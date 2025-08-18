Российский IT-дайджест #13: Enterprise-компании переходят в облака и на отечественные решения

Российские IT-компании продолжают наращивать темпы внедрения цифровых решений: от перехода на отечественные СУБД и облачные сервисы до запуска новых продуктов для автоматизации бизнеса. В дайджесте — самые заметные проекты недели, исследования и свежие практики, которые уже помогают компаниям экономить ресурсы и повышать эффективность.

Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их в мой телеграм: https://t.me/totttttt или на почту: tot@klerk.ru

СберТех внедрил отечественную СУБД

«СберТех» внедрил в Комплексную информационную систему адвокатуры России отечественную СУБД Platform V Pangolin DB, обеспечив безопасную работу с данными более чем для 110 тыс. пользователей.

Юрлица:

СберТех (ИНН 7736632467)

1С-Рарус модернизировал работу автосалона

«1С-Рарус» перевёл технический центр «Восток» на 6-ю редакцию системы «Альфа-Авто», создав единую платформу для управления автосалоном, сервисом и складом. Модернизация ускорила обработку заказов на 15 %.

Юрлица:

Cloud4Y перенёс инфраструктуру SEMILY в облако

Cloud4Y перенёс ИТ-инфраструктуру бьюти-компании SEMILY в облако для работы с «1С». Миграция заняла несколько дней и позволила сократить расходы на содержание серверов на 30 %.

Юрлица:

Cloud4Y (ООО «Флекс», ИНН 7743122379)

SEMILY (ООО «СЭМИ Косметик», ИНН 9723126403)

ФКМ Лизинг ушёл в приватное облако

«ФКМ Лизинг» перевёл ключевые ИТ-системы, включая производственную среду «1С», в приватное облако Itglobal на платформе VMware, обеспечив соответствие требованиям ФЗ-152 и уровню защищённости УЗ-2.

Юрлица:

ФКМ Лизинг (ИНН 7710443169)

Банк «Россия» внедрил Dynamika AML

Банк «Россия» внедрил систему Dynamika AML. Автоматизирован онлайн- и офлайн-мониторинг по более чем 50 триггерам, интегрирована работа с платформой «Знай своего клиента» и ЦБ ЗСК.

Юрлица:

Банк «Россия» (ИНН 7831000122)

Т1 и Руссофт: Исследование импортозамещения

По данным ИТ-холдинга «Т1» и ассоциации «Руссофт», 10,3 % российских компаний уже достигли или достигнут полной независимости от зарубежного ПО к 2025 году, ещё 56,7 % планируют сделать это к 2030 году. Наиболее продвинутыми в импортозамещении оказались банки и ритейл, тогда как промышленность и нефтегаз пока отстают. Основные барьеры: ограниченные бюджеты, функциональные пробелы отечественных решений и необходимость интеграции с глобальными платформами.

Юрлица:

ИТ-холдинг «Т1» (ООО «Т1», ИНН 7720484492)

Ассоциация «Руссофт» (НП «Руссофт», ИНН 7826711265)

CorpSoft24 запустила бренд «Лаэрта»

CorpSoft24 запустила новое направление под брендом «Лаэрта» для автоматизации логистики, перевозок и автотранспорта, опираясь на более чем 10-летний опыт в разработке транспортных ИТ-систем.

Юрлица:

CorpSoft24 (АО «Корп Софт», ИНН 7743813810)

SpaceWeb обновил конструктор сайтов

SpaceWeb представил обновлённый конструктор сайтов с ИИ, который автоматически создаёт страницы с готовым дизайном и контентом, адаптированным под тематику проекта. Решение сокращает время запуска сайта.

Юрлица:

SpaceWeb (ООО «СпейсВэб», ИНН 7813376370)

Как попасть в этот обзор

Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru или в https://t.me/totttttt