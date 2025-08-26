Как обезопасить бизнес от действий сотрудников

Что предусмотреть на этапе найма

Большинство предпринимателей, особенно начинающих, пренебрегают тщательной проверкой кандидатов — и зря. Грамотная проверка на входе экономит миллионы рублей.

Какие документы проверить и как это делать правильно

Кредитную историю — это нельзя делать без согласия кандидата.

Медицинские справки — кроме позиций, где это требуется законом (общепит, образование, транспорт).

Справку об отсутствии судимости — обязательно для позиций с финансовыми обязанностями, образованием, несением службы и др.

Трудовую книжку. Свяжитесь с предыдущими работодателями. Спрашивайте не только факт работы, но и причину ухода. Например, спросите: «Мы рассматриваем Петрова на должность финансового директора, хотели бы узнать ваше мнение». Часто бывшие работодатели намекнут о проблеме с работником, если она была.

Документ об образовании. Это можно сделать через официальные реестры Рособрнадзора . Это нужно, чтобы не оказаться в ситуации, когда «юрист», который купил диплом за 40 тысяч, чуть не завалил судебный процесс на миллионы из-за незнания.

Проверьте не только действительность, но и прописку, сравните фото с человеком. Были случаи, когда мошенники использовали чужие паспорта реальных граждан.

Паспорт . Проверьте на действительность: вручную на сайте Госуслуг , если поток сотрудников небольшой. Или подключите СМЭВ , если организация является участником такой системы.

Что спросить на собеседовании

Следите за невербальными сигналами — уходом от ответа, смене темпа речи, противоречиями в рассказе о прошлом опыте.

«Как вы поступали с конфиденциальной информацией на прошлом месте работы?»

«Что для вас неприемлемо в работе, даже если это принесет выгоду?»

«Расскажите о ситуации, когда вы поступились правилами ради результата»

Документы для защиты бизнеса: что реально работает

В России работает:

Соглашение о конфиденциальности (NDA) — с конкретным описанием информации и ответственностью. Пример работающей формулировки: «К конфиденциальной информации относятся: база клиентов компании (включая контактные данные, историю заказов, специальные условия), технология производства X, алгоритм расчета Y, содержание внутренних регламентов Z».

Ответственность за разглашение должна быть основана: «В случае разглашения информации о технологии производства сотрудник возмещает компании ущерб в размере документально подтвержденных затрат на разработку данной технологии, но не менее 300 000 рублей». При этом бремя доказывания суммы ущерба лежит на работодателе и может быть взыскано с работника только в судебном порядке.

Положение о коммерческой тайне должно содержать:

четкий перечень информации, составляющих коммерческую тайну;

порядок обращения с ней;

ответственность за нарушение установленного режима коммерческой тайны к такой информации;

подпись сотрудника об ознакомлении с положением, говорящее о его согласии о выполнении условий положения.

Дополнительное соглашение о материальной ответственности работает, если:

Должность сотрудника входит в утвержденный законом перечень.

Указан конкретный перечень ценностей, за которые отвечает сотрудник.

Проводится регулярная инвентаризация с документальным оформлением.

Но, независимо от этого материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может быть взыскана с любого работника, разгласившего сведения, составляющие коммерческую тайну (п. 7 ст. 243 ТК).

Что не работает и может обернуться против вас:

Расплывчатые формулировки в NDA вроде «вся информация, полученная в ходе работы» — суды их не поддерживают.

Пример: компания требовала 1 млн рублей с бывшего менеджера за «разглашение конфиденциальной информации», но в NDA не было точного перечня, что именно считается конфиденциальной информацией.

Запрет на работу у конкурентов после увольнения — противоречит Конституции РФ (право на труд). Даже если сотрудник подпишет такой документ, он не будет иметь юридической силы, кроме случаев, указанных в судебных прецедентах, например, запрет участнику Общества или бывшему генеральному директору на переманивание работников в свою новую фирму или работу на конкурентов. Штрафы, превышающие ущерб — суды снижают их до фактически причиненного ущерба.

Пример: штраф в 500 000 рублей за слив базы клиентов будет снижен, если компания не докажет, что понесла ущерб именно на эту сумму.

Документы защищают вас только при комплексном подходе. Проводите регулярные инструктажи по безопасности, объясняйте сотрудникам не только ограничения, но и причины их введения. Люди гораздо реже нарушают правила, когда понимают их смысл.