Риски в гособоронзаказе: за какие нарушения предусмотрена уголовная ответственность и кого могут привлечь

Уголовная ответственность в сфере ГОЗ может наступать для разных категорий лиц:

Лица, которые злоупотребляют должностными полномочиями или служебным положением в интересах личного обогащения или извлечения выгод для третьих лиц.

Особенностью является то, что ответственность распространяется не только на государственных служащих, но и на управленцев коммерческих структур, связанных с ГОЗ, в частности руководителей организаций, участвующих в кооперации поставок.