Начисление отпуска в программе 1С:Бухгалтерия 8.3: пошаговая инструкция

Порядок начисления отпуска в 1С:Бухгалтерия 8.3 на примере
Сотрудник ООО «Ромашка» Степанов Антон Андреевич работает в организации с 10 октября 2024 года. Оформляет отпуск по заявлению с 01.08.2025 по 14.08.2025 на 14 календарных дней.
На Главной странице выбираем раздел «Зарплата и кадры». Подраздел «Зарплата». Подраздел «Все начисления».
Далее «Создать» — «Отпуск».
В открывшемся документе выбираем сотрудника, который направляется в отпуск, и выбираем период отпуска, указанный в заявлении.
Проверяем основание для отпуска. В нашем случае — это заявление на отпуск.
Период программа подставляет автоматически.
Сумма среднего заработка и расчет отпуска 1С рассчитывает самостоятельно. Эти расчеты можно проверить, если провалиться в сумму начислений.
Если вы видите в расчетах ошибку, лучше разобраться, почему эта ошибка произошла. В любом случае предусмотрена ручная корректировка данных.
В результате проведения документа, мы получим следующие проводки. В нашем случае — это 26 счет. Но, если в «Способе учета зарплаты» в карточке сотрудника будет предусмотрен иной счет, то вы увидите соответствующие данные в проводках.
Также из документа «Отпуск» мы можем сформировать приказ на отпуск. Для этого нажимаем кнопку «Печать» и выбираем документ «Приказ на отпуск (Т-6).
Если в организации немного сотрудников, они не ездят по командировкам, то функционала 1С: Бухгалтерия 8.3 вам будет достаточно.
