Вовлечение и мотивация удаленной команды: чек-лист

Прежде чем решать проблемы, надо определиться, есть ли они вообще.

Что делать? Исправляться. Или улучшаться, если пока все хорошо и так, потому что команда — это живой организм, и процессы в нем происходят постоянно.

незнание глобальных целей (сотрудник ничего не знает о видении компании или руководителя и потому не разделяет его).

отдаление от продукта (сотрудник не видит, как его задачи связаны с общей целью);

Исправляем ошибки в управлении коллективом

Никогда не поздно что-то исправить, если оно пошло не так. Увидели признаки перечисленных выше проблем? Принимайте меры.

Отслеживайте выгорание

Если вы не следили за эмоциональным фоном сотрудников — делайте это обязательно, все топовые и успешные компании уделяют время и ресурсы поддержанию ментального здоровья работников и отслеживают признаки выгорания.

Регулируйте нагрузку

Не повторяйте ошибок руководителей, которые считают, что удаленщика нужно завалить задачами, иначе он не отработает зарплату.

Поддерживайте регулярную коммуникацию

Чем больше команда, тем больше ей нужен «тамада», который будет служить центром коммуникации, обеспечивая связь всех со всеми. Особенно если предполагается тесное взаимодействие разных департаментов — если ключевые специалисты не знают друг друга в лицо и не общаются, разлад в задачах будет неизбежным.

Будьте в курсе текущих процессов и проблем