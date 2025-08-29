Как выйти на работу после отпуска и избежать постотпускного синдрома

Что такое постотпускной синдром

Постотпускной синдром — состояние апатии и раздражительности, которое возникает после выхода на работу из отпуска. Он может напоминать выгорание: работать совсем не хочется, а все задачи вызывают раздражение.

Этот синдром возникает при резком переходе из расслабления к рутинным делам. Иногда он приводит к проблемами со сном и беспричинной тревоге. Так наша психика выражает сопротивление работе.

Постотпускной синдром — это нормальная реакция организма. Если вы с ним столкнулись, то не вините себя в отсутствии продуктивности. На восстановление понадобится время, и если есть такая возможность, лучше дать его себе.