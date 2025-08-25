Утвержденный профстандарт для бухгалтера в 2025 году

Зачем нужен профстандарт
Профстандарт — это, по сути, «дорожная карта» профессии. Документ представляет собой характеристику квалификации, которая необходима бухгалтеру для профессиональной деятельности. Составляющими квалификации по закону считаются знания, умения, навыки и опыт работы (ст. 195.1 ТК).
Действующий профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден приказом Минфина в 2019 году. Его утвердили, чтобы упростить работодателям наем специалистов, сделать систему управления кадровыми ресурсами более прозрачной и эффективной.
С практической точки зрения профстандарт помогает лучше организовать работу бухгалтерии и повысить ее качество. А еще профессиональный стандарт обеспечивает приближение образования бухгалтеров к реальным потребностям работодателей. Таким образом, наличие профстандарта для бухгалтера закрывает сразу несколько задач:
установление единых требований к специалистам;
организация эффективного управления рабочими процессами и персоналом;
составление должностных инструкций в соответствии с профстандартами;
своевременное планирование обучения сотрудников.
Также профстандарт позволяет сделать систему оплаты труда более справедливой.
Какие уровни квалификации утверждены в профстандарте «Бухгалтер»
В действующем в 2025 году профстандарте для бухгалтера появились два новых уровня квалификации — 7 и 8. Ранее существовавший профстандарт их не предусматривал. Теперь уровней квалификации четыре:
5 уровень — для бухгалтера;
6 и 7 уровни — для главбуха, начальника отдела бухучета;
8 уровень — для главбуха, начальника отдела бухучета, начальника управления.
Для каждого уровня квалификации документ определяет перечень знаний, умений и опыта, которые позволят специалисту решать профессиональные задачи.
Какие требования к образованию бухгалтера предъявляет профстандарт бухгалтера
Уровень квалификации
Требования к образованию
Пятый
Среднее профессиональное: профильное либо непрофильное — при условии прохождения программы профессиональной переподготовки (ППП)
Шестой
Высшее — бакалавриат или среднее профессиональное: профильное либо непрофильное — при условии прохождения (ППП)
Седьмой
Высшее — магистратура или специалитет: профильное либо непрофильное — при условии прохождения (ППП)
Восьмой
Высшее — магистратура или специалитет: профильное либо непрофильное — при условии прохождения (ППП)
Должны ли все работодатели применять профстандарт «Бухгалтер»
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» обязателен не для всех работодателей, а только для главных бухгалтеров некоторых организаций:
ПАО и ОАО, кроме кредитных организаций;
страховых организаций;
НПФ и акционерных инвестфондов;
УК паевых инвестфондов;
бюджетных организаций, формирующих консолидированную отчетность.
Для остальных специалистов профстандарт носит рекомендательный характер.
Можно ли уволить тех, кто не соответствует профстандарту бухгалтера
Даже если не соответствующий профстандарту главный бухгалтер относится к числу тех, для кого он обязателен, уволить такого сотрудника только на данном основании работодатель не имеет права (письмо Минтруда от 04.04.2016 № 14–0/10/13–2253, постановление КС от 14.11.2018 № 41-П).
В подобной ситуации и при условии, что со своими обязанностями работник справляется, следует направить его на обучение, которое позволит привести квалификацию в соответствие с требования профстандарта.
А снять сотрудника с должности возможно по результатам внеплановой аттестации, но и в этом случае перед увольнением необходимо предложить соответствующие его уровню квалификации вакансии.
Что касается рядовых сотрудников и главных бухгалтеров большинства организаций, несоответствие специалиста профстандарту не может быть основанием для увольнения.
Как часто бухгалтер должен проходить повышение квалификации
Для 6, 7 и 8 уровней квалификации профстандарт предусматривает следующую периодичность повышения квалификации: за 3 календарных года не менее 120 часов. При этом объем должен быть не менее 20 часов ежегодно.
Для остальных сотрудников, включая тех, для кого профстандарт необязателен, периодичность повышения квалификации определяет работодатель. Как правило, этот момент фиксируется в ЛНА.
Формально законодательство не содержит требований к периодичности повышения квалификации для большинства бухгалтеров.
Какая самая низкая должность бухгалтера
В соответствии с профстандартом самым низким уровнем квалификации считается 5: возможные наименования должностей для этого уровня — бухгалтер без категории, бухгалтер II и I категории. Как понятно из названия должностей, самая низкая из них — это бухгалтер без категории.
На этой должности может работать специалист со средним профессиональным (экономическим) образованием. Опыт работы не нужен.
Также бухгалтерами без категории могут быть работники, у которых есть специальная подготовка по программе бухгалтерского учета и соответствующий опыт работы не менее трех лет.
Какой код профессиональной деятельности у бухгалтера
Согласно профстандарту код профессиональной деятельности для бухгалтера — 08.002 «Деятельность в области бухгалтерского учета». Код для конкретной должности состоит из семи цифро-буквенных знаков — самого кода профессиональной деятельности, буквенного знака кода обобщенной трудовой функции и цифрового знака, обозначающего уровень квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция.
Например, для главного бухгалтера 6-го уровня квалификации это будет код 08.002-В-6.
Как внедрить профстандарт «Бухгалтер»
То, как именно будет происходить внедрение профстандарта для бухгалтера, работодатель вправе выбрать самостоятельно. Например, можно создать рабочую группу по внедрению профстандарта, в которую войдут представители ключевых подразделений компании и зафиксировать это в приказе. Как правило, сам процесс внедрения состоит из нескольких этапов:
Сравнение требований профстандарта с должностными инструкциями сотрудников. Возможно, должностные инструкции придется привести в соответствии со стандартом. Также учитывайте, что профессиональный стандарт содержит минимум, поэтому обязанности можно дополнять.
Проверка соответствия сотрудников требованиям профстандарта. Если кто-то из работников не соответствует требованиям, его отправляют на обучение.
Проведение аттестации на соответствие профстандарту. Соответствие работника профстандарту подтверждается специальным сертификатом, который выдается центрами оценки квалификации. Для получения документа бухгалтеру придется сдать экзамен в таком центре.
За что могут оштрафовать
Привлечь работодателя к ответственности за то, что он не применяет профстандарт, можно исключительно в том случае, если применение стандарта является для него обязательным. К ответственности по ст. 5.27 КоАП в этом случае привлекут и компанию, и руководителя.
Размер штрафа для компании составляет от 30 до 50 тыс. рублей, а для руководителя — от 1 до 5 тыс. рублей. А если нарушение не будет устранено, санкции ужесточаются: компанию оштрафуют уже на 50–70 тыс. рублей, руководителя — на 10–20 тыс. рублей или дисквалифицируют на срок от 1 года до 3 лет.
