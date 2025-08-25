Утвержденный профстандарт для бухгалтера в 2025 году

Зачем нужен профстандарт

Профстандарт — это, по сути, «дорожная карта» профессии. Документ представляет собой характеристику квалификации, которая необходима бухгалтеру для профессиональной деятельности. Составляющими квалификации по закону считаются знания, умения, навыки и опыт работы (ст. 195.1 ТК).

Действующий профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден приказом Минфина в 2019 году. Его утвердили, чтобы упростить работодателям наем специалистов, сделать систему управления кадровыми ресурсами более прозрачной и эффективной.

С практической точки зрения профстандарт помогает лучше организовать работу бухгалтерии и повысить ее качество. А еще профессиональный стандарт обеспечивает приближение образования бухгалтеров к реальным потребностям работодателей. Таким образом, наличие профстандарта для бухгалтера закрывает сразу несколько задач:

установление единых требований к специалистам;

организация эффективного управления рабочими процессами и персоналом;

составление должностных инструкций в соответствии с профстандартами;

своевременное планирование обучения сотрудников.