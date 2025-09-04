ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Начисление отпуска в программе 1С:Бухгалтерия 8.3: пошаговая инструкция

Программа 1С:Бухгалтерия 8.3 позволяет вести полноценный учет небольшой фирмы. В ней можно принимать и увольнять сотрудников, начислять заработную плату и отправлять в отпуск. Но функционал ограничен по сравнению с программой ЗУП. Давайте разберем алгоритм начисления отпуска.

Автор

  • Оксана Румянцева

    Специалист по внедрению, автоматизации управленческого учета и легализации бизнеса

Порядок начисления отпуска в 1С:Бухгалтерия 8.3 на примере

Сотрудник ООО «Ромашка» Степанов Антон Андреевич работает в организации с 10 октября 2024 года. Оформляет отпуск по заявлению с 01.08.2025 по 14.08.2025 на 14 календарных дней.

На Главной странице выбираем раздел «Зарплата и кадры». Подраздел «Зарплата». Подраздел «Все начисления».

Скриншот подраздела «Все начисления» в 1С:Бухгалтерия 8.3

Далее «Создать» — «Отпуск».

Порядок начисления отпуска в 1С:Бухгалтерия 8.3

В открывшемся документе выбираем сотрудника, который направляется в отпуск, и выбираем период отпуска, указанный в заявлении.

Скриншот страницы начисления отпуска в 1С:Бухгалтерия 8.3

Проверяем основание для отпуска. В нашем случае — это заявление на отпуск. 

Скриншот страницы создания заявления на отпуск в 1С:Бухгалтерия 8.3

Период программа подставляет автоматически. 

Выбор периода отпуска в 1С:Бухгалтерия 8.3

Сумма среднего заработка и расчет отпуска 1С рассчитывает самостоятельно. Эти расчеты можно проверить, если провалиться в сумму начислений. 

Сумма среднего заработка в 1С:Бухгалтерия 8.3

Если вы видите в расчетах ошибку, лучше разобраться, почему эта ошибка произошла. В любом случае предусмотрена ручная корректировка данных. 

Скриншот страницы с ручной корректировкой данных в 1С:Бухгалтерия 8.3

В результате проведения документа, мы получим следующие проводки. В нашем случае — это 26 счет. Но, если в «Способе учета зарплаты» в карточке сотрудника будет предусмотрен иной счет, то вы увидите соответствующие данные в проводках.

Скриншот проводок для начисления отпуска в в 1С:Бухгалтерия 8.3

Также из документа «Отпуск» мы можем сформировать приказ на отпуск. Для этого нажимаем кнопку «Печать» и выбираем документ «Приказ на отпуск (Т-6).

Скриншот страницы с формированием приказа на отпуск в 1С:Бухгалтерия 8.3
Скриншот приказа на отпуск в 1С:Бухгалтерия 8.3

Если в организации немного сотрудников, они не ездят по командировкам, то функционала 1С: Бухгалтерия 8.3 вам будет достаточно.

