководствуясь перечнем признаков неиспользования, владельцы земли будут знать, чего нельзя допускать на своих участках. И смогут своевременно принять меры.

Пример Садовые, огородные и приусадебные участки не должны быть заросшими сорными растениями. Если через 1 год после того, как состояние участка зафиксировал инспектор, на 50% его площади останутся сорные растения высотой более 1 метра, а также деревья и кустарники, не являющиеся предметами благоустройства и озеленения, это будет свидетельствовать о неиспользовании участка и нарушением земельного законодательства.

Для участков, предназначенных для строительства, такой признак — отсутствие построенного и оформленного здания/сооружения в течение 5 лет с момента оформления прав на участок. При этом установлены случаи, когда такой срок может быть иным – например, если он указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории (КРТ).

Для участков ИЖС — аналогичный признак неиспользования, но срок для строительства и регистрации права — 7 лет.

Если на участке уже построены здание либо сооружение, нужно содержать их в надлежащем состоянии, не допускать разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из них. Иначе собственник должен в течение 1 года с момента фиксации состояния участка инспектором приступить к восстановлению. Иначе это будет неиспользование земельного участка.

Для всех земельных участков общим признаком неиспользования является захламление или загрязнение отходами более 50% их площади, уточнил Росреестр.